Oficial y confirmado: cuánto sale tramitar el pasaporte americano de forma express en julio 2026
El servicio solo está disponible por correo postal y permite recibir el documento hasta cuatro semanas más rápido
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Los ciudadanos estadounidenses que tengan planeado un viaje en menos de seis semanas pueden solicitar el pasaporte en su modalidad express. El proceso no requiere acudir a una oficina, pero sí pagar US$60 adicionales.
Cómo tramitar un pasaporte estadounidense de forma acelerada
De acuerdo con la página web de viajes del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), normalmente el trámite de un pasaporte estadounidense tarda entre cuatro y seis semanas. Sin embargo, aquellos que necesiten recibir el documento en menos tiempo pueden pagar por el servicio rápido.
Si se solicita el pasaporte de manera expedita, este debería llegar en alrededor de dos o tres semanas. Para ello, es necesario que se realice el trámite por correo de manera habitual, pero debe escribirse en el sobre la palabra “Expedite”.
Además de lo anterior, hay que considerar las cuotas correspondientes en julio de 2026 para adultos, es decir para personas mayores de 16 años, son las siguientes:
- Libro de pasaporte: US$130
- Tarjeta de pasaporte: US$30
- Ambos documentos: US$160
- Servicio express: US$60
Cabe señalar que dichas tarifas son las correspondientes solo al trámite del documento. Si se desea también agilizar la entrega, se debe pagar por el servicio USPS Priority Mail Express, que garantiza que, una vez que el pasaporte esté listo llegue a la dirección indicada en un plazo de entre uno y tres días.
La cuota para el servicio de entrega rápida suele ser de US$23,36, aunque puede variar por zona.
Documentos para renovar el pasaporte por correo de forma expedita
Además de pagar la tarifa adicional de US$60, estos son los requisitos que se deben reunir para renovar un pasaporte por correo y recibirlo en menos tiempo:
- Adjuntar el pasaporte más reciente.
- Completar el formulario DS-82.
- Si se va a cambiar el nombre en el pasaporte, proporcionar una copia certificada del documento legal que avale la modificación, por ejemplo, certificado de matrimonio, decreto de divorcio o una orden de un tribunal.
- Una fotografía que cumpla con las características específicas.
- Cheque o comprobante de pago de renovación.
Una vez enviada la solicitud, a través del correo electrónico se enviarán actualizaciones sobre el proceso de trámite. Las renovaciones urgentes no se pueden tramitar en línea.
Otras categorías de pasaporte estadounidense express
En caso de que se requiera viajar al extranjero en menos de seis semanas, el DOS explica que existen dos modalidades para obtener el pasaporte en menos tiempo.
Para esto es necesario solicitar una cita, acudir directamente a las oficinas y cumplir con ciertos requisitos:
- Pasaporte para situaciones de extrema urgencia. Aplica para ciudadanos que requieren ir al extranjero en las próximas dos semanas porque un familiar inmediato está por fallecer o en cuidados paliativos o tiene una enfermedad o lesión que pone en peligro su vida. Es necesario mostrar documentación que valide la emergencia, como un certificado de defunción o una carta del hospital membretada.
- Pasaporte urgente. Para quienes viajarán en los próximos 14 días. Es necesario solicitar una cita ante un centro de pasaportes y mostrar pruebas de que se planea salir del país en las siguientes semanas, por ejemplo, mediante un boleto de avión.
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