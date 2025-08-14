Oficinas de Uscis en Florida para solicitar la ciudadanía americana en agosto 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) dispone de diversas oficinas locales en el estado de Florida, pero el trámite de la ciudadanía, a través de la naturalización, requiere de enviar la solicitud por correo postal a una dirección determinada.

En línea o por correo: las opciones para presentar el Formulario N-400

El Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, se presenta ante el Uscis para iniciar el proceso de convertirse en ciudadano estadounidense. Por lo general, hay dos opciones para presentarlo: en línea o por correo postal (en formato impreso).

La agencia indica que si se va a solicitar una reducción de tarifa o exención de pago, no es posible hacer el trámite en vía web, y se debe enviar el formato impreso junto con la solicitud de exención apropiada y la evidencia que se requiera.

Si se imprime y completa el formulario para enviarlo por correspondencia, el beneficiario debe asegurarse de que la fecha de edición y los números de las páginas estén visibles en la parte inferior de todas las hojas y que todas sean de la misma publicación, para así evitar el rechazo del trámite o demoras.

Las oficinas de Uscis para solicitar la ciudadanía desde Florida

La página Direcciones para Presentación Directa del Formulario N-400 brinda la información acerca de dónde enviar la solicitud, debido a que el Uscis procesa los casos de acuerdo a la entidad en la que reside el peticionario y al tipo de beneficio que busca.

De acuerdo con la página, las personas que viven en Florida pueden enviar la solicitud de ciudadanía a una localidad segura de Uscis (Lockbox), como se le llama a las casillas que reciben y envían la mayoría de los formularios y tarifas que recibe la agencia por correo postal.

Estas son las direcciones:

Entregas por Correo Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés):

Uscis

Attn: N-400

PO Box 4060

Carol Stream, IL 60197-4060

Entregas de FedEx, UPS y DHL:

Uscis

Attn: N-400 (Box 4060)

2500 Westfield Drive

Elgin, IL 60124-7836

El Uscis precisa que la dirección en el paquete se debe colocar completa, tal cual se proporciona en la página web, incluida la línea de asunto (Attn:), lo que ayudará a que se procese y se envíe la solicitud o petición de forma apropiada. Y advierte: “Solicitudes que no sean presentadas en la dirección correcta podrían experimentar demoras”.

Qué se puede hacer en una oficina local del Uscis

El organismo explica que las oficinas locales (en Estados Unidos) atienden las entrevistas programadas para solicitudes que no estén relacionadas con la petición de asilo. También se brinda información limitada y servicios al cliente con cita previa.

Una vez que se envían las solicitudes o formularios a las direcciones indicadas, el Uscis podría citar a los peticionarios a una de sus localidades para realizar entrevistas. En estas ubicaciones también se llevan a cabo las ceremonias de naturalización, una vez que fue aprobado el trámite.

La agencia también cuenta con centros de asistencia de solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés), en los que proveen los servicios biométricos, como la toma de huellas dactilares, fotografías y firmas electrónicas.