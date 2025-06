Xabi Alonso celebra el “gran partido” de Vinícius Jr. contra el Salzburgo

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, celebró este jueves la actuación del delantero brasileño Vinícius Jr. en la victoria blanca 3-0 contra el Salzburgo, un resultado con el que se clasificó para octavos de final del Mundial de Clubes.

“Vini ha hecho un gran partido. Pero no solo me quedo con el gol y con la asistencia (que ha hecho). Me quedo con su sacrificio, con su compromiso defensivo”, declaró el técnico español en rueda de prensa.

El internacional brasileño, criticado en los últimos tiempos por su mala racha goleadora y su actitud a la hora de presionar, se reivindicó en Filadelfia con un gran encuentro.

Alonso se mostró satisfecho con la mejoría del equipo desde su empate 0-0 contra el Al Hilal saudí en la primera jornada de la competición.

“En la primera parte (contra el Salzburgo) hemos tenido mucha estabilidad, mucha madurez, hemos conseguido tener buen control de juego y no nos hemos precipitado demasiado”, dijo el tolosarra.

“Creo que hemos logrado ser más claros con relación a nuestra estrategia, todavía hay mucho que mejorar, pero seguimos adelante”, añadió.

El Real Madrid, primero del grupo H, afrontará en octavos a la Juventus de Turín, segunda del grupo G, el martes en Miami.

Los italianos llegarán tocados tras el 5-2 recibido este jueves ante el Manchester City de Pep Guardiola.

bur-gma/dbh