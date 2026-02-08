La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir el Año del Caballo de Fuego, una de las festividades más esperadas del calendario cultural porteño. Los eventos, organizados por la Asociación del Barrio Chino y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, contarán con una agenda extendida que combinará tradición milenaria con innovaciones tecnológicas.

Cuándo comienzan los festejos por el Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Cuándo comienzan los festejos por el Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires

Aunque el inicio oficial del nuevo año lunar es el martes 17 de febrero, las actividades comenzarán de manera anticipada. El cronograma principal se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas, aprovechando el fin de semana largo de Carnaval:

Domingo 8 de febrero : en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, habrá una jornada abierta de danzas tradicionales, expresiones artísticas , gastronomía típica y actividades familiares.

: en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, habrá una jornada abierta de , gastronomía típica y actividades familiares. Del sábado 14 al martes 17 de febrero : propuesta artística y cultural de gran escala en el Barrio Chino, que incluirá un show central de dragones y leones en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo, exhibiciones de artes marciales, música tradicional y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo. Habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del artista urbano Índigo Ars , robots y perros robóticos , actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones. El orfebre Juan Carlos Pallarols realizará una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo.

: propuesta artística y cultural de gran escala en el Barrio Chino, que incluirá un en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo, exhibiciones de y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo. Habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del , , actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones. El orfebre realizará una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo. Domingo 15 de febrero: carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero, que combina deporte, tradición y espíritu colectivo.

Los festejos del Año Nuevo Chino en CABA

Lunes 16 de febrero : a partir de las 20 horas, se iluminarán de rojo el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino.

: a partir de las 20 horas, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino. El Bus Turístico se sumará con unidades especialmente ploteadas con la imagen del Año del Caballo, recorriendo los principales circuitos turísticos y acompañando el festejo en distintos puntos de la Ciudad.

En todos los casos se trata de actividades con entrada gratuita, que cuentan con la participación de 288 comercios, instituciones culturales y organizaciones de la comunidad china en el país.

Cuándo y dónde es Año Nuevo Chino en CABA

Cuándo y dónde es Año Nuevo Chino en CABA (Freepik)

¿Cuándo?: del sábado 14 al martes 17 de febrero (con previa el domingo 8 de febrero).

del sábado 14 al martes 17 de febrero (con previa el domingo 8 de febrero). ¿Dónde?: Barrio Chino y otros puntos de la ciudad; Plaza de los Parques Nacionales Argentinos; Puerto Madero.

Barrio Chino y otros puntos de la ciudad; Plaza de los Parques Nacionales Argentinos; Puerto Madero. Horarios: de 12 a 20 (Barrio Chino) y, el lunes 16 a partir de las 20, se dará la iluminación de monumentos.

de 12 a 20 (Barrio Chino) y, el lunes 16 a partir de las 20, se dará la iluminación de monumentos. Todas las actividades son gratuitas.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.