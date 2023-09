escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 25 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Es un buen día para que salgas junto a tu pareja y se olviden de la rutina diaria. Siempre es ideal que pasen momentos a solas y que mantengan activa la llama de la pasión entre ustedes. Que no haya peleas ni reproches.

TAURO

El trabajo debe ser tu principal preocupación este lunes, no te dejes distraer por cosas que quizá no tienen sentido. Dale prioridad a tus actividades, sobre todo a las que tienes pendientes. Pero solo por hoy, el resto de la semana, tú eliges qué hacer.

GÉMINIS

Se impone que le ayudes a tu pareja así como ella lo hace contigo. En este momento es probable que necesite de tu apoyo en el área profesional, por lo que es preciso que lo hagas. Impúlsala a crecer y a que se concentre en su desarrollo.

CÁNCER

Debes retomar las estrategias y actitudes que antes tenías en tu centro de empleo, ya que son las que cautivaron a tus superiores y te mandaron a la cima del éxito. Tienes todo para ser el mejor en lo que haces.

LEO

Se impone que aprendas a escuchar entre líneas, a veces es necesario que comprendas los mensajes que tu pareja trata de darte. Le cuesta trabajo decirte las cosas, mucho más si se trata de pedirte ayuda, por eso te lo dice en clave.

VIRGO

Estás en el instante perfecto para dejar volar tu mente, permítele que cree nuevas ideas de hacer dinero. Eres excelente en ese tipo de procesos creativos, solo es cuestión de que pongas manos a la obra y te dejes fluir.

LIBRA

Te sentirás un tanto perdido y desorientado, pero los astros te dicen que en realidad es porque estás en el punto más cercano a encontrarte. Aprovecha ese impulso para crecer en todos los sentidos, tanto en el personal como en el laboral.

ESCORPIO

Este lunes pensarás que tu pareja no es del todo sincera contigo y lamentablemente así es. Tu sexto sentido nunca falla, así que trata de investigar qué es lo que hizo tu ser amado. Quizá se trata de una promesa que no cumplió.

SAGITARIO

Presentarás un fracaso en un tema que era de suma importancia para ti, sin embargo, eso no significa que hayas perdido la batalla. Un tropiezo puede servir para impulsarte, no quiere decir que tengas que dejarlo todo. Esfuérzate más.

CAPRICORNIO

La recomendación del Cosmos para este lunes es que hables con tu pareja acerca de la economía que compartirán. Si bien hasta ahora no ha sido un problema entre ustedes, en el futuro sí lo será. Planeen cómo harán los gastos.

ACUARIO

Si las cosas no han salido como esperabas es porque quizá fuiste un poco irreal en tus expectativas. Tienes que adaptarte mejor a lo que hay a tu alrededor y, así, verás qué es lo que sí está a tu alcance y lo que no,

PISCIS

Tu pareja entablará una buena relación con una de tus amistades, pero no hay nada de lo que debas preocuparte. No dejes de confiar en tu ser amado, ten por seguro que solo tiene ojos para ti y que no te fallará.