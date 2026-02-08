Solicitud de evidencia adicional: el requerimiento crítico por el que el Uscis puede denegar el ajuste de estatus

El ajuste de estatus es uno de los procesos migratorios más utilizados por personas que ya se encuentran en Estados Unidos y buscan convertirse en residentes permanentes legales. Sin embargo, el proceso está sujeto a una serie de requisitos estrictos, y el incumplimiento de algunos de ellos puede provocar la denegación directa de la solicitud.

Solicitud de evidencia adicional: el requisito por el cual el Uscis puede denegar el trámite si no se cumple

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) evalúa cada caso de forma individual y se reserva la facultad de pedir información adicional cuando considera que el expediente no está completo o que necesita más elementos para determinar la elegibilidad.

Este paso, que no se aplica a todos los casos, se convirtió en una de las causas más frecuentes de rechazos administrativos.

El proceso de ajuste de estatus está diseñado para verificar que la persona cumpla con todos los requisitos legales para obtener la residencia permanente.

Durante la revisión del expediente, un oficial de inmigración puede detectar documentos faltantes, inconsistencias o la necesidad de aclaraciones adicionales.

Entonces, el Uscis envía una notificación formal conocida como solicitud de evidencia adicional. Este documento especifica con precisión qué información o documentos deben presentarse, el lugar al que deben enviarse y la fecha límite para hacerlo.

La respuesta debe ajustarse exactamente a lo pedido, ya que la agencia toma su decisión en base al contenido del expediente completo.

“Si no responde a tiempo, el funcionario podría rechazar su formulario I-485, que se utiliza para el ajuste de estatus″, advirtió la agencia en su sitio web oficial.

Aunque no todos los que iniciaron el trámite pasan por este tipo de requerimientos, quienes sí los reciben deben tratarlos como una prioridad.

Qué ocurre si no se responde a tiempo al Uscis

El plazo establecido en una solicitud de evidencia adicional no es flexible. Si la respuesta no llega a tiempo o si se envía información incompleta, el Uscis puede cerrar el caso con una resolución desfavorable.

En estos escenarios, la denegación no se basa necesariamente en la falta de elegibilidad, sino en el incumplimiento de un requisito procedimental.

Este punto resulta relevante porque muchos asumen que el silencio o la demora no tendrá consecuencias inmediatas.

Sin embargo, la normativa migratoria permite a los oficiales tomar decisiones con base en el expediente disponible una vez vencido el plazo de respuesta.

Otros requisitos obligatorios que pueden llevar a una denegación del Uscis

La respuesta a solicitudes de evidencia adicional no es el único factor que puede comprometer un trámite de ajuste de estatus. Existen otros pasos obligatorios que deben cumplirse de manera estricta para evitar una resolución negativa:

Cita de servicios biométricos : luego de presentar el formulario I-485, la agencia programa una cita para la toma de huellas dactilares, fotografía y firma. Esta información se utiliza para verificaciones de identidad y antecedentes. No presentarse sin una justificación válida o sin haber reprogramado puede derivar en la denegación automática .

: luego de presentar el formulario I-485, la agencia programa una cita para la toma de huellas dactilares, fotografía y firma. Esta información se utiliza para verificaciones de identidad y antecedentes. No presentarse sin una justificación válida o sin haber reprogramado . Obligación de mantener actualizada la dirección del solicitante: el Uscis exige que cualquier cambio de domicilio sea notificado dentro de los 10 días posteriores a la mudanza. No cumplir con esta obligación puede ocasionar que la persona no reciba notificaciones importantes, incluidas solicitudes de evidencia adicional, lo que a su vez puede terminar en una denegación por falta de respuesta.

Qué sucede cuando el Uscis desestima una solicitud de ajuste de estatus

Cuando el Uscis decide rechazar una solicitud de ajuste de estatus, la persona recibe una notificación oficial por escrito. Este documento explica los motivos específicos de la denegación y detalla las opciones disponibles, si las hubiera, para intentar una revisión del caso.

En la mayoría de los casos, las decisiones negativas sobre ajustes de estatus no son apelables.

Esto significa que el solicitante no puede presentar una apelación tradicional ante una instancia superior dentro del Uscis. No obstante, existen mecanismos alternativos que pueden estar disponibles dependiendo de la situación.

Uno de estos mecanismos es la presentación de una moción para reabrir o reconsiderar el caso mediante el formulario I-290B.

Este recurso permite pedir que la agencia vuelva a analizar la decisión bajo ciertas condiciones, aunque su admisión no está garantizada.