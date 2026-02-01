Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 2 al 8 de febrero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero

Aries

El inicio de febrero, con Luna llena en Leo, es importante para los nacidos en Aries ya que harán buenos intercambios con otras personas y su ánimo de ir por lo que desean con más pasión.

Carta de la suerte : Siete de Copas. “Se ordenan las fantasías y los deseos se cumplen”.

Tauro

Para los nacidos en Tauro, la Luna llena trae aires de incomodidad que te sacan de la zona de confort y los obliga a cambiar.

Carta de la suerte : Caballo de Bastos. “Necesitás un impulso para tomar decisiones”.

Géminis

La Luna llena reforzará la comunicación afectiva. Los geminianos se conectarán más con uno mismo y dirán lo que sienten para mejorar los vínculos amorosos.

Carta de la suerte : Nueve de Copas. “Se cumplen los deseos”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Cáncer

En el inicio de febrero, la Luna llena ayudará a los nacidos bajo el signo de Cáncer a salir del encierro emocional. Se animan a recibir amor y a confiar de nuevo.

Carta de la suerte : As de Copas. “Recibirás noticias inesperadas”.

Leo

La llegada de febrero convierte a los leoninos en protagonistas de su propio destino. Reaparecerán propuestas postergadas.

Carta de la suerte : Siete de Espadas. “Hablás con quien sea necesario y aclaras situaciones”.

Virgo

El comienzo de febrero encuentra a los de Virgo resolviendo asuntos pendientes del pasado. Cerrarán ciclos y recuperarás equilibrio emocional.

Carta de la suerte : La Justicia. “Acuerdos y noticias que ordenan tu vida”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero

Libra

Los nacidos en Libra se encuentran en un periodo de cambio y la llegada de febrero acentúa ese sentir.

Carta de la suerte : La Torre: “Experimentarás un cambio de rumbo”.

Escorpio

La llegada de febrero generará incomodidad en los escorpianos, y claridad. Se animan a decir lo que piensan.

Carta de la suerte : Caballero de Espadas. “Conseguís respuestas claras para tus problemas”.

Sagitario

Febrero comienza con una Luna llena que activa romances, placer y entusiasmo para los sagitarianos, quienes luchan por lo que quieren.

Carta de la suerte : Cinco de Bastos. “La energía y la competencia se convierten en tu sostén emocional”.

Capricornio

El inicio de febrero activa encuentros a través de amistades para los capricornianos. El amor aparece en reuniones o celebraciones.

Carta de la suerte : Tres de Copas. “Alegría compartida y vínculos que se celebran”.

Acuario

Para los acuarianos, febrero comienza con la Luna llena en oposición a su signo. El vínculo con el prójimo se espeja y los obliga a apoyarse más en cuestiones sentimentales.

Carta de la suerte : As de Bastos. “Se viene un nuevo comienzo”.

Piscis

En el comienzo de febrero, la Luna llena puede generar sensibilidad o vacío emocional para los piscianos. Busquen contención real.