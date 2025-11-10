Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de noviembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana, la Rata se encontrará frente a la posibilidad de romper con viejas ataduras y afrontar una vida más acorde a su naturaleza libre. La influencia que recibirás señala una etapa propicia para lograr mejoras, dar luz a nuevos emprendimientos o poner en marcha ingeniosos proyectos. La fuerza, vitalidad y convicción para avanzar, propios del signo, prometen un futuro mejor; habrá desafíos y mayores responsabilidades, pero los frutos del esfuerzo no tardarán en llegar. En ese sentido, pasarás ciertas crisis en donde tu temperamento inconformista se rebelará: deberás evitar enfrentamientos y cultivar la diplomacia.

Tendencia : momento de reconciliaciones y hacer las paces.

El horóscopo chino de esta semana para los 12 signos de la rueda zodiacal oriental

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo está siempre dispuesto a avanzar y a explorar lo desconocido. Marcado por la tenacidad y el sacrificio, está decidido a alcanzar sus objetivos. Esta semana manifestarás tus cualidades y lograrás vencer cualquier resistencia. Ganarás en confianza y esto se verá reflejado en tu trabajo y economía. Las circunstancias ponen de relevancia al “otro”, sus pareceres y necesidades. Un aire fresco te hace más receptivo y abierto que lo usual, lo que permitirá expresarte y acercarte a los demás con las palabras justas. Tendrás una renovación interior que envolverá a las parejas y a los nuevos romances con un toque de gracia, armonía y pasión.

Tendencia : evitar comportamientos rígidos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Será una etapa de grandes desafíos para el Tigre, que podrá sentir viento en contra que no le permita avanzar o inconvenientes en cuanto a la manera de organizar las finanzas. Aunque los puestos que requieren creatividad e innovación no prosperen, sí será valorada tu capacidad de planificación y de orden para las tareas sistémicas. De todos modos, el buen descanso, el ejercicio físico y la alimentación sana darán resultados muy positivos. Por su parte, las parejas asumirán roles innovadores. El curso de las relaciones estará supeditado a la capacidad de adaptación, el deseo de aceptar las diferencias y priorizar los sentimientos a las estructuras rígidas del pensamiento.

Tendencia : atender la salud física y espiritual a fin de lograr mayor bienestar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Al comenzar la semana se presentarán algunas demoras, por lo que es importante realizar aquello que esté pendiente, especialmente en cuanto a trámites, papeles y comunicaciones. Lentamente, el Gato podrá salir de algunas situaciones que ejercían presión; la ansiedad y el exceso de responsabilidades comenzarán a disiparse. La economía se mantendrá estable, aunque deberás evitar los gastos innecesarios, mantener la mente despejada de preocupaciones triviales y ocuparla en asuntos que marquen tu verdadero interés. Asimismo, una pronunciada apertura propicia encuentros y nuevos contactos.

Tendencia : pensar bien antes de asumir riesgos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es un momento de consolidar tu situación y asegurar el futuro. Se estimula el sector del trabajo, lo que exige mayor estructura y poder de realización. Además, ciertas cuestiones familiares comienzan a encaminarse y es hora de prestar atención al propio bienestar y la salud. El maravilloso Dragón posee una energía inagotable, pero a veces abusa de su fuerza. Será positivo conectar con el cuerpo y sus necesidades; se logrará al transformar hábitos y lograr orden en tus costumbres. En las relaciones deberás estar atento a lo que proyectás en el otro. Se trata de un tiempo ideal para establecer vínculos afectivos de mayor confianza y plenitud.

Tendencia : buena inventiva para improvisar y motivar a los demás.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El desarrollo de aficiones, cursos, estudios y nuevos ambientes ejercerán un efecto positivo en tu desarrollo y madurez personal. Es un momento propicio para ampliar tus metas, ya que tendrás la seguridad necesaria para conseguirlas. La influencia de estos días para la Serpiente constituye una energía que utilizada de manera constructiva permitirá superar cualquier dificultad. Sigiloso y extremadamente intuitivo, este signo sabrá más que nunca anticiparse a los hechos, además de descubrir recursos donde los demás ni lo imaginan. Podrás encontrar un gran estímulo, así como la forma de salir de un estado de apatía.

Tendencia : vivir romances de manera más abierta, libre y confiada.

El horóscopo chino de la Serpiente para la segunda semana de noviembre WENDELL TEODORO - AFP

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Comenzarás una etapa positiva con mucha fuerza mental y habilidad intelectual. Las condiciones laborales y la oportunidad de conseguir empleo mejoran. La vida del Caballo se desarrolla de un modo dinámico y requiere renovación constante. Este período sugiere cambios y energías positivas que te llevarán a un lugar más propio y verdadero. Defenderás con fuerzas tus iniciativas y con sentido del humor podrás sortear posibles conflictos con personas que critican tus decisiones. También es un excelente momento para los artistas y creativos del signo. El amor puede estar relacionado con el ámbito laboral o de tus actividades.

Tendencia : cambiar pequeñas cosas para luego alcanzar grandes transformaciones.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

En esta etapa habrá novedades, movimiento y mucho amor en la vida de la Cabra. La gran capacidad para luchar por lo que quiere estará acentuada y sentirás un halo de protección en todo lo que hagas. Sabrás aprovechar la experiencia adquirida y lo que has aprendido para poner en marcha proyectos con creatividad y fuerte convicción. Tu situación económica permanecerá bajo control si se evita cualquier exceso en los gastos. Es tiempo de acopio, de planificar y estudiar los pasos a seguir sin asumir grandes riesgos. En la vida afectiva, no te rendirás hasta alcanzar el verdadero amor.

Tendencia : cambio inesperado de la suerte, giro positivo del destino.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La tendencia propia del signo a asumir constantemente nuevos desafíos y rebelarse contra la rutina llevará al Mono por nuevos caminos. Experimentarás un poderoso impulso que te permitirá iniciar proyectos propios o una nueva actividad. Tomarás iniciativas audaces y todo saldrá bien si administras correctamente las energías y el dinero. En ese sentido, vencerás toda resistencia a través de una lucha sistemática contra las eventualidades. Durante esta semana, buscar alguna actividad placentera que te aleje de la rutina será muy positivo. Asimismo, verás colmadas tus expectativas laborales, pero no deberás descuidar la pareja y la familia. Es un excelente momento para planificar un viaje romántico.

Tendencia : nuevos dominios podrán convertirse en perspectivas reales.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La clave para despegar económicamente estará en hacerle frente a los temores; al confiar en tus capacidades podrás llegar lejos. En estos días, el optimismo será el mejor aliado del Gallo, así como buscar socios adecuados para poner en práctica proyectos y salir de la sensación de estancamiento. Es posible que se concrete un negocio o una mejora laboral que traerá alivio. Si estás en pareja, se impone la necesidad de renovar la rutina y crear un clima que propicie el acercamiento y la pasión. Para los nacidos bajo este signo más solitarios aumentan las posibilidades de conocer a alguien, abrir el corazón y entregarse al amor.

Tendencia : equilibrar trabajo y ocio.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Diligente, andariego y defensor de las causas nobles, el Perro es el justiciero del horóscopo chino, puesto que posee el don de la nobleza y siempre está dispuesto a dar una mano. En estos días, estarás muy solicitado por tu entorno y podrán presentarse sorpresivas propuestas laborales. Tu situación económica permanecerá bajo control, aunque será conveniente no invertir dinero en negocios dudosos y no arriesgar en cuestiones especulativas. Ese signo es capaz de no descansar hasta lograr sus objetivos, pero atención porque podés pasar por un período de agotamiento. A su vez, las buenas energías prometen la combinación perfecta entre los viajes y el amor.

Tendencia : entusiasmo y definición de proyectos.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El buen criterio comercial del Chancho agregará beneficios y buenos negocios. Se movilizan los recursos y es posible que realices algún acuerdo laboral importante en estos días. Estarás más osado y capaz de asumir riesgos; actuar con decisión y cautela asegura el éxito. En esta etapa se ilumina aquello que permanecía vedado y se aclaran situaciones confusas, en especial en cuanto a las relaciones. Apasionado, pero muy reservado, en esta etapa este signo podrá abrirse a una mayor expresividad y encontrar las respuestas que está buscando. Tendrá decisiones atinadas respecto a la vida sentimental.