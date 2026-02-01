Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero
Los signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la astróloga indicó cuál es la carta de la suerte
- 3 minutos de lectura'
Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 2 al 8 de febrero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
El inicio de febrero, con Luna llena en Leo, es importante para los nacidos en Aries ya que harán buenos intercambios con otras personas y su ánimo de ir por lo que desean con más pasión.
- Carta de la suerte: Siete de Copas. “Se ordenan las fantasías y los deseos se cumplen”.
Tauro
Para los nacidos en Tauro, la Luna llena trae aires de incomodidad que te sacan de la zona de confort y los obliga a cambiar.
- Carta de la suerte: Caballo de Bastos. “Necesitás un impulso para tomar decisiones”.
Géminis
La Luna llena reforzará la comunicación afectiva. Los geminianos se conectarán más con uno mismo y dirán lo que sienten para mejorar los vínculos amorosos.
- Carta de la suerte: Nueve de Copas. “Se cumplen los deseos”.
Cáncer
En el inicio de febrero, la Luna llena ayudará a los nacidos bajo el signo de Cáncer a salir del encierro emocional. Se animan a recibir amor y a confiar de nuevo.
- Carta de la suerte: As de Copas. “Recibirás noticias inesperadas”.
Leo
La llegada de febrero convierte a los leoninos en protagonistas de su propio destino. Reaparecerán propuestas postergadas.
- Carta de la suerte: Siete de Espadas. “Hablás con quien sea necesario y aclaras situaciones”.
Virgo
El comienzo de febrero encuentra a los de Virgo resolviendo asuntos pendientes del pasado. Cerrarán ciclos y recuperarás equilibrio emocional.
- Carta de la suerte: La Justicia. “Acuerdos y noticias que ordenan tu vida”.
Libra
Los nacidos en Libra se encuentran en un periodo de cambio y la llegada de febrero acentúa ese sentir.
- Carta de la suerte: La Torre: “Experimentarás un cambio de rumbo”.
Escorpio
La llegada de febrero generará incomodidad en los escorpianos, y claridad. Se animan a decir lo que piensan.
- Carta de la suerte: Caballero de Espadas. “Conseguís respuestas claras para tus problemas”.
Sagitario
Febrero comienza con una Luna llena que activa romances, placer y entusiasmo para los sagitarianos, quienes luchan por lo que quieren.
- Carta de la suerte: Cinco de Bastos. “La energía y la competencia se convierten en tu sostén emocional”.
Capricornio
El inicio de febrero activa encuentros a través de amistades para los capricornianos. El amor aparece en reuniones o celebraciones.
- Carta de la suerte: Tres de Copas. “Alegría compartida y vínculos que se celebran”.
Acuario
Para los acuarianos, febrero comienza con la Luna llena en oposición a su signo. El vínculo con el prójimo se espeja y los obliga a apoyarse más en cuestiones sentimentales.
- Carta de la suerte: As de Bastos. “Se viene un nuevo comienzo”.
Piscis
En el comienzo de febrero, la Luna llena puede generar sensibilidad o vacío emocional para los piscianos. Busquen contención real.
- Carta de la suerte: El Sacerdote. “Necesitás un apoyo sincero”.