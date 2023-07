El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 31 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 31 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Se impone que dejes de presionarte en lo relacionado con el amor. Todo toma su tiempo, no te apresures ni trates de forzar nada. Disfruta del proceso y deja que las cosas fluyan, es el consejo que más te funcionará.

Tauro

La recomendación para esta jornada es que busques cómo convertir tus pasiones en un trabajo. Puedes vivir de lo que te gusta, solo es cuestión de que idees algo creativo para que te funcione. Enfócate y lo lograrás.

Géminis

Antes de enojarte porque tu pareja no puede estar a tu lado todo el tiempo, piensa que es una persona individual y que tiene el mismo derecho que tú a salir en solitario. Si encuentras ese equilibrio, su relación mejorará.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Mhoni Vidente/Youtube

Cáncer

Nunca compares tu vida con la de otras personas. Mirar a un lado es el peor error que alguien podría cometer porque tu camino no es igual al de otros. Cada quien avanza y se desarrolla de diferente manera. Sé feliz con lo tuyo.

Leo

Existe la posibilidad de que haya conflictos el día de hoy en tu equipo de trabajo a causa de una confusión en el organigrama. No permitas que eso suceda, defíneles a todos cuáles son sus funciones y sus facultades.

Virgo

Es preciso que hoy no dejes que tu alrededor influya en lo que sientes o piensas. Sé auténtico, mantén tu identidad a pesar de lo que te digan otros. Ten por seguro que ser fiel a ti mismo siempre te llevará a la felicidad.

Libra

Los astros te dicen que este lunes deberás tener mucho cuidado con las manipulaciones de tu pareja. Suele utilizar la culpa para hacerte sentir mal y como una forma de control. No lo permitas y ponle un límite.

Escorpio

Podrías cruzarte con muchas tentaciones el día de hoy, en el aspecto económico. Querrás gastar dinero que está destinado para tus necesidades principales. Reflexiona antes de hacerlo porque podrías arrepentirte.

Sagitario

Para cumplir con tus objetivos, debes tener una estrategia bien definida. Hay que crear un plan de trabajo y ordenar los esfuerzos. Por otro lado, préstale más atención a tu salud emocional, es lo más importante en tu vida

Capricornio

Si hay algo que quieras decirle a tu pareja, estás en el momento perfecto. Ya no permitas que pasen más días, acércate y dile lo que sientes. Eso sí, no te olvides que hay algunos secretos que no debes revelarle por más confianza que le tengas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

Nunca dejes de trabajar por pereza, dado que es una de las peores formas de perder ingresos económicos. Siempre que se te presente la oportunidad, toma ese empleo secundario. Así se hace la fortuna.

Piscis

Dale espacio a tu pareja para que se exprese dentro de la relación. Las necesidades de ambos importan, no solo las tuyas. Permítele que opine en la toma de decisiones, de lo contrario, serán alcanzados por la monotonía.

LA NACION