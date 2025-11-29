Amazon tiene la casa prefabricada estilo resort por menos de US$16 mil: se puede convertir en hogar de huéspedes

Amazon continúa ampliando su catálogo y las casas prefabricadas se han convertido en uno de los productos más buscados en Estados Unidos. La plataforma incorporó recientemente una cabaña estilo resort, de armado sencillo y diseño moderno, disponible por menos de 16.000 dólares.

Cuánto cuesta la casa prefabricada estilo resort de Amazon

Según el sitio de Amazon, esta cabaña prefabricada de la marca Allwood Bonaire, con más de 2420 pies cuadrados (casi 225 metros cuadrados), está construida en madera y tiene un precio de 15.540 dólares.

La casa prefabricada estilo resort de Amazon se puede utilizar para rentar o de uso personal (Instagram @allwoodoutlet)

Cuenta con puertas y ventanas que van del piso al techo, con un estilo moderno, y una vez construida ofrece espacios abiertos, por lo que, a diferencia de otras casas prefabricadas, se puede transformar y distribuir de la manera en que el usuario desee.

Cómo es la casa prefabricada tipo resort de Amazon

El kit Bonaire cuenta con un diseño rectangular inspirado en cabañas de complejos turísticos, con líneas limpias y grandes ventanales para aprovechar la luz natural. De acuerdo con Travel and Leisure, su tamaño supera al de varios departamentos tipo estudio de ciudades como Nueva York.

Robin Pekkala, representante de Allwood Outlet, señaló que puede funcionar como casa para huéspedes, estudio artístico, sala de yoga, oficina o incluso un pequeño espacio para música.

La estructura de la casa prefabricada es de madera de abeto nórdico de crecimiento lento, según la descripción del producto en la página de Amazon. Se entrega sin pintar, en su estado natural, lo que permite a los usuarios pintarla del color que deseen o mantenerla así.

También se incluyen paneles de paredes, tablas de suelo, vigas para el soporte del suelo y el techo, ventanas, puertas, tornillos, manijas, cerraduras, y todos los materiales esenciales para poder armarla de manera sencilla.

Un usuario adaptó su cabaña prefabricada para rentarla (Instagram @allwoodoutlet)

Esta cabaña prefabricada no cuenta -como otras casas del mismo tipo que se venden en la firma- con plomería preinstalada, por lo que los compradores pueden hacerla conforme a sus necesidades.

La casa estilo resort se puede personalizar, debido a que no cuenta con una distribución de habitaciones predeterminada, por lo que se puede adecuar el espacio como se desee.

También se puede impermeabilizar el techo, agregar aislamiento y hasta poner más paredes para hacer más cuartos, según la revista.

Incluso, uno de los compradores de esta cabaña prefabricada publicó en su cuenta de Instagram que decidió convertirla en una propiedad para rentarla en Airbnb, donde instaló algunos muebles, una pequeña cocina, un baño y otros aditamentos para que pareciera una habitación de hotel.

Una mini mansión de dos pisos de venta en Amazon

La oferta de Amazon en casas prefabricadas va en aumento, y entre su catálogo se encuentra una mini mansión de dos pisos que cuesta menos de 50.000 dólares, y hasta incluye terraza.

Amazon vende una mini mansión con terraza en menos de 50 mil dólares (amazon.com)

Esta propiedad de la firma SEQ se puede ampliar hasta los 800 pies cuadrados (cerca de 74 metros cuadrados) y se puede configurar de diversas maneras, con la posibilidad de añadir hasta cuatro dormitorios, o se pueden destinar los cuartos para el uso que se desee.

Asimismo, los usuarios que la adquieran pueden elegir incluir una terraza, un balcón o un porche envolvente, para darle un toque de lujo y comodidad a la propiedad prefabricada.