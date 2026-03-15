Todos los países a los que se puede viajar con pasaporte estadounidense sin necesidad de visa en marzo de 2026

Actualmente, el pasaporte estadounidense permite entrar a múltiples países y territorios del mundo sin la necesidad de una visa. Aunque las normas varían constantemente y en ocasiones se modifican los requisitos, con el documento de Estados Unidos se puede entrar a 179 destinos del planeta.

El pasaporte estadounidense habilita a entrar a 179 países sin necesidad de una visa

Los datos se desprenden del reporte 2026 de Henley & Partners, que reveló cuál es la situación global de distintos pasaportes y documentos. De acuerdo con los últimos datos, son 179 los destinos posibles sin necesidad de visa con el pasaporte estadounidense.

El pasaporte estadounidense habilita a entrar a 179 países y territorios sin visa Pixabay

Cuáles son los países americanos a los que se puede entrar con pasaporte estadounidense y sin visa

Según el reporte de la mencionada consultora, estas son las naciones del continente que habilitan la entrada de estadounidenses sin visa:

Anguila

Antigua y Barbuda

Argentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Belice

Bermudas

Bolivia

Bonaire, San Eustaquio y Saba

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Curazao

Dominica

Ecuador

El Salvador

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Islas Caimán

Islas Malvinas

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes Británicas

Jamaica

México

Montserrat

Nicaragua

Panamá

Perú

República Dominicana.

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Martín

San Vicente y las Granadinas

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Aunque no solicita visa para estadounidenses, Cuba tiene una tarifa de turista que se debe pagar al llegar CANCILLERÍA DE CUBA - CANCILLERÍA DE CUBA

En los casos de Cuba y República Dominicana, aunque no se pide visa sí es necesario tramitar una tarjeta de turista al llegar.

Los países europeos a los que se puede entrar solo con el pasaporte de EE.UU.

Además de los mencionados territorios del continente americano, también hay múltiples jurisdicciones europeas en las que el pasaporte estadounidense es suficiente y no se requiere visa:

Albania

Andorra

Austria

Bielorrusia

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Georgia

Alemania

Gibraltar

Grecia

Groenlandia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Kosovo

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Países Bajos

Macedonia del Norte

Noruega

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumania

San Marino

Serbia

Suecia

Suiza

Turquía

Ucrania

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

De cualquier manera, la recomendación es revisar las normas específicas de cada país según cuál sea el destino, ya que podrían haber otros cargos y trámites necesarios por fuera de la visa.

Por ejemplo, según la firma legal Global Allianz algunos países requieren pagar una tarifa al entrar o tienen otros requisitos. Además, cada nación impone su propio tiempo máximo de estadía.

Necesitan visa: los países que requieren documentación adicional al pasaporte estadounidense

Aunque en la mayoría del mundo es posible entrar sin visa para los ciudadanos de EE.UU., hay casos en los que no se permite. Según el reporte de Henley & Partners, hay 47 naciones con requisitos adicionales: