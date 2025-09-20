No solo el iPhone 17: los mejores celulares de gama alta de 2025 que se venden en EE.UU.

Apple presentó su nueva línea de iPhone 17, pero en Estados Unidos la competencia en el segmento premium es cada vez más amplia. Un nuevo ranking reveló cuáles son los mejores celulares de 2025 y destacó a dos de gama alta para comprar en EE.UU.

Estos son los mejores celulares de gama alta de 2025 que se venden en EE.UU.

Un reciente ranking del sitio especializado Tom’s Guide analizó las diferentes opciones en el mercado de Estados Unidos, especialmente su rendimiento, las funciones de la cámara y la duración de la batería, y definió cuáles son los mejores celulares de 2025.

Entre los mejores celulares de gama alta del mercado se posicionaron el Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max

Si bien el artículo definió a los 10 mejores, entre su Top 3 los especialistas ubicaron a dos celulares de alta gama como los mejores del 2025, estos son:

Galaxy S25 Ultra

La última entrega de Samsung se ubicó a la cabeza del ranking de los celulares de gama alta porque, si bien no tiene grandes cambios en el hardware respecto al modelo del año pasado, revolucionó a la industria su manera de integrar la inteligencia artificial. Para los especialistas, la IA ofrece grandes resultados y una mejor experiencia a los usuarios.

Además, fue considerado por los especialistas como el mejor teléfono con cámara disponible en el mercado. Este modelo trae un sensor ultra gran angular mejorado, con 50 MP para fotos más detalladas y macros más nítidos. Si bien compite en este sentido con iPhone 16 Pro Max, desde Tom’s Guide consideraron que el celular de Samsung posee un mejor zoom y logra tomar imágenes más nítidas cuando hay poca luz.

La batería del Samsung Galaxy S25 Ultra dura 17 horas y 14 minutos. Además, posee una capacidad de almacenamiento de 256 GB que se puede ampliar 512 GB y hasta 1TB.

Precio: el celular estándar, de 256 GB de almacenamiento cuesta US$1299, de acuerdo a la página oficial. Aunque los precios del dispositivo se elevan a medida que aumenta la capacidad de memoria.

El Samsung Galaxy S25 Ultra se destaca por ser el mejor celular con cámara del mercado, de acuerdo a los especialistas Shutterstock - Shutterstock

iPhone 16 Pro Max

A pesar de que finalmente se conoció el iPhone 17, el iPhone 16 Pro Max sigue mostrándose como uno de los mejores celulares del mercado de gama alta este año.

El modelo cuenta con una pantalla más grande, sin tener un tamaño demasiado amplio, y cuenta con un procesador más rápido que líneas anteriores. Además, la batería dura más de 17,5 horas. Así, logra convertirse en una gran opción para los usuarios que buscan un celular de alta gama y priorizan su comodidad.

La cámara ofrece mejoras, tanto en el lente principal como el ultra gran angular y se complementan el teleobjetivo 5x. Es uno de los celulares con mejores cámaras disponibles. Su almacenamiento comienza en los 256 GB y puede extenderse hasta 1TB.

Precio: el modelo estándar de 256 GB cuesta US$1199, de acuerdo al sitio oficial del Apple.

A pesar de la nueva línea de Apple, el iPhone 16 Pro Max sigue mostrándose como uno de los mejores del mercado Shutterstock - Shutterstock

Uno por uno, los mejores celulares de 2025

Si bien Tom’s Guide destacó tres celulares en el Top 3, elaboró un listado con los mejores 10 dispositivos disponibles en el mercado de Estados Unidos. Se trata de dispositivos de gama alta, media y baja, distinguidos por su funcionamiento, almacenamiento y también por su relación precio calidad. Estos son: