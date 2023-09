escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 25 al 29 de septiembre a través de El Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. La cubana también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

ARIES

Tendrás mucho trabajo extra y en un momento te sentirás bastante estresado. Esa tensión aumentará porque deberás hacer varios pagos imprevistos. Para solucionarlo, es necesario que seas más organizado tanto en tu empleo como en tus finanzas.

TAURO

Tendrás viajes de trabajo y es probable que te inviten a un evento importante por el mismo motivo. Si estás en medio de un plan académico, también hay posibilidades de que sea una semana muy ajetreada y de muchos exámenes.

GÉMINIS

Tu mejor día será el jueves, tendrás un golpe de suerte con los números 4 y 21. Solo ten cuidado, no te arriesgues mucho en los juegos de azar porque podrías pasarte del límite. Te llegará una nueva propuesta de trabajo.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones para la semana Captura

CÁNCER

Es preciso que te pongas al día con los temas que tienes pendientes, si hay algo que no has hecho es el momento oportuno de que lo concluyas. Respecto al amor, si no tienes pareja, no la busques, algún día llegará la persona ideal.

LEO

Tramitarás la licencia de conducir o algún tipo de permiso migratorio para viajar al extranjero. Tu mejor día será el jueves, así que no lo desaproveches y tómalo como un escenario para llevar a cabo tus planes más ambiciosos.

VIRGO

La recomendación de los planetas es que confíes en ti mismo, ya que es la única manera en la que alcanzarás tus objetivos por tus propios méritos. Tienes todo para lograrlo, solo tienes que creértelo y poner manos a la obra.

LIBRA

Los astros te dicen que esta semana dejes a un lado la fantasía porque es lo que no te deja concentrarte en el presente. Sueles pensar que el mundo puede ser color de rosa, pero no es así, la vida está llena de imperfecciones.

ESCORPIO

Tiendes a ser muy posesivo con tus allegados, algo que no les agrada del todo. Debes aprender a controlar tus impulsos y tu carácter fuerte porque en los próximos días podrías dañar a alguien inconscientemente.

SAGITARIO

El cosmos quiere recordarte que ser fiel a tus ideas es la fórmula perfecta para obtener el éxito. Así que lo aconsejable es que retomes los buenos hábitos y cualquier actividad que te acerque un poco más a tus objetivos.

CAPRICORNIO

Es preciso que dejes de pensar solo en lo material, dado que no es lo más importante en la vida. Cuídate de los excesos y trata de mejor enfocarte en la riqueza emocional. Serán días de poner en orden tus documentos valiosos.

Mhoni Vidente anticipó qué sucederá en la semana Captura YouTube

ACUARIO

Te buscará un amigo para pedirte ayuda económica, si no puedes brindársela, sé sincero y no te sientas presionado. Por otro lado, una expareja te buscará para que le des otra oportunidad, la respuesta solo habita en ti.

PISCIS

La mejor posesión que tienes es tu intuición, siempre déjate guiar por ella porque nunca se equivoca. Esta semana no será la excepción, deberás tomar decisiones relevantes para tu crecimiento. Aprovecha para salir de las relaciones tóxicas.