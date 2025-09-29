Es colombiano, vive en su auto en EE.UU. y ahorra para construir departamentos en su país: “Es duro”

Oswaldo Sibaja, un joven colombiano, decidió vivir en su auto en Estados Unidos con un objetivo: destinar cada dólar que ahorra a la construcción de cuatro departamentos en Colombia en un plazo de 600 días. Mientras trabaja en un restaurante para reunir el dinero, comparte el proceso en sus redes sociales, donde muestra tanto los avances de la obra como los sacrificios de su rutina.

El joven colombiano que vive en su auto y ahorra para levantar departamentos en su país

Sibaja, conocido en TikTok como @oswaldo4vientos por motivar a sus seguidores a perseguir sus metas a través del sacrificio, compartió un video en el que reveló que lleva más de 500 días en su auto. Aclaró que su decisión “no es por necesidad”, sino por convicción: “Hoy duermo incómodo aquí, pero no estoy sobreviviendo, estoy construyendo”.

Un joven colombiano muestra en sus redes sociales su vida dentro de un auto (TikTok: @oswaldo4vientos)

Aunque reconoció que “es duro”, también resaltó que tiene recompensas: “Me acerca a mi libertad”. Actualmente, la primera etapa de los departamentos ya está terminada, sin embargo, aún espera que la plancha de concreto que cubre dos de las unidades superiores termine de secar. En cuanto ese proceso concluya, podrá avanzar con la colocación del techo, lo que, según indicó el joven, permitirá acelerar de manera significativa los trabajos.

El secado requiere 21 días, y como parte del reto, se sumarán más obreros para agilizar la obra. Hasta el momento, Sibaja detalló que invirtió más de 1500 dólares en materiales como madera, accesorios, concreto, hierro, refuerzos, tubería, pegante y una plancha de 12 x 7 metros, sin contar la mano de obra.

Cuáles son las ventajas de vivir en el auto y qué truco lo ayuda a ahorrar

El joven indicó que existen tres ventajas de vivir en su vehículo:

Ahorro con propósito: “Lo que otros gastan en alquiler, yo lo estoy invirtiendo en mis sueños”, afirmó Sibaja.

“Lo que otros gastan en alquiler, yo lo estoy invirtiendo en mis sueños”, afirmó Sibaja. Libertad total: el colombiano indicó que no dependía de un lugar fijo y que tenía la posibilidad de dormir donde quisiera.

el colombiano indicó que no dependía de un lugar fijo y que tenía la posibilidad de dormir donde quisiera. Disciplina automática: el joven detalló: “Un espacio tan pequeño me obliga a ser organizado, productivo y enfocado”.

El joven colombiano reveló cuál es su truco para construir cuatro departamentos en 600 días (TikTok: @oswaldo4vientos)

Uno de sus trucos para poder ahorrar y construir los departamentos es anotar cuánto cuesta la gasolina, la línea móvil, la lavandería, la comida y los imprevistos. El resto del dinero se dirige para su inversión en Colombia: “No necesito ni oficinas, ni lujo, solo necesito un cuaderno y un plan claro”, indicó.

Cómo se organiza para bañarse y cocinar mientras vive en su vehículo

El joven afirmó que, en promedio, gasta US$15 al día en comida: “Como trabajo en un restaurante puedo comprar productos frescos y cocinar ahí. Algunas veces, cuando salgo de una jornada muy extensa, opto por comprar algo rápido”.

A su vez, comentó que cuenta con un conocido dueño de una empresa cárnica que le ofrece el producto a buen precio. “Compro bastante carne, en el trabajo la meto al congelador y la cocino”.

Con respecto al baño, afirmó que se ducha en un gimnasio que está abierto todos los días. Para ello, el joven lleva consigo una mochila que contiene la toalla, el shampoo, el cepillo, el jabón, el desodorante, la crema dental y la ropa limpia que se pondrá después: “Pago mi membresía, tengo regaderas y agua caliente. Además, me sirve para entrenar, me mantiene saludable y disciplinado”.