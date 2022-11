Vivió una “intolerable” situación en el trabajo, se filmó mientras renunciaba y se hizo viral

escuchar

La frustración y el desacuerdo en el trabajo pueden llevar a las personas a analizar sus opciones. Cuando tienen esto en mente, a veces solo ven una salida: renunciar. Además, los ciclos a veces se cierran y la gente toma sus decisiones sobre su destino laboral. Esto pareció ocurrirle a un joven empleado de una cadena de hamburguesas reconocida a nivel mundial.

Fionn McCallum @fionnmccallum470, originario de Nueva Zelanda, se hizo famoso en TikTok luego de que publicó un video donde se observó el momento en el que supuestamente dejó su trabajo. Sin pensarlo dos veces, el joven llegó con su uniforme y listo para la jornada, pero algo sucedió y lo hizo cambiar de opinión de manera sorpresiva.

En la grabación, que ya tiene más de 1,7 millones de ‘me gusta’, exhibió el panorama inimaginable que encontró en su área. Su recibimiento se lo dio una gran pila de trastes sucios. Al parecer, la sorpresa no le cayó tan bien porque se le escuchó pronunciar: “Diablos, no, no voy a limpiar eso, no voy a limpiar eso”.

La pila de trastes sucios que encontró el empleado cuando llegó a su trabajo @fionnmccallum470

Segundos después, caminó con el celular en la mano y grabó todo a su alrededor mientras huía. En ese momento, hizo el gran anuncio y gritó en frente de sus compañeros y jefa: “De hecho, renuncio”. A lo lejos se escucharon diversos gritos y una mujer, que al parecer era su superior, salió enojada tras él y le dijo claramente: “¡Regresa aquí!”. A pesar de la solicitud, él continuó su paso hacia la salida del restaurante con una sonrisa en la boca. “Renuncio, me voy de Maccas (McDonalds). ¡Nos vemos (...)!”.

Otro hombre con guantes de limpieza en las manos apareció en el video y su semblante reflejaba que la situación lo había asombrado. El joven Fionn ya había compartido otras publicaciones donde aparecía relajado en el trabajo. En un video anterior, había mostrado su cabello y bromeado sobre lo sucio que lo llevaba; en tanto que en uno más figuraba otro de sus colegas.

Un joven se filmó mientras renunciaba a su trabajo y su jefe le pidió que se quedara

Extrabajadores se identificaron con la renuncia

A tan solo unos días de haber publicado el contenido, el video acumuló más de 11.000 comentarios. Entre ellos, sobresalieron los usuarios que mostraron su apoyo al supuesto trabajador y hasta se sintieron identificados. “La mejor sensación del mundo”; “Es exactamente como yo renuncié a mi primer trabajo en la escuela”; “Yo en el primer día de trabajo”; “Te entiendo, hermano, yo trabajo de lavaplatos en una pizzería de una plaza”, escribieron. Otras personas le dijeron que en realidad la causa para dejar su empleo no era suficiente y que incluso le tomaría 20 minutos lavar esos platos.

“Era una broma”

Fionn resultó ser buen actor y hasta convenció a sus compañeros para lograr una escena que fuera creíble. Tras una lluvia de comentarios y después de que muchas personas se mostraron intrigadas por conocer más detalles, el influencer admitió que, aunque pareció real, en realidad el problema de su renuncia solo se trató de un sketch. Incluso pidió a la gente comprender que solo estaba jugando. “Me libro de la responsabilidad para cualquiera que no lo entienda. Esto es una broma”, sentenció tras la oleada de respuestas.

