Buenas noticias para inmigrantes: este 4 de marzo abren las solicitudes del Uscis para tramitar la visa de trabajo en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) abrió este 4 de marzo el período para aceptar solicitudes de la visa de trabajo H-1B. La agencia procesará las peticiones para este trámite hasta el día 19, con un costo de 125 dólares. Las personas que sean seleccionadas recibirán una notificación a través de sus correos electrónicos antes del comienzo de abril.

Este 4 de marzo abren las solicitudes del Uscis para tramitar la visa de trabajo en EE.UU.

La agencia encargada de procesar los trámites migratorios informó en su sitio web oficial que el 4 de marzo comenzó a aceptar solicitudes para aplicar al programa de visas de trabajo H-1B. Durante este período, los posibles peticionarios y representantes deben usar una cuenta del Uscis en línea para registrar electrónicamente a cada beneficiario para el proceso de selección. Además, será necesario pagar la tarifa de registro asociada de US$125 para cada uno.

Las personas seleccionadas por Uscis para la visa de trabajo en EE.UU. recibirán un correo electrónico antes del 31 de marzo Freepik

Según la agencia, las selecciones de los peticionarios se realizan después de que se cierra el período de registro inicial. El solicitante debe tener en cuenta que solo puede presentar una H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria, incluida una para un beneficiario que sea elegible para la exención por grado avanzado.

Para el año fiscal 2027, la administración de Donald Trump actualizó el proceso de selección. De esta manera, se prioriza la asignación de visas a extranjeros más cualificados y con mayor remuneración con el fin de proteger mejor los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de los trabajadores estadounidenses.

Además, en base a la Proclamación sobre la Restricción de Entrada de Ciertos Trabajadores No Inmigrantes emitida por el gobierno de Trump, es posible que si se selecciona el registro de un peticionario, este tenga que pagar una tarifa adicional de US$100 mil antes de presentar la H-1B.

Quiénes pueden aplicar a la visa de trabajo H-1B de Uscis

La categoría de visa de no inmigrante H-1B se otorga a quienes prestan servicios en un campo especializado, considerados de gran mérito y con habilidades excepcionales.

El Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), señala que una ocupación especializada “es aquella que requiere la aplicación de un conjunto de conocimientos altamente especializados y la obtención de al menos una licenciatura o su equivalente”.

Los trabajos especializados pueden incluir los campos de:

Arquitectura

Ingeniería

Matemáticas

Ciencias físicas

Ciencias sociales

Medicina y salud

Educación

Especialidades empresariales

Contabilidad

Leyes,

Teología

Artes

Cómo presentar la solicitud para la visa de trabajo ante Uscis en EE.UU.

Como trabajador con una visa H-1B, generalmente se puede ser admitido en EE.UU. por un período de hasta tres años. Este tiempo puede extenderse por un período adicional de la misma duración, para un total de seis años. Las subclasificaciones del programa son:

H-1B1: trabajadores extranjeros que van a desempeñar empleos que requieren la aplicación teórica y práctica de conocimientos altamente especializados , y exigen un título universitario (o su equivalente) en un campo directamente relacionado con el trabajo ofertado.

trabajadores extranjeros que van a desempeñar empleos que requieren la , y exigen con el trabajo ofertado. H-1B2: ocupaciones especializadas relacionadas con proyectos de Investigación y Desarrollo Cooperativo o proyectos de coproducción del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés).

ocupaciones especializadas relacionadas con proyectos de Investigación y Desarrollo Cooperativo o proyectos de coproducción del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés). H-1B3: modelos de moda con mérito y capacidad distinguidos.

Cuál es el límite de visas de trabajo H-1B que tiene el Uscis en EE.UU.

La clasificación tiene un límite numérico anual de 65.000 nuevos estatus o visas cada año fiscal (con ciertas deducciones y adiciones basadas en las reservas y el uso de la H-1B1).

Bajo la H-1B, el Uscis otorga 65.000 nuevos estatus cada año fiscal en EE.UU. Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

A su vez, otras 20.000 peticiones presentadas en nombre de beneficiarios con un título de maestría o superior de una institución de educación superior estadounidense están exentas de este límite.

En ese sentido, los trabajadores con este documento no están sujetos a este límite numérico si son solicitantes o empleados en: