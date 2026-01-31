Desde el 1° de febrero: cuánto costará viajar sin Real ID ni pasaporte con el nuevo cargo de la TSA

A partir del domingo 1º de febrero de 2026, comenzará a aplicarse una tarifa adicional para ciertos viajeros. En específico, los pasajeros que no tengan Real ID, pasaporte u otra identificación aceptada por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) deberán pagar 45 dólares para poder volar.

La TSA cobrará un nuevo cargo de US$45 a quienes viajen sin Real ID desde 2026

La nueva regulación introduce una tarifa de US$45 para los pasajeros que recurran a un mecanismo alternativo de verificación de identidad por parte de la TSA. Sin embargo, quienes opten por esta vía podrían experimentar esperas más prolongadas en los controles de seguridad.

Desde febrero, los viajeros que no cuenten con una identificación válida tendrán que certificar su identidad mediante el sistema TSA ConfirmID. Tras abonar el dinero correspondiente, se les permitirá viajar durante un período de diez días.

Según precisó la agencia en un comunicado, todos los pasajeros que no presenten un documento aceptado deberán someterse al proceso opcional. La medida alcanza también a quienes muestren una licencia de conducir o una identificación estatal que no cumpla con los requisitos de la Real ID.

TSA ConfirmID: cómo obtenerlo y qué formas de pago están disponibles

El abono de la tarifa debe realizarse exclusivamente a través del sitio pay.gov. El trámite se inicia al seleccionar la opción “Pay Now”, que redirige al formulario correspondiente al sistema TSA ConfirmID.

Allí, el pasajero debe ingresar los datos solicitados, como su nombre legal y la fecha de inicio del viaje, a partir de la cual comienza a regir el período de validez del servicio.

El sistema determina automáticamente la fecha de vencimiento y requiere además un correo electrónico válido para enviar el comprobante de pago.

La TSA aclaró que, cuando el pago se efectúa en nombre de un tercero, es indispensable cargar correctamente la información del viajero. Además, precisó que el titular del medio de pago no tiene que coincidir con el pasajero.

El formulario admite distintos métodos de pagos, entre ellos cuenta bancaria (ACH, por sus siglas en inglés), tarjetas de débito o crédito, y plataformas como PayPal o Venmo. El sitio permite crear una cuenta para almacenar datos de pago, revisar operaciones anteriores o reutilizar formularios, aunque también es posible completar el proceso como usuario invitado.

Una vez concluido el trámite, el sitio Pay.gov envía de manera inmediata un correo electrónico con el recibo. Ese comprobante deberá conservarse y presentarse, en versión impresa o digital, cada vez que el viajero acceda al control de seguridad sin una identificación válida.

Las advertencias de la TSA sobre el proceso de validación de identidad

La TSA indicó en su sitio web que el pago de la tarifa solo habilita el intento de verificación de identidad por parte de la agencia y subrayó que esto no asegura que el trámite pueda completarse con éxito para el pasajero.

La TSA advirtió que pagar la tarifa de US$45 no garantiza que pueda completarse el proceso de identificación del viajero Charles Rex Arbogast� - AP�

En ese contexto, también alertó que cualquier intento de fraude u otra conducta delictiva vinculada a este procedimiento será sancionada conforme a la legislación federal.

Asimismo, aclaró que todos los adultos de 18 años o más que no dispongan de una identificación válida deberán realizar el proceso de TSA ConfirmID de forma individual, sin excepciones.