De TPS a green card: cuándo sí es posible ajustar estatus según Uscis y las reglas del I-485 este 2026
El beneficio no otorga por sí solo un camino directo hacia la residencia permanente; eso solo es viable cuando se cumplen requisitos legales concretos
Con la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para varios países y la incertidumbre jurídica para otros, miles de beneficiarios en Estados Unidos enfrentan la necesidad de encontrar vías legales alternativas para mantener su residencia de manera legal. Una de las opciones disponibles es el ajuste para solicitar la green card.
Qué requisitos debe cumplir un beneficiario del TPS para ajustar estatus y solicitar la green card
Según detalla en su sitio web el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), estar registrado en el TPS no impide solicitar otros beneficios migratorios. La agencia permite que un beneficiario pida el ajuste de estatus si cumple con las condiciones exigidas por la ley.
Para que una persona pueda solicitar la green card mediante el ajuste de estatus, primero debe ser elegible dentro de una categoría migratoria reconocida.
Las más comunes son las basadas en vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, así como las categorías por empleo y algunos programas especiales.
En la mayoría de los casos, el proceso comienza con una petición de inmigrante. Esta suele presentarse a través de formularios como el I-130, para relaciones familiares, o el I-140, para trabajadores.
En tanto, debe ser aprobada antes de que el solicitante pueda avanzar con el ajuste de estatus, salvo en las situaciones donde la ley permite la presentación concurrente.
Otro requisito central es la disponibilidad de una visa de inmigrante. El solicitante no puede presentar el formulario I-485 para pedir la residencia permanente o ajustar el estatus hasta que exista un remanente de documentos en su categoría, lo que se determina mediante el boletín de visas del Departamento de Estado.
Reglas vigentes del formulario I-485 en 2026: versiones actualizadas y pagos
El I-485 es el documento central para solicitar el ajuste de estatus. En 2026, el Uscis mantiene reglas técnicas estrictas sobre su presentación. Una de las principales es el uso obligatorio de la edición vigente del formulario, que corresponde a versiones actualizadas en 2025. El uso de una edición incorrecta puede derivar en el rechazo automático.
En materia de exámenes médicos, la agencia mantiene una política relevante: cualquier formulario I-693 firmado correctamente a partir del 1° de noviembre de 2023 no tiene fecha de vencimiento. Esto significa que puede utilizarse de forma indefinida como prueba de que el solicitante no es inadmisible por razones de salud.
En cuanto a los pagos, el Uscis modificó los métodos aceptados para solicitudes en papel. Ya no se admiten cheques personales, giros postales ni cheques de caja, salvo excepciones.
Por el contrario, se debe abonar mediante tarjeta de crédito o débito por medio del formulario G-1450, o a través de transferencia bancaria ACH con el formulario G-1650.
Qué información exige el formulario I-485 para ajustar el estatus
El trámite para pasar del TPS a la residencia permanente requiere de información detallada sobre la identidad y el historial del solicitante junto con los datos migratorios. Esto incluye:
- Nombre legal
- Dirección actual
- Historial de domicilios de los últimos cinco años
- Detalles del último ingreso a EE.UU.
- Estatus en el que fue admitido
- Número de registro de extranjero
Otra sección relevante es la relacionada con antecedentes familiares, laborales y educativos. El solicitante debe declarar matrimonios actuales y previos, datos de los padres, información de todos los hijos y el historial de empleo y estudios de los últimos cinco años.
Pasos a paso: cómo pasar del TPS a la green card
El proceso para un beneficiario de TPS que desea ajustar estatus implica:
- La identificación de una categoría de inmigrante válida.
- Luego, se debe presentar y obtener la aprobación de la petición correspondiente.
- Verificar la disponibilidad de visa.
- Preparar el formulario I-485 con toda la evidencia requerida.
- Tras la presentación, el solicitante debe cumplir con la cita de biometría y, si Uscis lo considera necesario, asistir a una entrevista.
- Durante el trámite, la agencia puede solicitar evidencia adicional mediante una Solicitud de Evidencia (RFE), que debe responderse dentro del plazo indicado.
Finalmente, la agencia emite una decisión por escrito. Si la solicitud es aprobada, el interesado recibe primero la notificación y luego la tarjeta de residente permanente.
Situación del TPS y contexto migratorio en 2026
A comienzos de 2026, el panorama del TPS presenta cambios relevantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió decisiones para poner fin al TPS de varios países.
En algunos casos, estas terminaciones fueron suspendidas o anuladas por órdenes judiciales, lo que permite a los beneficiarios conservar temporalmente sus permisos de trabajo y protección contra la deportación.
En otros casos, como el de Venezuela, la finalización del TPS fue habilitada por decisiones judiciales, aunque algunos documentos de autorización de empleo mantienen su vigencia hasta fechas específicas de 2026.
Este escenario genera un contexto de incertidumbre que impulsa a muchos beneficiarios a explorar opciones como el ajuste de estatus.
