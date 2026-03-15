Todos los países a los que se puede viajar con pasaporte estadounidense sin necesidad de visa en marzo de 2026
Un reporte de 2026 enumeró las naciones y territorios que habilitan la entrada de ciudadanos de EE.UU. sin documentación adicional
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Actualmente, el pasaporte estadounidense permite entrar a múltiples países y territorios del mundo sin la necesidad de una visa. Aunque las normas varían constantemente y en ocasiones se modifican los requisitos, con el documento de Estados Unidos se puede entrar a 179 destinos del planeta.
El pasaporte estadounidense habilita a entrar a 179 países sin necesidad de una visa
Los datos se desprenden del reporte 2026 de Henley & Partners, que reveló cuál es la situación global de distintos pasaportes y documentos. De acuerdo con los últimos datos, son 179 los destinos posibles sin necesidad de visa con el pasaporte estadounidense.
Cuáles son los países americanos a los que se puede entrar con pasaporte estadounidense y sin visa
Según el reporte de la mencionada consultora, estas son las naciones del continente que habilitan la entrada de estadounidenses sin visa:
- Anguila
- Antigua y Barbuda
- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bermudas
- Bolivia
- Bonaire, San Eustaquio y Saba
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Curazao
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Granada
- Guatemala
- Guyana
- Haití
- Honduras
- Islas Caimán
- Islas Malvinas
- Islas Turcas y Caicos
- Islas Vírgenes Británicas
- Jamaica
- México
- Montserrat
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana.
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Martín
- San Vicente y las Granadinas
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
- Venezuela
En los casos de Cuba y República Dominicana, aunque no se pide visa sí es necesario tramitar una tarjeta de turista al llegar.
Los países europeos a los que se puede entrar solo con el pasaporte de EE.UU.
Además de los mencionados territorios del continente americano, también hay múltiples jurisdicciones europeas en las que el pasaporte estadounidense es suficiente y no se requiere visa:
- Albania
- Andorra
- Austria
- Bielorrusia
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Chipre
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Gibraltar
- Grecia
- Groenlandia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Italia
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Países Bajos
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- Rumania
- San Marino
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Ucrania
De cualquier manera, la recomendación es revisar las normas específicas de cada país según cuál sea el destino, ya que podrían haber otros cargos y trámites necesarios por fuera de la visa.
Por ejemplo, según la firma legal Global Allianz algunos países requieren pagar una tarifa al entrar o tienen otros requisitos. Además, cada nación impone su propio tiempo máximo de estadía.
Necesitan visa: los países que requieren documentación adicional al pasaporte estadounidense
Aunque en la mayoría del mundo es posible entrar sin visa para los ciudadanos de EE.UU., hay casos en los que no se permite. Según el reporte de Henley & Partners, hay 47 naciones con requisitos adicionales:
- Afganistán
- Arabia Saudita
- Argelia
- Angola
- Benín
- Bután
- Burkina Faso
- Burundi
- Camerún
- Chad
- China
- Congo (Rep. Dem.)
- Congo (Rep.)
- Corea del Norte
- Costa de Marfil (Côte d’Ivoire)
- Eritrea
- Gabón
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea Ecuatorial
- India
- Irán
- Irak
- Kazajistán
- Kenia
- Kiribati
- Liberia
- Libia
- Malí
- Mauritania
- Myanmar
- Nauru
- Níger
- Nigeria
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Paraguay
- República Centroafricana
- Rusia
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Surinam
- Siria
- Santo Tomé y Príncipe
- Tayikistán
- Turkmenistán
- Uzbekistán
- Vietnam
- Yemen
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