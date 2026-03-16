Adiós a la visa: la lista de países latinos que exigen solo pasaporte de EE.UU.
Algunas naciones pueden solicitar prueba de salida o comprobantes de fondos suficientes para la estadía
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El pasaporte estadounidense permite a sus titulares ingresar a numerosos países de América Latina sin necesidad de visa, lo que facilita el acceso a la región para fines turísticos, comerciales o de corta estadía. Esta disposición simplifica los desplazamientos internacionales y favorece la movilidad dentro del continente, con períodos de permanencia que suelen oscilar entre 30 y 180 días, según la normativa migratoria de cada país.
Países latinos a los que se puede ingresar solo con el pasaporte estadounidense
Los ciudadanos estadounidenses pueden entrar sin visa a la mayoría de los países de América Latina, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU. Esto facilita el reencuentro familiar para quienes han adquirido recientemente la nacionalidad.
América del Norte y Centroamérica
- México – hasta 180 días (requiere tarjeta de turista)
- Guatemala – hasta 90 días
- Belice – hasta 30 días
- Honduras – hasta 90 días
- El Salvador – hasta 90 días
- Nicaragua – hasta 90 días (requiere tarjeta de turista)
- Costa Rica – hasta 90 días
- Panamá – hasta 180 días
Caribe
- Cuba – hasta 30 días (requiere tarjeta de turista y debe encuadrarse en una de las categorías de viaje autorizadas por EE.UU., no turismo libre)
- República Dominicana – hasta 30 días (requiere tarjeta de turista)
- Puerto Rico – como territorio de EE.UU., no se requiere pasaporte para ciudadanos estadounidenses
- Jamaica – hasta 90 días
América del Sur
- Colombia – hasta 90 días
- Ecuador – hasta 90 días
- Perú – hasta 183 días
- Bolivia – hasta 90 días (requiere tarjeta de turista)
- Chile – hasta 90 días
- Argentina – hasta 90 días
- Uruguay – hasta 90 días
- Paraguay – hasta 90 días
- Brasil – desde abril de 2024, exige obligatoriamente tramitar una visa electrónica (e-Visa) aprobada antes de su viaje
- Guyana – hasta 90 días
- Surinam – hasta 90 días, requiere e‑visa o registro en línea previo al viaje para turismo de corta estadía
Aunque no se requiera visa, algunos países pueden solicitar prueba de salida (puede ser el boleto de regreso) o comprobantes de fondos suficientes para la estadía.
Es posible que ciertas naciones pudieran exigir certificado de vacunación en casos específicos, por lo que se recomienda verificar las regulaciones oficiales de cada destino o consultar con su consulado o embajada antes de viajar.
Cuánto cuesta sacar el pasaporte estadounidense en 2026
El costo de tramitar el pasaporte estadounidense varía según la edad del solicitante y el tipo de documento, de acuerdo con las tarifas establecidas por el Departamento de Estado de EE.UU.
En el caso de los adultos, la libreta tiene un precio de US$130, al que se suma una tarifa de aceptación de US$35 cuando se solicita por primera vez (US$165 en total). La tarjeta de pasaporte cuesta US$30 más la tarifa de aceptación de US$35.
Para menores de 16 años, la libreta cuesta US$100 más US$35 de aceptación. En el caso de la tarjeta, el costo es de US$15 más US$35 de aceptación. Los menores deben presentarse acompañados por sus padres o tutores legales al momento de solicitar el pasaporte, ya que se requiere el consentimiento de ambos para completar el trámite.
Tanto para adultos como para menores, existe la opción de servicio acelerado por un cargo adicional de US$60 para quienes necesitan el documento con mayor rapidez.
Libreta de pasaporte
- Adultos: Aplicación US$130 | Tasa de aceptación US$35 | Total US$165
- Menores de 16 años: Aplicación US$100 | Tasa de aceptación US$35 | Total US$135
Tarjeta de pasaporte
- Adultos: Aplicación US$30 | Tasa de aceptación US$35 | Total US$65
- Menores de 16 años: Aplicación US$15 | Tasa de aceptación US$35 | Total US$50
Las solicitudes pueden presentarse en instalaciones autorizadas como oficinas de correos, bibliotecas públicas y agencias gubernamentales designadas como centros de aceptación.
En casos de urgencia, también es posible acudir a una agencia regional de pasaportes con cita previa.
Cuál es la diferencia entre libreta y tarjeta de pasaporte
La libreta es el documento tradicional con páginas para sellos y visas, la cual permite viajar por vía aérea, marítima o terrestre a cualquier destino internacional autorizado.
En cambio, la tarjeta de pasaporte es más económica y de tamaño similar a una identificación, pero no puede utilizarse para vuelos internacionales.
Solo es válida para ingresar por tierra o mar desde países como México, Canadá, Bermudas y algunas naciones del Caribe.
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