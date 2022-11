Horóscopo chino del 8 al 13 de noviembre: qué te depara, según tu año de nacimiento

escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El horóscopo chino de esta semana para la Rata

Nueva etapa en cuanto a asuntos profesionales y la organización de tus rutinas. El momento promete novedades alentadoras para la Rata, como también mayores compromisos. Reordenarás cuestiones tanto laborales como personales para no sentirte exigido. Procura atender tus necesidades para lograr bienestar sin caer en un excesivo desgaste. Ideal para comenzar actividades físicas y dar espacio al descanso y el ocio. El caudal emocional se hallará intensificado. El impulso y entusiasmo de tu pareja en el planeamiento de la vida en común hará que te sientas seguro y especialmente contenido.

Tendencia : Pensar bien antes de tomar cualquier decisión.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es posible que algunas cuestiones que permanecían estancadas, comiencen a avanzar en estos días. Para el Búfalo, la economía permanecerá estable y es posible que, a medida que avance la semana, recibas un dinero o un cobro demorado. Será preciso protegerte de influencias negativas dentro del entorno laboral y mantener una actitud positiva a fin de no verte involucrado en discordias o intrigas.

Se pondrá a prueba tu temple y buen humor por lo que deberás tomarte todo con calma y no ceder ante la ansiedad. Ideal para realizar actividades que te den placer y sosiego; una buena manera de canalizar positivamente la energía.

Tendencia : Buena predisposición para recibir y dar afecto.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El horóscopo chino de esta semana para el Tigre

La semana comenzará con algunas tensiones para el Tigre. Sin embargo, aquello que te incomoda encierra grandes posibilidades de buscar nuevas alternativas y alcanzar tus sueños. Si actúas con orden y disciplina podrás concretar muchos asuntos postergados. La ansiedad podría volverte un poco distraído, en especial al comenzar la semana. Deberás reforzar la concentración en estos días para evitar complicaciones Momento ideal para implementar una alimentación más ordenada y vida sana. En el amor, las circunstancias podrían provocar algún desborde emocional. Procura no cometer viejos errores.

Tendencia : Situaciones que se repiten y te ponen a prueba.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Excelente período para asimilar conocimientos, desarrollar ideas y mejorar la comunicación. Para el Gato será un tiempo de entusiasmo y descubrimiento. Recobrarás la seguridad en los negocios y tu percepción te guiará hacia las mejores posibilidades. Nuevos horizontes laborales, mayores ganancias y satisfacciones a nivel personal.

En el amor, si tu relación está atravesando un período de tensión y rutina, será hora de enfrentar la situación y buscar soluciones. Un diálogo sincero permitirá que el distanciamiento llegue a su fin. Ambos estarán predispuestos a restablecer la comunicación y olvidar las diferencias.

Tendencia : Nueva filosofía de vida que te acerca a la calma y el bienestar.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El horóscopo chino de esta semana para el Dragón

Tu espíritu emprendedor te permitirá poner en marcha algún proyecto superando cualquier adversidad que se presente. Será oportuno concluir asuntos pendientes y realizar los cambios necesarios tanto internos como externos. Algunas relaciones laborales o comerciales finalizarán dando lugar a nuevos contactos que traerán mayores beneficios. Excelente para establecer prioridades, organizarte y diagramar nuevas estrategias de trabajo. El Dragón estará particularmente susceptible y algunos desacuerdos afectivos podrían salir a la luz para aclarar situaciones y resolver antiguos conflictos.

Tendencia : Autoconfianza y optimismo de cara al futuro.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El horóscopo chino de esta semana para la Serpiente

Al comenzar la semana podrás tener la sensación de esperar un final o el cierre de un capítulo en tu mente. A pesar del equilibrio habitual que caracteriza a la Serpiente, estarás más inconformista que de costumbre y tu ánimo oscilará muchas veces entre la euforia y la melancolía. Vivirás una experiencia liberadora que contribuirá a fortalecer tus facetas positivas, impulsando tu capacidad para resolver problemas. La Serpiente sentirá que es momento de “mudar de piel” en todo sentido y, en especial, en cuanto al modo de relacionarse y llevar adelante la vida afectiva.

Tendencia : Espíritu competitivo que lleva a superar grandes desafíos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El horóscopo chino de esta semana para el Caballo

Al comenzar la semana, la situación laboral podrá presentarse algo adversa y trabada para el Caballo. Deberás cuidar el dinero y no desequilibrar tu presupuesto. Si estás pensando en realizar alguna compra importante, será conveniente esperar unos días hasta que las perspectivas sean más favorables. Incluso es probable que algún proyecto se interrumpa o deba ser revisado antes de llevarlo a la práctica. En el amor, alguien despertará pasión y una ilusión que hace tiempo no sentías. Será positivo permitirte vivir lo que la vida te ofrece y no temer exteriorizar tus deseos y sentimientos.

Tendencia : Algo nuevo se está gestando en tu interior.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

El horóscopo chino de esta semana para la Cabra

La actividad de esta semana obligará a la Cabra a estar en continuo movimiento. Serán muchas los compromisos por lo que deberás organizarte haciendo una cosa por vez y sin apresuramientos. De este modo evitarás el agotamiento y la dispersión de la energía. Algún asunto laboral que te preocupa se resolverá de la mejor manera, lo cual generará una grata sensación de alivio y liberación. Posibilidad de establecer un nuevo punto de partida en el plano amoroso, tanto para quien esté solo como para quienes quieran darle un nuevo rumbo o renovar su relación.

Tendencia : Posibilidad de viajes o bien la recepción de noticias desde otras latitudes.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El horóscopo chino de esta semana para el Mono

Sentirás deseos de expresar tus emociones y estarás muy ligado a la familia y los afectos. De todos modos, los asuntos profesionales y tu carrera, requerirán de extrema atención. Es posible que haya cambios que favorezcan en el entorno laboral, pero que también impliquen mayor tiempo de dedicación. Será preciso para el Mono equilibrar la balanza y no dejar de lado nada importante. En el amor te espera una etapa de reflexión y replanteos en donde es posible que antiguas situaciones o personas reaparezcas para que puedas descubrir algo que quedó inconcluso.

Tendencia : No remar contra la corriente.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El horóscopo chino de esta semana para el Gallo

El enfoque esta semana para el Gallo se centrará en el dinero y el trabajo. Sentirás mayor satisfacción con lo que estás haciendo y es buen momento para quienes estén buscando nuevas alternativas laborales. Tu vitalidad será óptima, estarás motivado y activo. Un tiempo fértil y de recuperación, ideal para incrementar las ganancias y proyectarte positivamente hacia el futuro. Una energía positiva te envolverá en un halo sensible y cautivador. Incluso las experiencias que no sean agradables se neutralizarán para dar paso a nuevas emociones. Las circunstancias darán luz verde al amor.

Tendencia : Oportunidad de estabilizar las finanzas y poner tus cuentas al día.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El horóscopo chino de esta semana para el Perro

El olfato para los negocios estará acentuado en este período. Tu intuición te llevará por caminos más seguros y constructivos. Para el Perro, es hora de aplicar la fuerza y originalidad que posee en negocios que traerán mayores ganancias. De todos modos será conveniente no actuar impulsivamente y planificar estrategias de acción. Los resultados no serán fruto de la buena suerte, sino de la voluntad y perseverancia que pongas en tus acciones. Período excelente para expresar cariño, comprensión y dulzura en la pareja, lo cual favorecerá la intimidad y la unión del vínculo.

Tendencia : Relajar y bajar el nivel de exigencia.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El horóscopo chino de esta semana para el Cerdo

Momento ideal para dar forma a muchas ideas originales que llegarán intuitivamente. Esta semana el Cerdo deberá sortear cierta resistencia, la libertad y la limitación actuarán alternativamente. Las circunstancias te impulsarán a tomar decisiones y asumir la iniciativa, señalando un tiempo óptimo para afrontar retos y nuevos desafíos. Percibirás que algo en tu interior está cambiando. La vieja manera de pensar quedará atrás al igual que los viejos hábitos. Con pensamiento más flexible, descubrirás nuevos intereses y recibirás una benéfica influencia que será de gran ayuda para la comunicación y la vida de relación.

Tendencia : Sorpresas, cambios repentinos.

