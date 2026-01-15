Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 16 de enero?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Capricornio (último signo de Tierra) y esta temporada se despide al dejar una enseñanza interesante: somos responsables de lo que nos pasa y si nos comprometemos con nuestra capacidad de acción podemos lograr nuestros objetivos. Esta perspectiva queda sintetizada en la primera Luna nueva del año de este domingo, que se da en el signo de la cabra y da inicio a un ciclo de seis meses orientado a planificar el futuro.

La temporada capricorniana empieza a llegar al final con la Luna nueva en Capricornio

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada al trabajo y este fin de semana conecta matemáticamente con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Es un buen momento para crecer laboral y/o personalmente. En sintonía, la Luna nueva en Capricornio da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada al desarrollo profesional.

Tip: no descuides tus vías de descarga física.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio y este domingo conecta con la Luna nueva en Capricornio, que pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al extranjero y el sentido vital. Es un buen momento para proyectar un viaje o un cambio de dirección a largo plazo.

Tip: tomate tu tiempo.

Ascendente en Géminis

Las personas con el ascendente en Géminis encontrarán el momento para tener conversaciones difíciles Shutterstock

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio y este fin de semana conecta con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta interacción ayuda a que temas sensibles encuentren su curso. También permite que las conversaciones difíciles se den en un marco amoroso y empático. En sintonía, la Luna nueva en Capricornio del domingo da inicio a un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta vinculada a la intimidad.

Tip: compromiso con tus sentimientos.

Ascendente en Cáncer

Continúa muy activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja por los tránsitos del Sol, Venus, Marte y Mercurio en Capricornio, tu eje complementario. Además, este fin de semana se da la Luna nueva en este signo de Tierra, que hace que empiece un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es una gran oportunidad para planificar de a dos.

Tip: ¿qué es lo que te gustaría compartir?

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) empieza a despedirse de Capricornio y lo hace dejando una enseñanza sobre la importancia de tomarse las cosas en serio, con compromiso y disciplina. La Luna nueva del domingo en el signo de la cabra refuerza esta perspectiva y puede ser un buen modo de encarar el 2026.

Tip: tu estabilidad depende de vos.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta asociada a la identidad y la autoestima. Este fin de semana conecta con Júpiter en Cáncer y esta interacción trae confianza para expandir tus proyectos personales. En sintonía, la Luna nueva del domingo da inicio a un ciclo de seis meses orientado a reencontrarte con vos.

Tip: date permiso para disfrutar.

Ascendente en Libra

Las personas con el ascendente en Libra pueden empezar a hacer cambios estéticos en su hogar estos días Shutterstock - Shutterstock

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada a la familia y este fin de semana conecta con la Luna nueva en este signo, que pone en marcha un ciclo emocional de seis meses. Es un gran momento para proyectar cambios estéticos en tu casa o para fortalecer los vínculos familiares.

Tip: la estabilidad afectiva es el punto de partida.

Ascendente en Escorpio

Mientras que Plutón (tu regente) continúa avanzando lentamente por Acuario en la zona de tu carta asociada al hogar y la familia, durante estos días el mayor voltaje energético se encuentra en la zona de tu carta asociada a la comunicación por los tránsitos del Sol, Venus, Marte y Mercurio en Capricornio. Ahí también se da la Luna nueva del domingo, que da inicio a un ciclo de seis meses. Es un buen momento para desafiar tu intelecto y ampliar tu visión.

Tip: las palabras tienen poder.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y durante estos días se mantiene muy activo al conectar con el Sol, Venus, Marte, Mercurio y la Luna nueva en Capricornio. Estas interacciones van delineando una nueva relación con tus recursos económicos, simbólicos y emocionales. Es un buen momento para planificar tus finanzas y reconocer tus talentos.

Tip: confía en lo que tenés para ofrecer.

Ascendente en Capricornio

Información importante: tu temporada se despide con una gran acumulación de energía en tu signo porque el Sol, Marte, Venus y Mercurio transitan por Capricornio y, además, este domingo es la Luna nueva en tu signo que hace que empiece a un ciclo emocional de seis meses orientado a tu desarrollo personal y tus proyectos individuales.

Tip: suena grandilocuente, pero es momento de tomar las riendas de tu futuro.

El foco de las personas con ascendente en Capricornio este fin de semana estará en el trabajo Freepik - Freepik

Ascendente en Acuario

El Sol se prepara para ingresar a tu signo la próxima semana, pero antes la Luna nueva del domingo en Capricornio da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Es un buen momento para proyectar qué te gustaría terminar en seis meses.

Tip: el silencio también es productivo.

Ascendente en Piscis

Este fin de semana el protagonismo está en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo, donde se encuentran el Sol, Venus, Marte y Mercurio transitando por Capricornio. Además de este stellium, el domingo es la Luna nueva en este signo de Tierra, que pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los grupos y la amistad.