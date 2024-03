Escuchar

La Ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005, establece estándares de seguridad más altos para las licencias de conducir emitidas por los estados. Cuando se solicita o renueva el permiso para conductores, se puede elegir que sea una tarjeta que cumpla con la legislación federal. El trámite se realiza en las oficinas locales y requiere de presentar diversos documentos, como aquellos que sirvan de comprobante de residencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. explica que todas las entidades, el Distrito de Columbia y los cinco territorios cumplen con la ley y emiten licencias de conducir e identificaciones conforme a las reglas establecidas. Sin embargo, cada estado puede imponer requisitos adicionales para obtener la tarjeta.

Si su licencia de conducir o identificación estatal tiene una estrella en la esquina superior derecha, significa que ya es una Real ID Department of Homeland Security

Qué documentos se requieren para obtener la Real ID

El DHS recomienda visitar el sitio web de la agencia de licencias de conducir de cada estado para averiguar exactamente qué documentación se requiere para obtenerla, y señala que, como mínimo, se deben proporcionar documentos que acrediten:

Nombre legal completo y fecha de nacimiento.

Número de Seguro Social.

Comprobante de domicilio de residencia principal y estatus jurídico.

Real ID: qué documentos no son aceptados como prueba de residencia

Aunque cada estado realiza el proceso de los documentos, la mayoría coincide en lo que se refiere a la documentación que no es aceptada. Por ejemplo, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York advierte que no se aceptarán como prueba de residencia documentos caducados o que incluyan un apartado postal. Tampoco aquellos emitidos un año o más antes de la visita a la oficina local.

La Real ID se emite por las oficinas encargadas de licencias de conducir de cada estado y requiere de cierta documentación Freepik

Asimismo, no se permiten pruebas que no tengan el nombre completo, como un apodo, una versión abreviada o alternativa de su nombre legal. En esos casos, se debe mostrar una prueba adicional del nombre legal completo o una prueba de un cambio de nombre ordenado por el tribunal.

Si el nombre ha cambiado una o varias veces debido a matrimonio o divorcio, se debe proporcionar una prueba de cada cambio, como un certificado de matrimonio o una sentencia de divorcio.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida explica que los solicitantes no pueden utilizar su licencia de conducir o tarjeta de identificación vigente como prueba de dirección residencial.

Algunos de los documentos que sí pueden solicitar las oficinas locales como prueba de residencia, son:

Recibo de alquiler o arrendamiento de una residencia.

Contrato de arrendamiento de una vivienda en el que el solicitante figura como arrendatario.

Registro de un servicio público para una dirección de servicio.

Extracto bancario o de tarjeta de crédito.

Talón de cheque de empleo.

Documentación de recepción de beneficios de cualquier programa de asistencia pública del estado.

Cómo identificar una tarjeta Real ID

La fecha de entrada en vigor de la Ley Real ID es el 7 de mayo de 2025. Ese será el momento en que las agencias federales, incluidos el DHS y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) solo aceptarán para ciertos fines las licencias y tarjetas de identificación emitidas por los estados que cumplan con los estándares de seguridad de la legislación.

Las tarjetas que cumplen con la Real ID se pueden identificar por su distintivo en la parte superior derecha TSA

Las tarjetas que cumplen con Real ID tendrán una marca en la parte superior de la tarjeta, que puede ser una estrella dorada, negra o un oso en el caso de California. Si la tarjeta no tiene uno de estos distintivos, no cumple con la ley y no será aceptada como prueba de identidad para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal o acceder a ciertas instalaciones federales.