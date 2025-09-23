Xiaomi 15 vs. iPhone 17: cuál es mejor y su precio actualizado en Estados Unidos

El Xiaomi 15 Ultra y el iPhone 17 Pro ya están disponibles en Estados Unidos tras sus recientes lanzamientos. El primero de ellos llegó al mercado el 27 de febrero, mientras que el nuevo modelo de Apple debutó el 19 de septiembre. Ambas marcas se consolidaron como protagonistas en el segmento de smartphones de alta gama.

Cuál es la diferencia del diseño y la pantalla entre el Xiaomi 15 y el iPhone 17

El iPhone 17 Pro cuenta con protección Ceramic Shield 2 y un marco de aleación de aluminio, con una resistencia al agua IP68, certificado hasta 6 metros de profundidad. En contraste, el Xiaomi 15 Ultra ofrece un diseño más versátil, con fibra de vidrio o cuero ecológico reforzado con materiales de grado aeroespacial. También tiene certificación IP68, pero resistencia bajo el agua hasta 1,5 metros, según indicó ZeiTech.

El iPhone 17 Pro tiene una resistencia al agua IP68, lo que le permite resistir el agua hasta 6 metros de profundidad Apple

La pantalla LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas del iPhone 17 Pro alcanza hasta 3000 nits de brillo máximo, con colores extremadamente precisos. Por su parte, el Xiaomi 15 Ultra cuenta con un panel más grande de 6,73 pulgadas, con un máximo de 3200 nits y soporte para formatos HDR avanzados, que hace que las imágenes se vean más vivas.

Rendimiento y batería: diferencias entre Xiaomi 15 Ultra y iPhone 17 Pro

El iPhone 17 Pro funciona con el chip Apple A19 Pro, conocido por su rendimiento optimizado dentro de iOS 26. Por su parte, el Xiaomi 15 Ultra utiliza el Snapdragon 8 Elite, que ofrece más opciones de RAM.

El Xiaomi 15 Ultra cuenta con un sistema de cuatro cámaras: 50 MP gran angular, 50 MP con zoom óptico, 200 MP con zoom 4.3x y 50 MP ultra gran angular Xiaomi

En cuanto a la batería, Apple ofrece hasta 4252 mAh con carga rápida por cable e inalámbrica. Xiaomi responde con capacidades de 5410 a 6000 mAh junto con carga rápida de 90 W por cable y 80 W inalámbrica. También incluye soporte de carga inversa inalámbrica de 10 W.

Cámaras del Xiaomi 15 Ultra vs. iPhone 17 Pro: zoom y fotografía

Apple equipa un sistema de triple lente de 48 MP con gran angular, ultra gran angular y con un zoom 4x óptico. En su lugar, Xiaomi tiene un sistema de cuatro cámaras: 50 MP gran angular, 50 MP con zoom óptico, 200 MP con zoom 4.3x y 50 MP ultra gran angular.

El iPhone 17 Pro equipa un sistema de triple cámara de 48 MP, que incluye gran angular, ultra gran angular y un zoom óptico de 4x Apple

La cámara frontal ultra gran angular de 18 MP de Apple integra hardware de Face ID, lo que la convierte en una de las configuraciones frontales más avanzadas, según indicó Gizmochina. Mientras que Xiaomi ofrece un lente de 32 MP con mayor resolución y buen soporte HDR, pero carece de la avanzada detección de profundidad y las herramientas de video profesional que tiene Apple.

Cuánto cuesta el Xiaomi 15 vs. el iPhone 17 y cuál es mejor

El Xiaomi 15 Ultra parte de 1099 dólares en su versión de 256 GB, mientras que el iPhone 17 Pro tiene un precio de US$999 con la misma capacidad de almacenamiento.

El Xiaomi 15 Ultra está dirigido a usuarios apasionados que buscan el máximo rendimiento, una batería de gran capacidad y funciones fotográficas profesionales Xiaomi

Este último es ideal para usuarios que se dedican a la creación de video, ya que se trata de un smartphone de alta gama a un precio más accesible. El Xiaomi 15 Ultra, en cambio, está pensado para aficionados que buscan el mejor hardware, una batería más duradera y herramientas fotográficas de nivel profesional.