World Baseball Classic: cuánto cuesta ir a ver a Venezuela vs. República Dominicana en Miami: con boleto y hotel de lujo

Venezuela y República Dominicana se enfrentarán en el juego que forma parte del World Baseball Classic. El evento tendrá lugar en marzo de 2026 en el LoanDepot Park de Miami, Florida, y la experiencia completa ya está a la venta por internet.

Cuánto cuesta ir a ver a Venezuela vs. República Dominicana en Miami

World Baseball Classic Experiences compartió en su sitio web dos paquetes oficiales para el juego de Venezuela vs. República Dominicana, que incluyen asientos, habitaciones de hotel y otros beneficios para los aficionados.

Venezuela jugará el Clásico Mundial de Beisbol en Miami (Olympics)

Los dos paquetes son Panoramic Level, e incluyen los mismos beneficios, que son:

Asientos en la sección 211

Una habitación de lujo en el Novotel Miami Brickell

Regalo conmemorativo

Acceso especial a la tienda de productos

La diferencia radica en los precios y en el tipo de habitación que se elija, ya que la individual tiene un costo de US$1020, mientras que el de habitación doble se vende por US$790.

El juego de las novenas latinas tendrá lugar el próximo 11 de marzo de 2026 a partir de las 20.00 hs (hora local).

El World Baseball Classic Experiences, ofrece paquetes de viaje y de hospitalidad para los diferentes juegos que formarán parte de este torneo internacional, los cuales pueden elegirse para seguir al equipo, o en determinado estadio.

Cuándo y dónde ver el World Baseball Classic 2026

El Clásico Mundial de Béisbol iniciará el próximo 5 de marzo de 2026 con un juego en el Tokyo Dome entre las selecciones de China Taipéi y Australia, de acuerdo con la MLB.

Mientras que los otros grupos comenzarán la contienda al día siguiente en los recintos de Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico; Daikin Park en Houston; y loanDepot park en Miami, respectivamente.

República Dominicana se enfrentará a Venezuela el 11 de marzo en Miami (MLB)

La mayoría de los juegos del torneo se transmitirán en canales como FOX, FS1, FS2 y en las plataformas de streaming de FOX Sports, FOX One y Tubi, mientras que los encuentros que se lleven a cabo en Japón podrán verse a través de Netflix.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 promete la presencia de estrellas internacionales, como el japonés Shohei Ohtani, el capitán de Puerto Rico, Francisco Lindor, el venezolano Salvador Pérez, y otras estrellas de las grandes ligas que formarán parte de la novena de Estados Unidos.

Dentro de las historias a seguir, la MLB destaca que Japón es la única novena que ha logrado obtener tres títulos del torneo internacional de beisbol, lo que demuestra su gran nivel y posicionamiento rumbo a la búsqueda de su cuarto trofeo.

Así se jugará el World Baseball Classic 2026

El torneo cuenta con cuatro grupos que son Tokio, San Juan, Houston y Miami, cada uno con cinco selecciones que jugarán en un formato de todos contra todos, y los dos mejores equipos avanzarán a los cuartos de final.

Las novenas que avancen desde Tokio viajarán a Miami y las de San Juan viajarán a Houston, donde se llevarán a cabo las semifinales y las rondas de campeonato.

El Clásico Mundial de Beisbol se jugará en marzo de 2026 en Tokio, Puerto Rico y Estados Unidos (Archivo-AP Foto/Toru Hanai, File) Toru Hanai - AP

De acuerdo con la MLB, los grupos y fechas para el World Baseball Classic 2026 son:

GRUPO A

Sede: San Juan, Puerto Rico – Estadio Hiram Bithorn

Fechas: 6-11 de marzo, 2026

Equipos: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

Grupo B

Sede: Houston – Minute Maid Park

Fechas: 6-11 de marzo, 2026

Equipos: Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Grupo C

Sede: Tokio, Japón – Domo de Tokio

Fechas: 5-10 de marzo, 2026

Equipos: Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi.

Grupo D

Sede: Miami – loanDepot park

Fechas: 6-11 de marzo

Equipos: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.