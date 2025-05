No más tarjetas físicas del Seguro Social: así se podrá consultar el número de SSN en línea

El gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva funcionalidad que permite acceder al “Social Security Number” o Número de Seguro Social (SSN) de forma digital. Esta medida marca un hito en la modernización del sistema de identidad nacional, al permitir que ciudadanos, residentes e inmigrantes puedan consultar su ID desde cualquier dispositivo autorizado. El cambio forma parte de una transformación más amplia en los servicios de la Administración del Seguro Social (SSA), orientada a reforzar la protección de datos personales y facilitar los trámites.

Cómo se podrá acceder al SSN de forma digital

A partir de este año, quienes cuenten con un número de Seguro Social asignado tendrán la posibilidad de visualizarlo mediante el sitio oficial o desde la aplicación móvil my Social Security.

El ingreso requerirá una cuenta personal previamente creada. Para garantizar la seguridad, el sistema solicitará verificación en dos pasos: se enviará un código por mensaje de texto o correo electrónico y se deberán responder preguntas de seguridad previamente configuradas.

Además, se pedirá información fiscal vinculada a la persona, como declaraciones de impuestos recientes, para validar su identidad. Solo quienes completen exitosamente todos estos pasos podrán visualizar el número completo.

Permite que ciudadanos, residentes e inmigrantes puedan consultar su número desde cualquier dispositivo autorizado. Foto de freepik disponible en freepik

El sistema digital se diseñó con estrictas medidas de protección: el número aparecerá en un entorno cifrado, sin posibilidad de descarga ni copiado, y la aplicación bloqueará automáticamente cualquier intento de captura de pantalla. La funcionalidad ya se encuentra disponible, tal como lo anunció la agencia desde su sitio web oficial.

Ventajas de dejar atrás la tarjeta física

Prescindir de la tarjeta física representa un paso importante hacia la prevención del robo de identidad. Según el medio USA Today, miles de personas denunciaron pérdidas o extravíos de su número de Seguro Social en los últimos años; una situación que implica riesgos graves para su seguridad financiera.

Con esta herramienta digital, los usuarios podrán mostrar el número en tiempo real desde sus dispositivos, sin necesidad de llevar consigo el documento impreso. Esto facilitará múltiples gestiones ante bancos, empleadores o instituciones oficiales.

La medida también representa un alivio para inmigrantes y residentes temporales. Obtener una tarjeta física puede tardar semanas, sobre todo cuando la persona cambia de dirección con frecuencia o reside fuera del país. Gracias a este nuevo formato, quienes ya tengan un SSN válido podrán probar su identidad sin depender de envíos postales.

Además, se trata de una política con impacto ambiental positivo; al reducir el uso de papel y plástico, se promueve una identidad más sostenible, acorde a las tendencias globales de digitalización segura.

Garantías de seguridad y protección de datos para los usuarios

Las personas sin una cuenta en my Social Security deberán presentar su documentación en una oficina de la SSA Foto de storyset disponible en freepik

El acceso digital al número de SSN cuenta con respaldo de los estándares federales más exigentes en materia de ciberseguridad. Todo el proceso se basa en encriptación de extremo a extremo, tanto durante la visualización como en el breve período en que la información se aloja en los servidores.

El sistema no almacena ningún dato en el dispositivo o navegador del usuario. Para desarrollar esta herramienta, el gobierno trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (Nist), encargado de aplicar los protocolos más avanzados en validación de identidad.

La autenticación multifactor será obligatoria y se emitirán alertas automáticas si se detectan intentos de ingreso desde ubicaciones inusuales o bajo condiciones sospechosas.

En casos de actividad irregular, la cuenta se bloqueará temporalmente y el titular recibirá una notificación inmediata. Las autoridades aseguraron que la prioridad es garantizar una experiencia segura para todos los usuarios.

¿Qué ocurre si ya se tiene la tarjeta física?

La versión impresa del número seguirá siendo válida. Su vigencia no cambiará, y quienes aún deseen utilizarla podrán hacerlo sin inconvenientes. Sin embargo, se recomienda no llevarla consigo diariamente, ya que esto incrementa el riesgo de extravío.

La versión impresa del número de SSN seguirá siendo válida. Florida Polytechnic University

Durante el período de transición, el sistema digital coexistirá con el físico. Será cada usuario quien decida si conservar la tarjeta o prescindir de ella, según su conveniencia.

Por otra parte, quienes todavía no se registraron en la plataforma my Social Security podrán hacerlo en cualquier momento. Desde allí, no solo se tendrá acceso al SSN en formato digital; también se podrán consultar beneficios, actualizar datos personales y revisar información laboral o tributaria.

La incorporación de esta herramienta representa un paso firme hacia un sistema más moderno, accesible y acorde a las necesidades actuales de movilidad, eficiencia y seguridad.