iPhone 16 vs. iPhone 17: ¿cuáles serán los cambios principales?

Falta cada vez menos para conocer el nuevo iPhone 17, el próximo celular de Apple que se presentará en un evento este 9 de septiembre. Mientras que el iPhone 16 llegó con novedades como el botón de control de cámara y algunos ajustes fotográficos, el nuevo modelo apunta a un cambio más notable: se espera una pantalla más fluida y mejoras en la calidad de las fotos frontales.

Qué esperar de la cámara trasera y frontal del iPhone 17

Según indicó Phone Arena, las cámaras traseras prácticamente no presentan cambios, ya que se espera que el iPhone 17 reutilice los mismos sensores principal y ultra gran angular, lo que sugiere que la calidad de las fotos posteriores será muy similar a la de su predecesor.

Sin embargo, el iPhone 17 Pro incorporaría un teleobjetivo con zoom óptico de hasta 8 aumentos, y superará el límite de 5x del iPhone 16 Pro, según detalló I Like iPhone. Otra de las versiones apunta a una nueva aplicación de cámara profesional integrada, pensada para aprovechar las capacidades de foto y video.

Además, Apple sumaría un nuevo botón físico exclusivo para funciones de cámara, que complementaría al ya presente en el iPhone 16 Pro y facilitaría el acceso instantáneo al disparo. Por último, se espera una lente frontal renovado de 24 MP, ideal para videollamadas más nítidas y autorretratos de mayor calidad.

Diseño del iPhone 17 frente al iPhone 16: cambios y similitudes

En cuanto al diseño, los primeros rumores indican que la compañía mantendrá el tamaño y la apariencia general del iPhone 16, aunque con algunos detalles renovados. El nuevo modelo no solo incluirá pantalla ProMotion, sino que también aprovechará el nuevo material OLED M14, que promete mayor eficiencia energética. Asimismo, Face ID será la única opción biométrica y no se espera que la Isla Dinámica, o Dynamic Island, cambie de tamaño este año.

Por su parte, el iPhone 17 Pro podría estrenar un acabado en color cobre y un logotipo centrado, junto con sutiles ajustes en el módulo de cámaras traseras. En cuanto a resolución y dimensiones, ambos modelos se mantendrán muy similares, sin grandes variaciones.

iPhone 17 con iOS 26: funciones de inteligencia artificial y nuevo diseño

Mientras que el iPhone 16 tiene un chip A18, su sucesor llegará con el chip A19, que mantiene un proceso de 3 nanómetros, pero incorpora mejoras para optimizar la eficiencia y el rendimiento en tareas de inteligencia artificial. Se espera que la RAM sea de 8 GB, aunque algunos rumores apuntan a una opción de 12 GB. El modelo base no incluirá la refrigeración por cámara de vapor que se rumorea para el iPhone 17 Pro, por lo que podría no sostener un alto rendimiento durante largos periodos.

El dispositivo se lanzará con iOS 26, que incorpora el nuevo diseño “Liquid Glass” y nuevas funciones, como filtrado de llamadas, traducción en vivo y mensajes más inteligentes. El iPhone 16 también recibirá esta actualización el mismo día del lanzamiento del nuevo modelo.

Batería del iPhone 17: más capacidad y eficiencia frente al iPhone 16

Con el iPhone 17, Apple introduce algunos cambios menores. La batería podría aumentar ligeramente hasta unos 3600 miliamperios-hora, frente a los 3279 de la versión 16, con un nuevo diseño que mejora la eficiencia y mantiene la carga por más tiempo, incluso con uso intenso. Además, el chip A19 promete ser más eficiente, lo que también podría alargar un poco la duración de la batería.