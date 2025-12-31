“A partir del 1° de enero”: el Uscis publicó un recordatorio para los migrantes en EE.UU. a horas de Año Nuevo

A horas del inicio del nuevo año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó un aumento en las tarifas para ciertos trámites migratorios. La razón por la que subirán los precios a partir del 1° de enero de 2026 responde a la inflación anual, según explicó la agencia.

El Uscis recordó el incremento de precios

El aviso oficial de la dependencia fue dado a conocer el pasado 20 de noviembre, pero debido a la cercanía con la fecha de entrada en vigor, el Uscis recordó este miércoles 31 de diciembre el aumento a través de sus redes sociales.

La agencia recordó que este 1° de enero de 2026 entrará en vigor un aumento de tarifas para ciertos trámites X @USCIS - X @USCIS

En su cuenta oficial de X escribió: “Recordatorio: a partir del 1° de enero de 2026, ciertas tarifas de inmigración aumentarán". Añadió que rechazarán cualquier solicitud con matasellos de la fecha indicada o posterior que no incluya la tarifa de presentación correspondiente.

En un aviso del Registro Federal, la agencia ya había oficializado el ajuste inflacionario a las tarifas de inmigración bajo la One Big Beautiful Bill Act (HR-1), aprobada por el presidente Donald Trump, para el año fiscal 2026.

Las adaptaciones en los precios de ciertas solicitudes reflejan la inflación desde julio de 2024 hasta julio de 2025.

El Uscis anunció un aumento por inflación para ciertas tarifas relacionadas con inmigración Freepik - Freepik

En el aviso explican que al aplicar este aumento porcentual a las tarifas HR-1 vigentes (año fiscal 2025) y redondearlas al siguiente incremento de 10 dólares más bajo, algunas subieron entre US$5, US$10 o US$20.

Sin embargo, otras no cambiarán porque el monto ajustado por inflación es igual a la tarifa vigente al redondearse.

Algunos de los formularios que no tendrá ajuste de precio son:

Formulario de asilo I-589 (Tarifa inicial): US$100.

(Tarifa inicial): US$100. Formulario I-765 para renovación o extensión del Documento de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés) del solicitante de asilo: US$275.

para renovación o extensión del Documento de Autorización de Empleo ( , por sus siglas en inglés) del solicitante de asilo: US$275. Tarifa especial para jóvenes inmigrantes I-360: US$250.

Cuáles son los trámites migratorios que subirán de precio en 2026

Estos son los formularios y trámites con ajustes de inflación HR-1 para el año fiscal 2026:

Tarifa anual del I-589 para solicitud de asilo pendiente: US$102 (actualmente suspendido por orden judicial).

(actualmente suspendido por orden judicial). Formulario I-765 para un solicitante de asilo inicial: US$560.

Formulario I-765 inicial por permiso de permanencia temporal ( parole ) - válido por un año: US$560.

) - válido por un año: Renovación o extensión de EAD por parole - válido por un año: US$280.

- válido por un año: Formulario I-765 inicial por Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) - válido por un año o la duración de la designación del beneficio, lo que sea más corto: US$560.

Renovación o extensión de EAD por TPS - válido por un año: US$280.

Formulario I-131 para re-parole : US$280.

: Formulario I-821 para TPS: US$510.

Si se presenta una solicitud de beneficios con matasellos del 1° de enero de 2026 o posterior, requerirá una de estas tarifas Wilfredo Lee - AP

Por qué aumentará el costo de algunos trámites migratorios en EE.UU.

La HR-1 exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a partir del año fiscal 2026 y en cada año fiscal subsiguiente, ajuste las tarifas de inmigración según la inflación.

La HR-1 establece que el DHS utilice la variación porcentual del IPC-U correspondiente al mes de julio del año en curso en comparación con el año calendario anterior, y redondee cada tarifa al siguiente múltiplo de US$10 más bajo o al dólar más cercano.