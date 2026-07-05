Oficial y confirmado: cuánto sale tramitar el pasaporte americano de forma express en julio 2026

Los ciudadanos estadounidenses que tengan planeado un viaje en menos de seis semanas pueden solicitar el pasaporte en su modalidad express. El proceso no requiere acudir a una oficina, pero sí pagar US$60 adicionales.

Cómo tramitar un pasaporte estadounidense de forma acelerada

De acuerdo con la página web de viajes del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), normalmente el trámite de un pasaporte estadounidense tarda entre cuatro y seis semanas. Sin embargo, aquellos que necesiten recibir el documento en menos tiempo pueden pagar por el servicio rápido.

Se puede pagar para que el trámite y envío del pasaporte estadounidense se hagan en menos tiempo

Si se solicita el pasaporte de manera expedita, este debería llegar en alrededor de dos o tres semanas. Para ello, es necesario que se realice el trámite por correo de manera habitual, pero debe escribirse en el sobre la palabra “Expedite”.

Además de lo anterior, hay que considerar las cuotas correspondientes en julio de 2026 para adultos, es decir para personas mayores de 16 años, son las siguientes:

Libro de pasaporte: US$130

Tarjeta de pasaporte: US$30

Ambos documentos: US$160

Servicio express: US$60

Cabe señalar que dichas tarifas son las correspondientes solo al trámite del documento. Si se desea también agilizar la entrega, se debe pagar por el servicio USPS Priority Mail Express, que garantiza que, una vez que el pasaporte esté listo llegue a la dirección indicada en un plazo de entre uno y tres días.

La cuota para el servicio de entrega rápida suele ser de US$23,36, aunque puede variar por zona.

Documentos para renovar el pasaporte por correo de forma expedita

Además de pagar la tarifa adicional de US$60, estos son los requisitos que se deben reunir para renovar un pasaporte por correo y recibirlo en menos tiempo:

Adjuntar el pasaporte más reciente.

Completar el formulario DS-82.

Si se va a cambiar el nombre en el pasaporte, proporcionar una copia certificada del documento legal que avale la modificación, por ejemplo, certificado de matrimonio, decreto de divorcio o una orden de un tribunal.

Una fotografía que cumpla con las características específicas.

Cheque o comprobante de pago de renovación.

La solicitud del pasaporte estadounidense exprés ahorra varias semanas de espera Jenny Kane - AP

Una vez enviada la solicitud, a través del correo electrónico se enviarán actualizaciones sobre el proceso de trámite. Las renovaciones urgentes no se pueden tramitar en línea.

Otras categorías de pasaporte estadounidense express

En caso de que se requiera viajar al extranjero en menos de seis semanas, el DOS explica que existen dos modalidades para obtener el pasaporte en menos tiempo.

Pasos para tramitar un pasaporte estadounidense por correo.

Para esto es necesario solicitar una cita, acudir directamente a las oficinas y cumplir con ciertos requisitos: