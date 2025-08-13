Oficinas del Uscis en Texas para solicitar la ciudadanía americana en agosto 2025

En Texas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) cuenta con diversas oficinas. Sin embargo, no en todas las localidades de la agencia se procesan las solicitudes de ciudadanía. De acuerdo con la lista actualizada a agosto de 2025, estas son las direcciones para presentar la petición del beneficio migratorio.

N-400: el formulario clave para el trámite de la naturalización

El Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, se debe presentar ante el Uscis y existen dos formas de comenzar el procedimiento: en línea o por correo postal. Todos los formatos de la agencia de inmigración se pueden encontrar en el sitio web para descargar en PDF.

El Formulario N-400 es necesario, en la mayoría de los casos, para obtener la ciudadanía estadounidense Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services

Para quienes soliciten una reducción de tarifa o exención de pago no es posible hacer el trámite en línea, y se debe enviar el formato impreso, junto con la solicitud de exención apropiada y la evidencia requerida, señala la agencia.

Las oficinas de Uscis en Texas para solicitar la ciudadanía

En la página del documento se pide verificar la página Direcciones para Presentación Directa del Formulario N-400 para obtener información acerca de dónde enviar la solicitud, debido a que el Uscis procesa los trámites de acuerdo al lugar en el que vive el solicitante y al tipo de beneficio.

De acuerdo con la página, las personas que viven en Texas puede enviar la solicitud de ciudadanía a una localidad segura de Uscis (Lockbox), que se refiere a las casillas que reciben y envían la mayoría de los formularios y tarifas que se reciben por correo postal.

Después de crear los archivos para cada formulario, la casilla de seguridad de Uscis los envía a un centro de servicio o una oficina local para su procesamiento. Estas son las direcciones:

Entregas por Correo Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés):

USCIS

Attn: N-400

P.O. Box 660060

Dallas, TX 75266-0060

Quienes prefieran hacer en trámite por las compañías de mensajería FedEx, UPS o DHL, deberán enviar el paquete a esta ubicación:

USCIS

Attn: N-400 (Box 660060)

2501 S State Hwy 121 Business

Suite 400

Lewisville, TX 75067-8003

El Uscis advierte sobre enviar los formularios a la dirección correcta indicada en la página web de la solicitud Freepik

El Uscis precisa que cuando se escriba la dirección en el paquete, el solicitante se asegure de colocar la dirección completa proporcionada en la página web de Uscis, incluida la línea de asunto (Attn:), lo que ayudará a que se procese y se envíe la solicitud o petición correctamente.

El Uscis señala: “Solicitudes que no sean presentadas en la dirección correcta podrían experimentar demoras en el procesamiento”.

Solicitud de naturalización en EE.UU.: envío por correo

A quienes optan por imprimir y completar el formulario para enviarlo por correo, la agencia aconseja asegurarse de que la fecha de edición y los números de las páginas están visibles en la parte inferior de todas las hojas y que todas sean de la misma publicación.

“Si falta alguna de las páginas del formulario o las páginas son de ediciones diferentes, podríamos rechazar su solicitud”, advierte la agencia.

El Uscis explica que al presentar el Formulario N-400 impreso, enviará una Notificación de Aceptación de Cuenta con instrucciones de cómo crear un usuario en línea para verificar y administrar el caso. Sin embargo, enfatiza que procesará el trámite y continuará con el envío de las notificaciones aunque no se tenga la cuenta digital.

Al presentar el formato por correo, se puede pagar la tarifa con giro postal, cheque personal, cheque de cajero o tarjeta de crédito a través del Formulario G-1450, Autorización de Transacciones con Tarjetas de Crédito. El cheque se envía a nombre del U.S. Department of Homeland Security.

Cómo pagar las tarifas de presentación a Uscis

Al respecto, el organismo precisa: “Cuando envía un pago, usted acepta pagar por un servicio del gobierno. Las tarifas de presentación son finales y no reembolsables, independientemente de cualquier acción que tomemos en su solicitud o petición o si retira su solicitud”.

El costo por presentar la solicitud de naturalización varía según el método elegido:

Solicitud en línea : US$710

: US$710 Solicitud en formato impreso: US$760

Los montos incluyen la tarifa de procesamiento y el costo de los datos biométricos, necesarios para completar el trámite.