Los migrantes con este tipo de visa deben esperar 10 días para solicitar su licencia de conducir: cómo es el proceso

Los migrantes que viajan a Estados Unidos con visa de estudiante pueden acceder a una licencia de conducir, pero deben tramitarla en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado en el que residan. En ciertos casos, tienen que esperar hasta 10 días para iniciar la solicitud, dado que las autoridades requieren revisar un proceso clave.

El paso a paso para solicitar una licencia de conducir con visa de estudiante en EE.UU.

Los titulares de visas F y M en Estados Unidos deben atravesar un proceso para obtener el permiso de manejo durante su estadía en ese país y es posible que las autoridades comprueben su estatus legal a través del programa de verificación sistemática de extranjeros para el acceso a la licencia (SAVE).

Cuál es el motivo por el que los solicitantes extranjeros deben esperar 10 días para iniciar su trámite después de llegar a EE.UU. Freepik

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recomendó a los estudiantes migrantes que esperen un período de 10 días tras su llegada al territorio norteamericano para solicitar la licencia de conducir. Esto es debido a que se tiene que procesar la información del formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, en los sistemas gubernamentales.

El proceso para tramitar el permiso de manejo para los titulares de visas de estudiante no inmigrante consta de:

Dirigirse a un funcionario escolar designado para conocer las regulaciones pertinentes en el estado en el que se reside.

Confirmar con ese representante que el registro de estudiante está activo en el sistema de información de estudiantes y visitantes de intercambio.

Solicitar un número del Seguro Social.

Acudir a una oficina del DMV y presentar la documentación pertinente.

Los interesados deben acudir a la oficina del DMV de su estado y localidad para continuar el trámite Sitio web: dmv.ca.gov

Cuáles son los requisitos para obtener una licencia de conducir con visa F y M

Si bien pueden diferir en ciertos estados, este proceso presentan criterios y procesos comunes en términos generales. Los estudiantes extranjeros que posean visas F y M en EE.UU. deben presentar la siguiente documentación ante el DMV para tramitar el permiso de manejo:

El formulario I-20, Certificado de elegibilidad para el estatus de estudiante no inmigrante, firmado.

El pasaporte y la visa de estudiante en su versión más reciente, a excepción de los originarios de países que no la requieren.

Una prueba de residencia en el estado correspondiente, que puede ser desde el contrato de alquiler hasta las facturas de servicios públicos.

La tarjeta del Seguro Social o un formulario SSa-L676, Rechazo de procesamiento de la solicitud del SSN.

El formulario I-766, Documento de Autorización de Empleo, si se realiza una capacitación práctica opcional.

Los estudiantes con visas F y M pueden ser elegibles para tramitar la licencia de conducir Freepik

Qué hacer si no es válida la licencia de conducir de otro país en un estado

En algunos estados de Estados Unidos, las autoridades aceptan un permiso de conducir internacional (IPD, por sus siglas en inglés) junto a la licencia de conducir del país de origen, pero debe tramitarse previo a la salida del territorio.

En otras ocasiones, el DHS advirtió que el DMV puede exigir que se realicen una prueba de manejo y un examen escrito para completar el proceso de obtención de la licencia de conducir, en función de las regulaciones estatales.