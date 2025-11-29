Vuelos navideños: cómo debe compensar la aerolínea el equipaje perdido o dañado en EE.UU.

Durante la temporada navideña en Estados Unidos, los vuelos avión suelen incrementarse, ya que cientos de personas buscan pasar las festividades cerca de su familia. Debido a la alta demanda, es más probable que el equipaje se pierda o se dañe, por lo que es importante conocer cómo debe compensar la aerolínea en caso de que esto suceda.

Así debe compensar la aerolínea si pierde o se daña el equipaje en EE.UU.

En el caso de perder una maleta, el usuario tiene derecho a alguna compensación por los artículos que contiene, así como a un reembolso por cualquier tarifa de maleta que se haya perdido.

La aerolínea limitará la compensación por daños o pérdida de equipaje a un máximo de US$4700 para vuelos nacionales y US$2175 para itinerarios internacionales, consignó USA Today.

Las aerolíneas pagan por daños o pérdida de equipaje a un máximo de US$4,700 para vuelos nacionales y US$2,175 para internacionales (Pixabay)

Según las regulaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) para viajes nacionales e internacionales, las aerolíneas deben compensar a los pasajeros si su equipaje se pierde, retrasa o daña.

De acuerdo al DOT, las aerolíneas deben compensar de la siguiente forma a los usuarios, según lo que ocurra con su equipaje:

Equipaje dañado

Las aerolíneas son responsables de reparar o reembolsar a un pasajero por el equipaje dañado, cuando el daño ocurre mientras el equipaje está bajo el control de la aerolínea durante el transporte.

Para ello, deben presentar una reclamación de equipaje a la aerolínea. Sin embargo, la empresa no se hará cargo por daños preexistentes o si el daño se originó por un mal embalaje.

En caso de que el equipaje no pueda repararse, se negociará un monto de compensación basado en el valor del equipaje y su depreciación.

Las aerolíneas excluyen la responsabilidad por artículos específicos como electrónicos, dinero, y productos frágiles. En vuelos nacionales las exclusiones son válidas y la aerolínea no compensa. Por otra parte, en vuelos internacionales, la aerolínea es responsable del equipaje.

El caso de compensación de una aerolínea es por perdida, demoras o daños (Archivo) Unsplash

Equipaje perdido

La mayoría de las aerolíneas esperan de 5 a 14 días antes de catalogar una maleta como perdida de forma definitiva. El tiempo exacto puede ser diferente para cada aerolínea y se ajusta según las circunstancias del extravío, por ejemplo, si el viaje fue interno o al extranjero y a los procedimientos de búsqueda activos, destacó el DOT.

Cuando una empresa declara que el equipaje está perdido, su responsabilidad es clara:

Compensación por contenido: deben indemnizar por el valor del contenido de la maleta, sujeto a los límites máximos de responsabilidad establecidos y considerando la depreciación de los artículos.

deben indemnizar por el valor del contenido de la maleta, sujeto a los establecidos y considerando la de los artículos. Reembolso de tarifas: están obligadas a devolverle cualquier monto que se haya pagado por facturar el equipaje perdido.

Para recibir la compensación, la aerolínea puede solicitar recibos u otras pruebas del valor de los artículos perdidos.

Equipaje retrasado

Las aerolíneas deben rastrear y localizar el equipaje facturado en caso de que no llegue a destino. Según el DOT, los pasajeros pueden presentar un reclamo de equipaje a la aerolínea tan pronto como sea posible y mantener la comunicación en el proceso.

Cuando el equipaje se retrasa, la aerolínea debe reembolsar los gastos esenciales y justificables que se realicen, como compra de ropa, artículos de tocador, etc., hasta el límite máximo de responsabilidad legal.

La empresa no tiene permitido establecer topes arbitrarios de gastos por día, sino que debe compensar los gastos reales y razonables que el pasajero demuestre.

Las valijas en el aeropuerto suelen perderse con frecuencia durante la época navideña (Archivo) Pixabay

Consejos prácticos para proteger y prevenir la pérdida de las maletas

Para evitar situaciones desafortunadas, es necesario tener en cuenta los siguientes consejos a la hora de tomar un vuelo, según ABC.