Licencia de conducir internacional: cuál es su validez en 2025 al viajar en EE.UU.

La licencia de conducir internacional o IDP (por sus siglas en inglés) permite que un extranjero que viaja a Estados Unidos pueda maniobrar un vehículo, sin la necesidad de obtener el documento local de la entidad que se visita. Esta es la validez de la identificación en 2025.

¿Qué es un permiso de conducir internacional o IDP?

El también llamado PIC, es un documento que más de 150 países han adoptado para permitir a los conductores con licencia de un país miembro circular por las carreteras y vías de otras naciones, de acuerdo con la American Automobile Touring Alliance (AATA, por sus siglas en inglés).

Un DPI es un documento de identidad reconocido en muchos países del mundo IDP

La organización señala que un IDP debidamente expedido, junto con la licencia de la nación de residencia del viajero, acredita al titular “como conforme con los requisitos de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Circulación Vial de 1949 ante las autoridades de tráfico extranjeras y las agencias de alquiler de vehículos”.

Cuál es la validez la licencia de conducir internacional en 2025 al viajar en EE.UU.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), explica que si se solicita un IDP de la convención de 1949, el documento tiene una validez máxima de un año a partir de la fecha de emisión.

Mientras que los IDP del modelo de 1968 tienen una vigencia de hasta tres años. “Sin embargo, su validez no puede exceder la de su licencia de conducir nacional”, indica la organización.

El Permiso de Conducir internacional permite a los extranjeros a manejar de manera legal en EE.UU. IDP

Añade que algunos países solo reconocen los IDP de visitantes extranjeros durante unas pocas semanas; por lo general, solo mientras las visas de turista sean válidas. La licencia de conducir internacional debe emitirse en el mismo país donde se obtuvo el permiso del viajero.

Para obtenerlo, generalmente se necesita una licencia de conducir nacional válida del país de origen, un formulario de solicitud completo, dos fotografías recientes, tamaño pasaporte y pagar la tarifa (el monto varía según el país).

Obtener un IDP antes de visitar EE.UU.: detalles

El gobierno de EE.UU. precisa que un DPI es un documento de identidad reconocido en muchos países del mundo y que los ciudadanos de algunos países no necesitan uno para conducir legalmente en EE.UU. Además, advierte que:

No todos los estados de EE.UU. exigen un IDP . Para conocer las reglas locales, es necesario contactar al departamento de vehículos motorizados de la entidad en la que se planee conducir.

. Para conocer las reglas locales, es necesario contactar al departamento de vehículos motorizados de la entidad en la que se planee conducir. Se debe obtener un DPI antes del viaje , ya que Estados Unidos no emite el permiso a visitantes extranjeros.

, ya que Estados Unidos no emite el permiso a visitantes extranjeros. Para obtenerlo, el visitante debe comunicarse con el departamento de vehículos motorizados del país que emitió la licencia de conducir . Las tarifas y el tiempo que tarda en procesar la licencia internacional dependerán del país emisor.

. Las tarifas y el tiempo que tarda en procesar la licencia internacional dependerán del país emisor. Los IDP que se emiten para uso en EE.UU. son válidos por un año .

. Es posible que se necesite tanto la licencia como un IDP para alquilar un automóvil en EE. UU., según las políticas de la compañía de renta.

La Licencia Internacional de Conducir es un documento que contiene una traducción oficial de su permiso de conducir nacional Instagram @international_automonile_assn

Las autoridades estadounidenses también indican que si la persona, ciudadano de otro país, vive permanentemente en EE.UU. y de forma legal, puede ser elegible para solicitar una licencia de conducir en el estado donde vive. Solo algunas jurisdicciones emiten permisos a quienes no pueden probar su estatus migratorio.