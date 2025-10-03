Tiene tres años, jugaba en el jardín de su casa en Washington y encontró una granada activa de la Segunda Guerra Mundial

Un niño de tres años halló una granada de la Segunda Guerra Mundial en el jardín de su casa en Washington, mientras jugaba en el exterior. Al comunicárselo a su familia, las autoridades acudieron a la vivienda y determinaron que el artefacto se encontraba activo.

La tarde del lunes 29 de septiembre, un niño jugaba en el patio exterior de su casa en Hartline, una localidad de Washington de 177 habitantes, según el censo de 2024. Mientras se encontraba en el jardín, descubrió un objeto que resultó ser una granada activa de la Segunda Guerra Mundial.

(Imagen ilustrativa) El pequeño jugaba en el jardín de su casa cuando halló el artefacto activo Freepik

Cuando el pequeño encontró el artefacto, fue directamente a mostrárselo a sus padres, que estaban en el interior de la casa. Ante la extraña apariencia del objeto, los adultos decidieron llamar a las autoridades, que se presentaron en el domicilio en torno a las 18.45 horas (hora local).

Los agentes llegaron al 600 de la calle Willard, en Hartline, e identificaron que la granada estaba activa. Con apoyo de los equipos antibombas, la retiraron y la desecharon en una zona rural al norte del pueblo de Washington.

La granada fue trasladada a una zona rural del norte de Hartline para mantener la seguridad de la población facebook/Grant County Washington

El comunicado de las autoridades tras el hallazgo de una granada activa en Washington

La Oficina del Sheriff del condado de Grant, al que pertenece la población de Hartline, emitió un comunicado a través de Facebook, el martes 30 de septiembre, en el que detalló el operativo realizado el día anterior. “Anoche, un escuadrón antibombas de la Patrulla Estatal de Washington [WSP, por sus siglas en inglés) desactivó de forma segura una granada de mano activa”, puntualizó.

El comunicado de las autoridades de la localidad de Washington sobre el incidente Facebook/Grant County Sheriff's Office

El organismo indicó que los oficiales que llegaron en primer lugar al domicilio desde donde se realizó la llamada al 911 solicitaron la asistencia del escuadrón antibombas de la WSP. Una vez allí, los artificieros determinaron que la granada estaba activa.

“Con cuidado, la trasladaron a una zona rural al norte de Hartline, donde se deshicieron de ella. Era de un tipo utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, y, claramente, había estado expuesta a la intemperie durante algún tiempo“, aseveraron.

Con respecto a su origen y permanencia en la vivienda de Washington, las autoridades del condado de Grant señalaron que “se desconoce cómo llegó la granada al jardín delantero de la casa familiar y cuánto tiempo llevaba allí”.

Otro descubrimiento de una granada activa en Estados Unidos

En agosto de 2022, un caso similar al recientemente registrado en Washington se popularizó debido al hallazgo de un artefacto de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión, también se trató de una granada activa, junto a proyectiles.

El descubrimiento tuvo lugar en una casa en Palo Alto, en California, donde la familia halló la granada y los proyectiles y se puso en contacto inmediato con las autoridades de emergencias.

Una vez allí, los agentes del equipo antibombas trasladaron los artefactos a un parque de la zona para operar una detonación de manera controlada. En estos casos, la principal recomendación de las autoridades es no tocar el objeto y advertir a las autoridades correspondientes.