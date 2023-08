escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 18 al 20 de agosto para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares. Serán momentos de reflexión para la mayoría y tendrán que resolver asuntos pendientes.

Aries

Sentirás ganas de vivir muchas aventuras en estos días, en varios sentidos: desde salir a explorar lo desconocido, hasta apasionarte completamente en el amor. Lo que sí es seguro es que cualquier cosa que hagas será maravillosa.

Tauro

Si no tienes pareja, conocerás a alguien con quien vas a conectar de inmediato. Será una persona que entenderá tu personalidad a la perfección y que te abrirá el corazón. Date la oportunidad, no tengas miedo.

Géminis

Ten cuidado con una de tus amistades, ya que se sentirá atraída por la misma persona que tú. No permitas que su amistad se arruine solo por un romance. Háblalo con él o ella para evitar conflictos a futuro, que todo quede claro.

La astróloga cubana Mhoni Vidente y sus horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

Cáncer

A ti no te gustan las relaciones amorosas pasajeras, por lo que rechazarás varias oportunidades de tener una este fin de semana. Si crees que eso es lo correcto para ti, siéntete satisfecho de hacerlo, nadie puede obligarte a nada.

Leo

Todo lo relacionado con el dinero está bien proyectado para ti. Finalmente, tendrás la estabilidad que deseabas y tus finanzas se acomodarán. En cuanto a tus relaciones interpersonales, podrías discutir con un amigo.

Virgo

Sueles ser muy impaciente, pero eso no te traerá nada bueno. Trata de convertirte en alguien un poco más flexible. Este viernes te llegarán noticias buenas, sobre un tema que te ha mantenido en la incertidumbre por mucho tiempo.

Libra

La recomendación de los planetas es que saques de tu vida a la gente que no te aporta nada positivo. Evita confrontaciones innecesarias, solo aléjate. Si tienes pareja, pasarás dos días de tranquilidad a su lado.

Escorpio

Fue una semana muy intensa en cuestiones laborales, pero desde temprana hora del sábado comenzarás a relajarte. Se acabó el ajetreo y solo tendrás que preocuparte por qué es lo que quieres hacer para divertirte.

Sagitario

Serán días un poco aburridos, dado que las cosas que te gustan para hacer no estarán disponibles. Pero no te preocupes, siempre puedes buscar alternativas, lo más importante es que te distraigas y no permanezcas solo acostado.

Capricornio

Te darás cuenta de que tu pareja no ha sido del todo sincera contigo y, en consecuencia, te sentirás muy decepcionado. No te deprimas, al contrario, trata de enfrentar el problema, pregúntale y haz que te dé la cara.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

Acuario

Vivirás un fin de semana de aventura. Aunque te costará levantarte temprano para hacer ciertas actividades, las disfrutarás al máximo. Una persona muy cercana a ti te alentará a hacer cosas que no te atrevías.

Piscis

Debes tener bien claro que no será el mejor fin de semana, es muy probable que sufras momentos de tensión e inestabilidad. Sin embargo, lo único que tienes que hacer es relajarte y tratar de no ir contra la corriente.