Las respuestas al crucigrama del 13 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Animal como Hello Kitty”
LA NACION
El crucigrama de este 13 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Deleitable”, mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en “Isaac ___: autor de ‘Yo, robot’”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. A ___: sin acompañamiento musical
CAPELA
7. Animal como Hello Kitty
GATA
11. Isaac ___: autor de “Yo, robot”
ASIMOV
12. Última palabra de la oración “Avemaría”
AMÉN
13. Sigue
SUCEDE
14. Especie de bovino de Asia
CEBÚ
15. Siento cariño por alguien
AMO
16. Poner en buena disposición
ORDENAR
18. Puede ser provocada por las cosquillas
RISA
20. Aficionado a los dulces
GOLOSO
21. Reino mitológico de Príamo
TROYA
23. Honrado (2 palabras)
DE BIEN
26. Parar en Londres
STOP
30. Anuncio de un peligro
AMENAZA
32. ___ China, aerolínea con sede en Pekín
AIR
33. Hija del caballo y la burra
MULA
34. En la embarcación (2 palabras)
A BORDO
36. Tipo de pantalla usada en televisores modernos
OLED
37. Tupidas (las florestas)
DENSAS
38. Prefijo utilizado con las palabras “tecnología” y “plancton”
NANO
39. Grasosa
OLEOSA
Verticales
1. Contraer matrimonio
CASAR
2. Admití
ASUMÍ
3. Besos rápidos
PICOS
4. Primera letra de “mujer”
EME
5. Barro
LODO
6. Con sensación de humillación
AVERGONZADO
7. Antílopes veloces
GACELAS
8. Deleitable
AMENO
9. Reino de Edipo
TEBAS
10. Animal como el sapo
ANURO
17. “Les ___ mi palabra”
DOY
19. Certero
ATINADO
22. Sujeto acusado de un delito (fem.)
REA
23. Matt ___, actuó en la película “La gran muralla”
DAMON
24. Imita
EMULA
25. Representación del nacimiento de Jesús
BELÉN
27. Parte posterior del pie
TARSO
28. Escuchadas
OÍDAS
29. Poema en ___: género literario
PROSA
31. Pastor de ovejas del Antiguo Testamento
ABEL
35. “___ Piece”: manga de Eiichiro Oda
ONE
