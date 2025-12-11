Wall Street abre con resultados dispares tras caída de Oracle
La Bolsa de Nueva York abrió sin una dirección clara el jueves, cuando los decepcionantes resultados del gigante de la informática en la nube Oracle atenuaron el optimismo generado por el recorte de tasas.
La bolsa de Nueva York abrió sin una dirección clara el jueves, cuando los decepcionantes resultados del gigante de la informática en la nube Oracle atenuaron el optimismo generado por el recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed, banco central).
En las primeras operaciones, el índice Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, retrocedía un 0,68%, el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,39% y el Dow Jones subía un 0,22%.
Las acciones de Oracle se desplomaron más de un 15% después de que la empresa reportara ingresos trimestrales por debajo de lo esperado, unos resultados que "arrojan una sombra sobre las operaciones relacionadas con la IA y el mercado en general", según el analista de Briefing.com Patrick O'Hare.
