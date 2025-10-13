Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 13 al 19 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Con orden y disciplina podrás cumplir tus objetivos, ponerte al día y también descansar. Es importante que tu vida sea organizada y no descuides nada. Soltar sin pretender tener el control de todo será la consigna; ya que, en muchos casos, el ritmo lo establecerán los demás y algunas cuestiones pueden demorarse. Cuidado con las exageraciones y las posturas extremistas que podrían causarte problemas. En tanto, la habilidad para desarrollar la intuición y la imaginación beneficiará las actividades artísticas de la creativa Rata para darles una forma concreta. De todos modos, no mezcles los negocios con el placer, ya que existen riesgos de perder.

Tendencia : estar atento a los pequeños detalles que dicen mucho.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo se manifestará de manera más adaptable y flexible. Podrás darle punto final a aquello que haya cumplido su ciclo y sentirte liberado. Con una nueva perspectiva y mayor confianza, verás todo de un modo más positivo. Un contrato, acuerdo o conciliación laboral puede darse en estos días. A su vez, ciertos temas que te preocupaban se aclaran y resuelven, y con ellos tu ánimo y vitalidad se renuevan. Te sentirás más seguro, como hace tiempo no te sentías y este bienestar emocional hará que te muestres más cariñoso y abierto a la posibilidad de compartir esta felicidad. Puede surgir un posible viaje de placer junto a tus seres queridos.

Tendencia : enaltecer las propias cualidades.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Decidido e ingenioso, el Tigre podrá establecer prioridades y trazar nuevas metas hacia un futuro próximo. Es un momento clave para reafirmar objetivos y planificar los pasos a seguir. Conseguirás terminar tareas con anticipación y tendrás la oportunidad de atender asuntos personales que puedan estar descuidados. Necesitarás apartarte de las obligaciones, por lo que es posible que planifiques un viaje en estos días. El amor ocupará un lugar destacado, siendo que será un período muy revelador en el que podrás ver con claridad tu situación y necesidades afectivas. Tendrás buena energía que servirá para limar asperezas y establecer lazos sólidos y apasionados.

Tendencia : dejar ciertas estructuras de lado para vivir la vida a pleno.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Será una semana con algunos matices para el Gato. Si bien algunas cuestiones se presentarán a favor, habrá situaciones engorrosas con las que deberás lidiar. Deberás poner una atención especial en las relaciones con padres, jefes o personas de autoridad. Convendrá estar atento a las circunstancias del entorno y a tus reacciones. Es tiempo de asumir responsabilidades tanto en el terreno social y laboral como en lo más íntimo y privado. Las energías que actuarán sobre tu signo señalan un momento excelente para tu propio desarrollo y evolución. Lo importante no es lo que ocurra, sino cómo lo percibís y reaccionás.

Tendencia : introspección que trae claridad y nuevas posturas.

El horóscopo chino de esta semana para el Gato Freepik

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

En este tiempo, tu espíritu inquieto y dinámico te ayudará a llevar a cabo empresas que creías perdidas. Es un período ideal para liberar la creatividad, desarrollar recursos internos y transformar positivamente la forma en que llevás adelante tu economía. También es un buen momento para que el Dragón logre el control sobre sus asuntos con mayor organización. De este modo, comenzarán a rendir frutos las inversiones que hayas hecho, sean materiales, intelectuales o energéticas. Por otro lado, tu vida social estará más agitada que de costumbre y, gracias a esta circunstancia, se expandirá tu círculo de amistades. Crece el magnetismo, así que podrás conquistar todo lo que te propongas.

Tendencia : alta conexión y sintonía en las relaciones.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las relaciones personales de la Serpiente pasarán por una etapa desestabilizarte. Estarás particularmente vulnerable, por lo que será oportuno tomarte un tiempo antes de avanzar en cualquier decisión que debas tomar. Podrás confiar en tu sensibilidad para conocer las tendencias del momento y seguir con éxito cualquier intuición que puedas tener. De todos modos, será un momento ideal para actualizarte y modernizar métodos de trabajo. Crecerás en conocimiento y seguridad, lo cual te permitirá avanzar en el sector profesional y personal. En ese sentido, será un período expansivo con mucha iniciativa en el que tomarás decisiones sobre tus finanzas e inversiones.

Tendencia : el contacto con el agua vivifica y sana.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo comenzará la semana con buenas energías y nuevos desafíos. No será conveniente ceder a la exigencia de querer hacer todo a la vez, ya que dejarás las cosas interrumpidas o hechas a medias. El trabajo será bien recompensado con reconocimiento y mayores ganancias. Habrá días excelentes para cuidar y renovar la imagen: dejar de lado hábitos negativos y comenzar actividades que aporten bienestar. Hacia el fin de semana se moviliza el mundo social a través de invitaciones, encuentros y reuniones que traerán grandes satisfacciones. Asimismo, un pequeño detalle amoroso significará mucho y será valorado.

Tendencia : tiempo de liberación y descubrimiento.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Aparecerán nuevas posibilidades de encarar beneficiosos proyectos y encontrar la solución a un problema que te preocupa. Será un buen momento en la vida de la Cabra para avanzar con convicción y sin titubeos. Sin embargo, será preciso ser precavido y no confiar en todo el mundo, especialmente dentro del ámbito laboral, ya que pueden existir celos o envidias que amenacen con desestabilizarte. En tanto, contarás con una poderosa energía que será preciso encauzar de manera constructiva. Descubrirás facetas de tu vida no desarrolladas que te harán interesar por nuevos temas o actividades. También habrá buena predisposición para vivir el amor a pleno.

Tendencia : la perseverancia y determinación se ponen a prueba.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Sabrás aprovechar las oportunidades que te ayudarán a conseguir tus propósitos más tarde. Independiente e inquieto, el Mono necesita libertad de movimiento, por lo que notarás cambios en la forma de abordar tus asuntos. Estarás predispuesto y determinado a tomar decisiones radicales: verás que el saldo es positivo, tendrás muchos motivos para sentirte feliz y seguir avanzando en tu realización personal. Es tiempo de asumir responsabilidades tanto en el terreno social y laboral como en lo más íntimo y privado. Conquistarás tu independencia, desarrollarás tus recursos y el amor alejará las dudas.

Tendencia : creer que es posible es el primer paso para triunfar.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Gracias a la armoniosa energía que recibirá el Gallo esta semana, las actividades tendrán impulso y vigor. Serás gratificado con vitalidad, iniciativa e inventiva para iniciar proyectos, resolver problemas y deshacerte de tareas acumuladas. La influencia del momento protege la salud y exalta el encanto natural de este signo para conquistar aquello que se proponga. Podrás recibir propuestas interesantes de trabajo y, en lo económico, una posición más desahogada permitirá concederte algunos placeres. Asimismo, se moviliza la vida de relación con actividades compartidas, armonía y buena conexión.

Tendencia : alcanzar el dominio y poder sobre los acontecimientos externos.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es un momento favorable para evaluar nuevas posibilidades. Esta semana trae vientos de cambio dentro del ámbito cotidiano y laboral. De todos modos, cierta situación profesional requerirá de mucho tacto y diplomacia, en especial frente a personas de autoridad. Habrá momentos en los que deberás saber poner límites y hacer respetar tus derechos. En ese contexto, cada nacido bajo el signo del Perro tendrá oportunidad de manifestar su lado más convincente y persuasivo. En tanto, el sector romántico se tornará interesante y activo, pero deberás cuidar las susceptibilidades y los caprichos. Si estás esperando novedades, este tiempo traerá nuevas ilusiones a tu corazón.

Tendencia : tomar decisiones sabias para vivir mejor.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho contará con buena capacidad de concentración que ayudará en la articulación de sus objetivos. Estarás animado a tomar decisiones que impliquen cierto riesgo. Todo lo que emprendas o planifiques en este momento tendrá importantes consecuencias en el futuro. El entendimiento y la armonía con tu entorno permitirán contar con una ayuda inesperada y valiosa. Igualmente, cuidado con la ansiedad, el desborde emocional y los excesos. Estarás particularmente sensible y con una energía extra que podrás canalizar positivamente a través de actividades físicas, vida social y buena predisposición hacia los demás.