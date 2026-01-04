Walmart vende una casa prefabricada tipo cápsula por menos de US$30 mil: se arma en 8 horas

Ante la creciente demanda de casas prefabricadas en Estados Unidos, Walmart amplió su catálogo con una casa tipo cápsula que promete resistencia a tormentas y terremotos, un ensamblaje rápido y un precio por debajo de los US$30.000.

Cuál es la casa prefabricada tipo cápsula por menos de 30.000 dólares

En su tienda en línea, Walmart ofrece una casa prefabricada tipo cápsula de lujo de la marca THLAND, con un precio de US$29.990. Se trata de una estructura compacta, diseñada para uso residencial o vida al aire libre, que puede montarse y trasladarse con relativa facilidad.

La casa prefabricada tipo cápsula cuesta menos de 30.000 dólares (Walmart)

La unidad mide 19 pies de largo (aproximadamente seis metros) por 2,4 metros de ancho, y está pensada para ser habitable de inmediato, ya que incluye los espacios básicos necesarios para vivir.

Cómo es la casa prefabricada tipo cápsula que se vende en Walmart

Según la descripción del producto, la vivienda es una cabina de un solo nivel con un diseño exterior minimalista, líneas limpias y juntas entrelazadas reforzadas.

Su estructura principal es de aleación de acero, mientras que los marcos de puertas y ventanas están fabricados con aleación de aluminio.

La casa prefabricada tipo cápsula tiene baño, cocina, sala y un dormitorio (Walmart)

Los paneles son livianos —de hasta 50 kilos—, lo que permite su manipulación manual sin maquinaria pesada. Gracias a su sistema de ensamblaje, la casa puede montarse en menos de ocho horas, utilizando únicamente herramientas domésticas básicas.

El interior cuenta con paredes de fibra de vidrio multicapa, diseñadas para mantener la integridad estructural incluso en condiciones climáticas adversas.

Además, el sistema de aislamiento combina una barrera reflectante, un núcleo denso y una superficie resistente a la humedad, lo que ayuda a conservar una temperatura interior estable y a reducir el ruido exterior.

La distribución interior es flexible y está organizada en tres áreas principales:

Un dormitorio

Una cocina integrada con pequeña sala de estar o comedor

Un baño completo con lavamanos y ducha

El diseño incluye ventanales de piso a techo y puertas corredizas, que optimizan el espacio y permiten aprovechar la luz natural sin sacrificar privacidad.

A prueba de terremotos y tormentas

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, el modelo fue sometido a más de 200 horas de pruebas en túneles de viento y simulaciones de sismos de hasta magnitud 8,0, antes de su lanzamiento comercial en 2021.

La casa prefabricada tipo cápsula cunta con una estructura resistente y ligera (Walmart)

Estas evaluaciones demostraron resistencia ante tormentas eléctricas, vientos fuertes, altas temperaturas, nevadas y terremotos, así como su desempeño en entornos montañosos, costeros y desérticos.

El diseño inclinado del techo facilita el deslizamiento de nieve pesada, mientras que su forma aerodinámica reduce el impacto del viento durante tormentas intensas.

La empresa vendedora ofrece asistencia técnica 24/7, guías digitales y tutoriales en video para el armado de la vivienda, además de una garantía de cinco años.