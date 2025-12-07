Cambian los precios del pasaporte para mexicanos en 2026: la condición que lo hace 50% más barato
El documento de viaje oficial acredita la nacionalidad e identidad de los ciudadanos en el extranjero y es necesario para entrar a la mayoría de los países
- 4 minutos de lectura'
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), agencia encargada de emitir y procesar los pasaportes para mexicanos, hace un anuncio cada año acerca del cambio de precios del documento. Para 2026 se espera un aumento, pero se mantienen las condiciones que lo hace 50% más barato.
Los precios del pasaporte mexicano para el 2026
El precio del pasaporte mexicano sube cada año debido a la inflación y al ajuste establecido en la Ley Nacional de Derechos.
Dicha legislación aprueba el incremento según la vigencia del documento, la edad y la condición del solicitante. Hasta el momento no hay información oficial acerca del aumento.
Para enero de este 2025, el precio subió un promedio de 4,5%, comparado con el costo durante el año anterior, lo que representa entre 35 y 180 pesos mexicanos, según la vigencia. Se prevé que las tarifas para el 2026 tengan un cambio similar.
Estos son los costos del pasaporte mexicano vigentes hasta diciembre de 2025:
- Vigencia de un año: $885
- Vigencia de tres años: $1730
- Vigencia de seis años: $2350
- Vigencia de diez años: $4120
En el sitio oficial de la SRE, señalan que el pasaporte, con vigencia de un año, solo se expide a menores de 3 años.
Las condiciones para obtener un 50% de descuento en el pasaporte de México
La SRE ha mantenido vigente el descuento del 50% en la emisión del documento para:
- Mayores de 60 años de edad
- Personas con discapacidad
- Trabajadores agrícolas (en convenio con Canadá)
Sin embargo, advierte que el beneficio con vigencia de diez años no aplica para trabajadores agrícolas. Asimismo, que la condición debe ser comprobada para que se aplique el descuento.
Las personas con discapacidad deberán presentar constancia o certificado médico original, expedido por una institución pública de salud o de seguridad social. El certificado deberá mencionar la discapacidad y hacer constar que la misma es permanente e irreversible.
En el caso de trabajadores agrícolas temporales, deberán presentar la constancia original, emitida por el Sistema Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Precios del pasaporte mexicano con el 50% de descuento:
- Vigencia de un año: $445
- Vigencia de tres años: $855
- Vigencia de seis años: $1175
- Vigencia de diez años: $2060
Requisitos para sacar el pasaporte mexicano
Para obtener un pasaporte en México, el solicitante primero deberá concertar una cita, en alguna de las oficinas dentro del país o en oficinas consulares en otras partes del mundo. La misma se debe sacar por cada una de las personas interesadas en el trámite. El sitio oficial para concertar el día y la hora es: citas.sre.gob.mx.
Se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:
Acreditar la nacionalidad mexicana: presentar una identificación oficial vigente en original, como credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.
La dependencia mexicana explica que si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de estos documentos:
- Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular.
- Certificado de nacionalidad mexicana.
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.
- Carta de naturalización.
- Cédula de identidad ciudadana.
- Certificado de matrícula consular.
Pagar la tarifa: para quienes se encuentran en México podrán hacer el pago en cualquiera de las instituciones bancarias autorizadas. En el extranjero, el pago se hace de manera directa en la oficina consular.
La entrega del documento se hace el mismo día de la cita, una vez que haya cumplido con los requisitos y se haya realizado el pago de derechos correspondiente.
