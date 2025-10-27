Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Se descomprimen tensiones y comenzarás un tiempo propicio para los trabajos en equipo, en donde es muy posible que debas tomar el mando y encaminar proyectos. Te colocarás en un lugar destacado y sabrás resolver problemas con eficacia y rapidez. Será positivo para hacer nuevas amistades, además de escribir y transmitir ideas. Si naciste un año Rata, tu trabajo comenzará a crecer y tu economía se encamina. En el amor, encontrarás a alguien que modere tus emociones para vivir un tiempo de paz y armonía en pareja. Las relaciones establecidas podrán dar un giro, renovarse y dejar atrás la monotonía.

Tendencia : creatividad en la acción y convicción en la palabra.

El horóscopo chino de los 12 animales que componen la rueda zodiacal oriental iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Aceptar nuevos desafíos y reafirmar la actitud frente a los demás será la consigna para el Búfalo en esta etapa. Desarmar algunas estructuras rígidas y amoldarte a lo nuevo te ayudará a captar las oportunidades con la mente abierta y libre de prejuicios. Es un periodo de preparación hacia decisiones trascendentes. Los proyectos se encaminan y será provechoso asociarte con quienes puedan apoyar tus propósitos. Asimismo, será una semana excelente para el amor. Se destaca el compañerismo en las relaciones y, si estás sola o solo, es posible que conozcas a alguien dentro del ámbito laboral. Habrá afinidad y deslumbramiento intelectual.

Tendencia : proyectos con amigos que se renuevan y entusiasman.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Sentirás confianza y respaldo en tus acciones. A su vez, aumenta la necesidad de mayor independencia y esto te llevará a desafiar los propios límites. El ingenio, originalidad y creatividad que caracterizan al Tigre estará acentuado y encontrarás maneras positivas de marcar la diferencia. La clave está en seguir avanzando hacia tus metas, sin desalentarte ante cualquier dificultad que se presente. En tanto, una nueva dinámica aplicada a todo lo cotidiano te acercará a una vida más sana, plena y vital. La posibilidad de conocer a alguien que lleve tu ritmo y con quien compartan intereses podrá embarcarte en una nueva aventura amorosa.

Tendencia : conectar con el sentir evitando debatir o luchar contra tus sentimientos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Una profunda necesidad de mejoras llevará al Gato a tomar algunas decisiones. A su vez, repunta el trabajo y algo deseado que parecía muy lejano comienza a tomar forma. Surge la oportunidad de encontrar personas que te mantendrán ocupado en temas nuevos e interesantes. En ese contexto, tendrás la mente clara y los objetivos bien definidos. La influencia del momento fomenta el desarrollo de ideas y creaciones que producirán rédito monetario. También ganarás en prestigio y será buen momento para concertar entrevistas, sobre todo con personas importantes o autoridades. Tus emociones estarán a flor de piel y la tendencia será a vivir el amor a pleno.

Tendencia : tener vuelo en las ideas, pero manteniendo los pies en la tierra.

El horóscopo chino de esta semana para el Gato Freepik

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Se espera una semana muy bien aspectada para el Dragón. Será propicia para realizar trámites importantes, solicitar créditos o resolver cuestiones financieras pendientes. También tendrás oportunidad de consolidar o darle forma a un proyecto que tenés en mente. Pronto estará llegando una etapa de cambios novedosos que te llevarán a organizar tu vida de un modo diferente. En el amor, podrías sentirte presionado a asumir un mayor compromiso o a dar un paso decisivo en la relación. Será mejor aclarar internamente tus sentimientos e intenciones; así como compartir tus necesidades y deseos para llegar a buenos acuerdos.

Tendencia : calmar la ansiedad y no tener apuro.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Los nuevos contactos darán un gran impulso a tu desarrollo. Será un período expansivo con mucha iniciativa en el que cada Serpiente podrá tomará decisiones sobre asuntos económicos e inversiones. A su vez, habrá intensidad que podrás manifestar a través de iniciativas o renovación en tus actividades. De esa forma, se darán novedades estimulantes y alentadoras respecto a las finanzas. Podría llegar un dinero extra o recuperar algo que creías perdido. Pero deberás estar atento y no descuidarte. El momento resulta propenso a pequeños contratiempos y la garganta puede ser el punto más delicado y vulnerable. Con evitar cambios bruscos de temperatura estarás a cubierto.

Tendencia : desprenderte de viejos apegos emocionales atraerá mejores situaciones afectivas.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo contará con la fuerza para conquistar lo que se proponga y capacidad para reconocer los mejores momentos para avanzar, así como para neutralizar cualquier intromisión negativa. Verás cumplidas tus expectativas laborales, pero sin descuidar otros asuntos. Será oportuno dedicar tiempo al cuidado de la salud a través de actividades físicas y buen descanso. En el amor sentirás la necesidad de consolidar una relación estable. Deberás trabajar internamente el miedo al compromiso y conectar desde la simpleza de la vida, sin estar pendiente de la mirada del otro. La autenticidad es la clave.

Tendencia : animarse a la entrega y poner play al amor.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es un buen momento en la vida de la Cabra para iniciar una renovación en las actividades: lanzarte a nuevas aventuras, desarrollar emprendimientos de manera independiente o adquirir nuevos conocimientos para progresar en tu trabajo. Las circunstancias te ayudarán a dejar de lado mucho de lo que hasta ahora te impedía el avance. Serán días positivos para entrevistas laborales, ofrecer productos o servicios y poner al día con pagos y cobros atrasados. Comenzarás una etapa armoniosa en los afectos, donde podrás sanar viejas heridas con tu pareja o dar luz a un nuevo amor. También habrá gratas noticias que llegan a través de los hijos.

Tendencia : actitud abierta que te lleva a vivir momentos excitantes.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono tendrá éxito en los negocios, ya que su ingenio sumado a una buena predisposición le permitirá tomar decisiones acertadas en el momento justo. Para los más creativos de este signo, será una etapa de mucha inspiración y buenas novedades. Todo lo relacionado con la educación, asuntos académicos y relación con niños será beneficiado y potenciado estos días. En cuanto a lo familiar, podrían surgir contratiempos: tal vez una respuesta que tarda en llegar, demoras en temas de vivienda o bien tensiones que se generan en el núcleo familiar. En ese sentido, es un momento ideal para soltar viejos temas con marcada sensibilidad y buena predisposición hacia los afectos.

Tendencia : es tiempo de tomar las riendas; te sentirás aliviado y mejorará el humor.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La acción y la energía vital permitirán al Gallo alcanzar sus metas. Es un buen momento para luchar contra las limitaciones propias y resistencias ajenas, pero deberás saber enfocar esta intensa energía de manera constructiva. Un modo de actuar de manera ordenada y sistemática te permitirá avanzar. En ese sentido, organizarte será la clave para vencer resistencias y dejar atrás ciertas preocupaciones. Igualmente, podrías tener algunas complicaciones con el dinero. Deberás controlar las entradas y salidas y frenar los impulsos en los gastos. Por otro lado, se pueden producir acercamiento sincero, momentos divertidos y proyectos compartidos que fortalecerán los lazos en la familia y la pareja.

Tendencia : la paciencia y la constancia traerán buenas recompensas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El gran olfato que el Perro posee se verá exaltado en estos días. Será oportuno seguir las propias corazonadas, ya que pueden llevarte a las puertas de un gran negocio o a una oportunidad laboral prometedora. La comunicación social será agradable, discreta y alegre. Capaz de percibir más belleza en su entorno, este signo estará inspirado y será capaz de plasmar su creatividad y talento en todo aquello que realice. Es un buen momento para viajes cortos, visitar a personas queridas o lucirte en alguna actividad social. Habrá interés de profundizar en el sentido de la vida, el amor y las relaciones. Asimismo, la apertura genera nuevos romances.

Tendencia : etapa de florecimiento y renovación.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El optimismo será el gran aliado del Chancho en estos días. Habrá novedosas ideas, intercambio, negocios y buenos acuerdos. La clave para despegar económicamente estará en hacerle frente a los temores, ya que con confianza podrás llegar lejos. Las energías que recibirás traerán un nuevo impulso de acción y el acercamiento a la familia: posibles novedades a través de hermanos. Este tiempo es una buena oportunidad para evaluar tu comportamiento y realizar algunos cambios. Procura no ser tan exigente y respetar los ritmos de los demás y, de este modo, mejorarán las relaciones con tu medio ambiente y sentirás mayor placer al relacionarte.