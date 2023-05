Horóscopo chino: qué te depara en la semana del 8 al 14 de mayo

escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Inquieta y efusiva, la Rata comenzará una semana con mucha acción. Puede ser una semana especial en cuanto a la economía y el trabajo. Se moviliza este sector de tu vida que pondrá a prueba tus cualidades, como la inteligencia, el pragmatismo, buen olfato y capacidad innovadora. El período te beneficia porque es el momento de sobresalir a través de tus habilidades y siendo consciente de tu propia fuerza. Será necesario el corazón y olvidar querer tener el control sobre todo. Todas las energías cósmicas estarán a favor procurándole a tu corazón tranquilidad y una buena dosis de adrenalina, que es lo que te gusta.

Tendencia : Alimentar pensamientos positivos, de prosperidad y abundancia.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Concienzudo, discreto, humilde y con una gran fortaleza interior, el Búfalo enfrenta las vicisitudes de la vida con una dosis envidiable de estoicismo y paciencia, además de contar con una voluntad de hierro y una gran capacidad de mando y organización. En esta etapa, se acentúan estas cualidades y una activa participación social te permitirá contribuir con algo significativo y valioso. Experimentarás un sentimiento nuevo hacia el trabajo, un sentido más inspirado de la vida en general. El amor y las buenas acciones podrán conducirte a recibir un agradable regalo o algún beneficio inesperado.

Tendencia : Surgen nuevas oportunidades en diversos ámbitos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Momento de intensa transformación en donde podrás sentirte más fortalecido y seguro. El Tigre necesita trabajar con libertad dado que su independencia en la toma de decisiones determina su estilo de vida. El sentido de progreso estará dado en innovar y poner la mirada hacia el futuro observando las tendencias del mundo laboral. Aunque el Tigre es un tanto desestructurado con el dinero, en esta etapa lograrás cosechar y cuidar lo conseguido. Se verán favorecidos los contactos profesionales, las ambiciones personales y los cambios a largo plazo. Lograrás superar contradicciones internas y acercarte al amor.

Tendencia : Los amigos ocupan el primer plano.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

La buena energía que recibirás esta semana te impulsa a tomar la iniciativa, a vislumbrar y definir objetivos y ponerte en marcha para concretarlos. Se trata de un período pleno de oportunidades aunque se pondrán a prueba la constancia y el entusiasmo sostenido, algo que al Gato le cuesta. Es tiempo de enfocarte con entusiasmo en lo verdaderamente importante. Tu intuición será la herramienta para saber el rumbo a tomar y permitirá que abras el camino hacia el progreso y la realización. Las energías del momento aportarán un rumbo concreto y objetivo a los muchos intereses del Gato. En el amor, los opuestos se atraen.

Tendencia : Energía positiva que te hará resplandecer.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Tiempo de esfuerzos para el benéfico Dragón. Un período auspicioso para este mágico animal ya que su punto fuerte es el optimismo y la buena predisposición para actuar y enfrentar desafíos. Si te esforzás de manera más estricta, conseguirás muchos triunfos a corto plazo. Es posible que al Dragón le disguste tanta exigencia material. Puede suceder que huya sin dar explicaciones porque ama hacer lo que quiere y no le gusta nada obedecer o cumplir horarios. Tendrás que comprender que parte de la evolución personal consiste en aceptar lo que la vida ofrece. Para lograr felicidad afectiva habrá que dejar de lado el egocentrismo.

Tendencia : Descubrir nuevos caminos hacia la creatividad.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Una actitud audaz caracterizará a la Serpiente en esta etapa de importantes decisiones y grandes movimientos. Tu personalidad inagotable posee una fuente natural de recursos que saldrán a la luz y te encumbrarán en importantes puestos. Estar abierto y diversificarte será indispensable para lograr elevarte y crecer. Tus talentos naturales te darán grandes posibilidades de encontrar nuevas fuentes de ingreso y trabajo. Se abren nuevos horizontes laborales y será propicio estar atento y disponible. La clave para lograr armonía en la familia y las relaciones estará en dar sin esperar nada a cambio,

Tendencia : El bienestar dependerá del entorno afectivo.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

En este período, el Caballo aprenderá a administrar mejor su poderosa energía para concretar los proyectos ya iniciados. Una actitud analítica y de ordenamiento deberá prevalecer sobre el desánimo y la impaciencia. Con gran inspiración, el Caballo pondrá su sello personal en todo lo que haga y se destacará por el talento y gusto refinado que manifieste. Aunque tu espíritu hecho para el cambio podría chocar con las ideas más conservadoras de otras personas, sabrás actuar con ingenio y diplomacia para convertir los obstáculos en oportunidad de crecimiento. Enamoramientos y relaciones fuera de lo común.

Tendencia : Óptimo momento para emprendimientos lucrativos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Establecerás prioridades y formalizarás un nuevo punto de partida. Se incrementa el entusiasmo y la buena predisposición de la Cabra para enfrentar exitosamente las tareas. Gracias a la excelente influencia del momento, cada Cabra podrá ver como llegan las mejoras que estaba esperando. Sentirás una sensación de mayor seguridad, de confianza en vos mismo y, aunque es probable que te veas sometido a algún que otro vaivén emocional, podrás superarlo sin grandes problemas. Para la Cabra la familia es todo. En esta etapa habrá muchas novedades en torno al hogar, los asuntos inmobiliarios y la vivienda.

Tendencia : Mundo afectivo rico y lleno de matices.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana tendrás la posibilidad de culminar reestructuraciones profesionales. Algunos detalles acabarán de acoplarse y podrás tener más clara tu posición. Ideal para poner toda la energía en la búsqueda de orden en el trabajo, papeles y cuentas. A tu inteligencia y rapidez mental, se le agregará la facilidad y suerte para ganar dinero. El entusiasmo vital del Mono se manifiesta también en su forma de amar. En esta etapa se intensifica el deseo y la sensualidad. Buen momento para disfrutar de los placeres de la vida, de manera intensa y con ese toque de distinción que al Mono le gusta.

Tendencia : Erotismo por las nubes.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Una nueva perspectiva te llevará a efectuar cambios para desarrollarte y crecer. La mente clara y receptiva del Gallo fomentará el desarrollo de ideas que producirán ganancias en el futuro. Estarás incansable y atento a cada detalle, podrás usar toda tu energía para conseguir lo que deseas, pero no deberás apresurarte ya que no todo saldrá como esperás, todo se dará en el momento oportuno. En cuanto a la salud, será preciso no sobreexigirte físicamente provocando estrés y nerviosismo. El punto clave es saber escuchar tu interior, ya que la tendencia es a brindarte demasiado a los demás y olvidarte de tus necesidades.

Tendencia : Actitud y espontaneidad que protegerán las ideas, las palabras y las acciones.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La semana se presentará dinámica en todo sentido para el Perro. La influencia del momento sugiere reafirmar tu potencial intelectual e invita a abrirte a lo nuevo. Sin embargo, habrá importantes exigencias en el sector laboral o profesional, por lo que deberás tomarte todo con calma y sin apresuramiento. El momento sugiere que vas por buen camino pero que debés valorar más lo que tenés y estar menos pendiente de las cosas que te falta. Para el amor será una etapa gratificante. Los Perro que están solos se adentrarán en nuevos caminos, en busca de aventura que los motive, pero donde sientan que vale la pena arriesgar.

Tendencia : La gratitud despeja las nubes y el camino.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho tendrá las cartas a su favor para vivir una etapa de superación. Si bien algunas cuestiones pueden demorarse más de lo previsto, recibirás beneficios económicos y laborales. Procura administrar tiempo y energía de manera sabia, ya que se trata de una buena época para alcanzar metas que demandan constancia y esfuerzo. Buen momento para todo tipo de asociaciones, como también para descubrir las verdaderas necesidades de una relación, sus falencias y cómo mejorar el bienestar de ambos. La pareja para el Chancho será su refugio, algo parecido a un templo, no sólo por el valor que otorga al amor, sino por el respeto.

Tendencia : Buen momento para tomar la iniciativa.