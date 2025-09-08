El DOS detiene la emisión de la visa EB-2: se agotó el cupo anual 2025, pero ya se sabe cuándo volverán

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) informó que ya no quedan disponibles visas de inmigrante en la clasificación EB-2, correspondiente a la segunda preferencia basada en empleo. Esta situación se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2025, fecha en la que cierra el año fiscal.

Límite alcanzado en la categoría EB-2 de visas para inmigrantes

De acuerdo con la normativa vigente, la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece un máximo anual de visas de inmigrante con preferencia laboral. Para la categoría EB-2, la cifra se fija en el 28,6% del límite global.

No se podrá tramitar este permiso hasta el reinicio de un nuevo año fiscal Freepik

El comunicado oficial indicó que, debido a la emisión completa de los cupos asignados, ni los consulados ni el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) pueden continuar con el procesamiento de aprobaciones bajo esta categoría hasta que inicie el nuevo año fiscal, el 1° de octubre de 2025.

“A partir de entonces, las embajadas y consulados podrán reanudar la emisión de visas de inmigrante en esta categoría a los solicitantes que cumplan los requisitos”, se detalló en el comunicado.

Impacto en solicitantes de visas y procesos pendientes

La decisión afecta a quienes tenían programadas entrevistas para ajuste de estatus o tramitaban visas de inmigrante bajo esta clasificación. Aunque los procesos pueden seguir en curso, las aprobaciones quedarán en pausa hasta que se liberen nuevas visas.

Incluso si un solicitante completa su entrevista, el funcionario de inmigración no podrá emitir una decisión final hasta que haya disponibilidad en la categoría EB-2.

El sistema de inmigración estadounidense está diseñado para reiniciarse cada año. Una vez que comience el año fiscal 2026, se reactivará la emisión que se agotaron durante 2025 y los trámites en espera podrán retomarse sin necesidad de reiniciar desde cero.

Una vez que comience el año fiscal 2026, se reactivará la emisión que se agotaron durante 2025 Freepik

EB-2: quiénes califican y cuántas visas se asignan

La clasificación EB-2 está destinada a miembros de profesiones con títulos avanzados y a personas que demuestran habilidades excepcionales en sus áreas de especialización.

Cada año fiscal, el total de permisos EB-2 representa poco más de una cuarta parte del cupo mundial de visas basadas en empleo. Para 2025, según el boletín oficial de septiembre, el límite fue de 150.037 visas, de las cuales un porcentaje se reservó para esta categoría.

Además, existe un límite por país. En el año fiscal 2025, cada nación pudo acceder a un máximo de 26.323 permisos de preferencia laboral, con restricciones adicionales para regiones dependientes.

Embajadas, consulados y Uscis no podrán aprobar solicitudes de esta categoría hasta el 1 de octubre, cuando se reinicie el ciclo de asignaciones Archivo

El DOS explicó que el aumento constante en la demanda aceleró el uso de los cupos asignados. Cuando estos se agotan, la categoría se declara “no disponible”, lo que significa que no se asignarán nuevos números hasta el inicio del año fiscal siguiente.

“Existe un gran interés en la visa E2 por diversas razones. A diferencia de la EB5, esta permite al solicitante controlar su inversión directamente. Además, las solicitudes se procesan considerablemente más rápido que las de la EB5 y suelen utilizarse como estatus puente”, explicó David Lesperance, socio director de Lesperance & Associates, a Newsweek.

Los expertos anticipan que este patrón continuará en 2026 y en años posteriores, mientras no se modifiquen los límites establecidos por el Congreso. Por ahora, los solicitantes en espera deberán estar atentos a las nuevas fechas de prioridad publicadas en el boletín de visas para conocer cuándo podrán avanzar con sus procesos.