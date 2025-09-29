Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El entusiasmo y buen humor acompañarán a la Rata durante esta semana. La fuerza de voluntad será la aliada ideal para animarte a cambiar de rutina, emprender cuestiones laborales postergadas, iniciar nuevos hobbies o actividades que despierten alegría. Alcanzarás algún logro importante en cuanto a las finanzas y el trabajo en general. El amor es un área que se destaca porque este signo estará más romántico y dispuesto a expresar sin temores sus anhelos. Sin embargo, es en relación con lo afectivo donde podrás experimentar significativas lecciones que te permitirán sentirte más seguro y confiado.

Tendencia : volver a comenzar sobre nuevas bases.

El horóscopo chino para los 12 signos de la rueda zodiacal oriental

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Previsor, práctico y metódico, el Búfalo se sentirá impulsado a acelerar los tiempos. Las circunstancias te llevarán más allá de lo cotidiano y te permitirán aventurarte en terrenos fuera de tu zona de confort. Podrás crear nuevos lazos amistosos para potenciar tu esfuerzo en lo que se refiere a lo laboral y así mejorar la economía. Aunque los cambios puedan resultarte difíciles, ya que en general este signo tiene hábitos muy arraigados, sabrás cambiar algunas actitudes que pueden traer fricción en las relaciones. Es tiempo de dejarte llevar por un sueño o un proyecto postergado.

Tendencia : fluir sin resistencia con lo que la vida propone.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es un animal poderoso capaz de ejercer influencia sobre los demás animales del horóscopo chino. Las energías que actúan esta semana potenciarán su carisma, pero también su ferocidad. Te sentirás inquieto y con deseos de cambio. La aventura, los viajes, el aprendizaje y las nuevas perspectivas serán algunas de las maneras que encontrarás para romper la rutina e incursionar en nuevos campos. Enfrentarás situaciones que te exigirán elegir entre dos caminos. Al tratarse de una época de cambios continuos, deberás mostrarte flexible, adaptable y no trazar planes rígidos que luego puedan sufrir alteraciones.

Tendencia : momentos de mucha pasión, pero poco compromiso.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Empieza una etapa para mejorar tu situación, dejar de lado antiguos impedimentos y lograr independencia a través de mejoras en el aprovechamiento de tus recursos. Es momento de centrarte en tus objetivos, revisar tus planes y enfocarte en los proyectos iniciados. También surge la oportunidad de poner en práctica ideas originales para cosechar luego grandes resultados. Afable, sociable y simpático, el Gato posee gran magnetismo, causa buena impresión, y se maneja con soltura ante los demás, aunque en las relaciones más íntimas puede ser más indeciso o inseguro. Estos días podrás sentirte más confiado y seguro en el amor, las relaciones y las conquistas.

Tendencia : la perseverancia traerá sus frutos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La profesión estará sujeta a cambios estructurales y seguramente impliquen mayores obligaciones. Algún cobro pendiente podrá demorarse y esto puede poner al Dragón de mal humor. Deberás tomarte cualquier demora o percance con calma y confiar en que pronto todo volverá a su cauce normal. Se trata de una etapa en la que será preciso aprender a sobrellevar los obstáculos de un modo tranquilo y relajado. Los recursos internos y la capacidad creativa se pondrán a prueba, por lo que es tiempo de manifestar la fortaleza y el fuego de tu signo que nunca se apaga. Asimismo, habrá excelentes perspectivas para el amor, el romance y la evolución.

Tendencia : no es cuestión de grandes sacrificios, sino de constancia.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La poderosa intuición que caracteriza a la Serpiente estará respaldada por buenas energías que brindarán una lucidez y percepción especial en esta etapa. Se activarán sectores que se encontraban adormecidos y será oportuno actuar con decisión. Se activa la comunicación, pero es posible que surjan roces en el entorno inmediato, ya que algunas cuestiones de larga data se movilizarán y resurgirán de algún modo en estos días. Cultivar siempre pensamientos positivos te hará sentir más seguro y recuperar la belleza día a día. Para el amor, será un momento de descubrimiento y apertura.

Tendencia : el optimismo y la confianza hacen a la buena suerte.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana puede ser lenta y monótona para el inquieto Caballo. El trabajo y las obligaciones pueden pesar; sin embargo, estas incomodidades invitan a tomar algunas decisiones en cuanto a tu estilo de vida. Estarás abocado a las obligaciones y presiones laborales, pero no deberás descuidar el descanso, la buena alimentación y dedicar tiempo a aquello que más te guste hacer. Es posible que recibas un dinero extra y será ideal para actualizarte, modernizar el trabajo o invertir en tu bienestar. No es tiempo de grandes definiciones, sino más bien para reflexionar y estar sereno.

Tendencia : evitar tomar decisiones de manera impulsiva.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra logrará encauzar las energías y transformar cualquier dificultad en fuerza productiva. Nada será inalcanzable o imposible si te propones lograrlo. Es tiempo de mostrar ambición y ganas de éxito: seguramente no te conformarás con poco. El momento empuja a la acción y representa un enorme caudal de energía y fuerza de voluntad que te permitirá llevar a cabo tus proyectos. Es un buen momento para generar nuevas fuentes de ingresos, así que verás que la economía mejora a través de un trabajo extra. En el amor, este romántico signo deberá aprender que no todo debe tolerarse a cualquier precio.

Tendencia : cálidos encuentros familiares.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Con gran empuje lograrás vencer resistencias y sortear ciertos obstáculos, gracias al respaldo de tu entorno. Mantenerte confiado te asegurará el éxito ante cualquier adversidad. Se trata de un tiempo de gran renovación en cuanto a tus actividades, pero no deberás precipitarte, sino más bien observar en detalle la situación antes de decidir. Es un buen momento para renovar objetivos y establecer prioridades. La vida social del Mono será agitada los próximos días y los encuentros con amigos traerán grandes momentos. En el amor, es una buena oportunidad para asentar cabeza: este signo es muy apasionado, pero también puede ser inconstante.

Tendencia : evitar confusiones y ser claro con tus sentimientos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Tendrás iniciativas y ánimo de fundador para llevar a cabo nuevas acciones. Será una semana de reajustes en varios ámbitos que llevarán al Gallo a buscar un nuevo equilibrio. Tus ideas, pensamientos y contactos personales van a definir en gran medida la marcha de los acontecimientos. Sentirás que la voluntad de triunfar es más importante que las circunstancias y esta actitud allanará el camino hacia el éxito. De todos modos, necesitarás momentos de tranquilidad y silencio para descansar y pensar a solas sobre los pasos a seguir. Es posible que una noticia dentro del ámbito laboral traiga alegría y tranquilidad al bolsillo.

Tendencia : en el amor, las diferencias no son siempre negativas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Durante esta semana, la propuesta para el Perro será reparar, soltar y reconciliarse con el pasado. Así podrás ganar tiempo perdido y buscar nuevas metas tanto en el ámbito laboral como en el personal. Te apartarás de las expectativas de los demás y elegirás el camino que deseas tomar. Asimismo, se revela tu poder interior para tomar las riendas de tu vida, promover tus ideas y canalizar los pensamientos hacia áreas fértiles donde puedas expresar tu individualidad, desarrollarte y progresar. Aumenta la autoestima y es posible que conozcas nuevas personas que serán importantes en el futuro. Por su parte, el amor pasará por una etapa de revisión y replanteos.

Tendencia : nuevos comienzos, decisiones y mayor independencia.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El horóscopo chino para el Chanco en esta semana

Es un buen momento para encarar ciertos cambios y definir tus propósitos más inmediatos. Las energías que actúan sobre tu signo favorecen los objetivos y brindan los medios para tener éxito. Buscarás concretar tus metas con actitud concentrada y laboriosa, y de este modo los resultados no tardarán en llegar. Luego de un proceso de selección de amistades y círculos sociales, esta etapa ubicará al Chancho en el lugar donde se sentirá cómodo y seguro para expresarse tal cual es, sin miedo a la crítica o a ser juzgado. Si te lo propones, podrás conocer personas interesantes, un nuevo amor o potenciales socios comerciales.