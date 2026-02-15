Este es el primer fin de semana largo del año. Se forma por los feriados de Carnaval, que tendrán lugar este lunes y martes. En este sentido, muchos los argentinos deben saber que este 16 de febrero no se trabaja en todo el país y, de tener que hacerse, el empleador debe abonar el doble del salario por la jornada.

¿Es feriado mañana, lunes 16 de febrero?

De acuerdo con el cronograma de la Jefatura de Gabinete, los feriados nacionales se fijaron para el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Al ser jornadas de carácter inamovible, se acoplan al sábado 14 y domingo 15, conformando un periodo de descanso de cuatro días totales.

¿Por qué se celebra Carnaval en la Argentina?

Se trata de una festividad de gran arraigo en la cultura argentina, conocida por sus celebraciones, murgas y desfiles. Históricamente, representa un período de fiesta y libertad previo al inicio de la Cuaresma, los 40 días de sobriedad y reflexión que anteceden a la Semana Santa y culminan con la celebración de la Pascua.

Si bien sus fechas varían cada año, su origen está relacionado con el calendario litúrgico católico, que define la Cuaresma en función de los ciclos lunares y, por ende, la Pascua.

La celebración del Carnaval se extiende por todo el país, pero hay epicentros destacados que atraen a miles de visitantes. Gualeguaychú, en Entre Ríos, es ampliamente reconocida como la capital nacional de esta festividad, famosa por sus imponentes corsos y desfiles multitudinarios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también se convierte en un centro importante con sus tradicionales murgas y desfiles en barrios porteños como Boedo, San Telmo y Colegiales, que llenan de color y música las calles.

¿Qué sucede si debo trabajar durante los feriados de Carnaval?

Al ser feriados nacionales garantizados por ley, específicamente por la Ley 27.399 y tal como lo define la Ley de Contrato de Trabajo, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo durante el lunes 16 o el martes 17 de febrero deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular. Este mecanismo busca compensar el día de descanso obligatorio establecido por la normativa.

El calendario completo de feriados nacionales y días no laborables de 2026

Además de los feriados de Carnaval en febrero, el año presenta una serie de jornadas de descanso que buscan conmemorar fechas históricas y religiosas, así como fomentar el turismo. A continuación, se detalla la lista completa, mes a mes, de todos los feriados y días no laborables de este año para una organización anticipada de las actividades personales y laborales:

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

