Requisitos para extender la estadía en EE.UU. con visa de turista y evitar problemas con migración en 2026

Viajar a Estados Unidos con una visa de turista no implica que las personas puedan permanecer de manera indefinida en el país. Este tipo de permiso tiene plazos máximos de estadía que deben respetarse para evitar problemas con las autoridades migratorias. Sin embargo, en determinados casos, es posible solicitar una extensión de la permanencia legal.

Cómo extender la estadía con la visa de turista en Estados Unidos en 2026

Durante 2026, los visitantes que ingresaron a Estados Unidos con una visa de turista B-2 o con una visa no inmigrante pueden solicitar una extensión de estadía, siempre que cumplan con ciertos requisitos y presenten la solicitud antes del vencimiento del Formulario I-94, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Por lo general, los turistas reciben un permiso de permanencia de hasta 180 días (seis meses). No obstante, el plazo final depende de cada caso, ya que los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden autorizar un período menor al momento del ingreso, según Vive USA.

Uscis indica que la solicitud de extensión debe presentarse antes de que expire el I-94 y recomienda hacerlo con al menos 45 días de anticipación.

Cómo solicitar la extensión de estadía

El trámite puede realizarse en línea o por correo postal mediante el Formulario I-539 (Application to Extend/Change Nonimmigrant Status). Los pasos principales son:

Presentar el Formulario I-539 ante Uscis

ante Uscis Calcular y abonar la tarifa correspondiente

Adjuntar la documentación de respaldo requerida

El costo del trámite es de US$420 si se realiza en línea y de US$470 si se presenta en formato físico.

Cuáles son los requisitos para extender la estadía en Estados Unidos en 2026

Para las personas que entraron a Estados Unidos con una visa de turista (B-1/B-2), deben cumplir con los siguientes requisitos:

Incluir el Formulario I-94 original

Explicar claramente los motivos de la solicitud de extensión

Demostrar que mantienen un estatus migratorio válido y que no infringieron las condiciones de admisión

y que no infringieron las condiciones de admisión Contar con pasaporte y visa vigentes al momento de presentar la solicitud

En la explicación de motivos, se recomienda responder cuestiones como:por qué se desea extender la estadía de forma temporal, qué planes existen para salir de Estados Unidos y cómo la extensión afectaría el trabajo o la residencia en el país de origen

Formulario I-539 y documentos para solicitar la extensión de estadía

La solicitud de extensión de estadía en Estados Unidos se hace al llenar el Formulario I-539, también conocido como Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

Si quien hace esta solicitud tiene dependientes, como menores de edad, que también necesiten extender su estancia, se deberá incluir un Formulario I‑539A por cada persona, según el medio.

Además del formulario principal, los solicitantes deben presentar:

Copia del I-94 y del pasaporte

y del pasaporte Comprobantes de solvencia económica , como estados de cuenta bancarios

, como estados de cuenta bancarios Carta explicativa con el motivo de la extensión, el tiempo solicitado y el compromiso de regresar al país de origen

Comprobante de pago del trámite y formularios de autorización (Form G-1145 o G-1450, si corresponde)

En caso de incluir dependientes, como menores de edad, se debe presentar un Formulario I-539A por cada persona.

Una vez enviada la solicitud, Uscis analiza el caso y no existe garantía de aprobación. Si la respuesta es favorable, la extensión se concede antes del vencimiento del tiempo original de estadía, manteniendo el estatus legal del visitante.