Oficial y confirmado: la regla del Uscis para viajar fuera de EE.UU. y regresar legalmente en julio 2026

Los beneficiarios de la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) que planeen viajar fuera de Estados Unidos deben contar con un documento clave para poder solicitar el reingreso a ese país. El beneficio no es un estatus migratorio legal, sino una medida discrecional presidencial que depende de la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Permiso de viaje anticipado del Uscis: qué exige el DED para salir de EE.UU. y volver

La regla establecida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) es taxativa respecto a las salidas del país. Según explica la agencia federal en su sitio web, si un beneficiario del DED abandona el país norteamericano sin haber recibido previamente un permiso de viaje anticipado (advance parole), podría dejar de ser elegible para el programa.

Sin el permiso de reingreso anticipado, los beneficiarios del DED no podrán volver a EE.UU. tras viajar al exterior Fotomontaje realizado con IA

Esta situación implica un riesgo importante para el extranjero, ya que la ausencia de dicho permiso suele resultar en la denegación de reingreso a EE.UU.. Por lo tanto, la protección del DED no autoriza por sí sola a salir de EE.UU. y volver.

La decisión de otorgar o denegar la autorización de viaje permanece bajo la facultad exclusiva del DHS. El incumplimiento de este procedimiento formal puede afectar la protección contra la expulsión que otorga el programa, y expone al individuo a consecuencias migratorias severas e irreversibles.

Formulario I-131 y advance parole: el trámite clave para beneficiarios del DED

Para cumplir con la normativa y asegurar la posibilidad de regresar tras un viaje al exterior, el beneficiario debe tramitar formalmente una solicitud ante las autoridades. El documento requerido es el Formulario I-131, denominado Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permiso Humanitario y Registros de Entrada/Salida.

Este trámite permite al solicitante obtener el permiso de viaje anticipado necesario para salir y reingresar al país durante un período específico. El interesado debe esperar a recibir el documento aprobado antes de intentar cualquier viaje al exterior.

El formulario correspondiente se puede completar por el sitio web oficial del Uscis Fotomontaje realizado con IA (Uscis)

El proceso exige atención detallada a los formularios oficiales y al cumplimiento de los tiempos de respuesta del Uscis. Cualquier movimiento internacional realizado sin contar físicamente con este permiso aprobado pone en peligro la protección del individuo.

DED en EE.UU.: grupos cubiertos, EAD y fechas de vigencia para 2026

El DED funciona mediante directivas presidenciales que especifican los términos, criterios y excepciones para cada país cubierto por el beneficio. Entre los grupos alcanzados por el DED figuran ciertos residentes de Hong Kong, con vigencia hasta el 5 de febrero de 2027; en el caso de Liberia, la última extensión publicada vencía el 30 de junio de 2026.

Por ejemplo, la autorización para los liberianos y la extensión de sus documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) se encuentran vigentes hasta el 30 de junio de 2026. Los beneficiarios deben mantenerse atentos a los avisos publicados en el Registro Federal para conocer sobre las prórrogas automáticas de sus permisos de trabajo.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Si el DHS concede autorización de empleo, los beneficiarios pueden solicitar su EAD mediante el Formulario I-765. Ante dudas sobre procesos de verificación laboral o extensión automática de permisos, existen líneas directas del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y del Uscis dispuestas para empleadores y trabajadores.