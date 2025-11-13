Las respuestas al crucigrama del 13 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 13 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Deleitable”, mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en “Isaac ___: autor de ‘Yo, robot’”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. A ___: sin acompañamiento musical

CAPELA

7. Animal como Hello Kitty

GATA

11. Isaac ___: autor de “Yo, robot”

ASIMOV

12. Última palabra de la oración “Avemaría”

AMÉN

13. Sigue

SUCEDE

14. Especie de bovino de Asia

CEBÚ

15. Siento cariño por alguien

AMO

16. Poner en buena disposición

ORDENAR

18. Puede ser provocada por las cosquillas

RISA

20. Aficionado a los dulces

GOLOSO

21. Reino mitológico de Príamo

TROYA

23. Honrado (2 palabras)

DE BIEN

26. Parar en Londres

STOP

30. Anuncio de un peligro

AMENAZA

32. ___ China, aerolínea con sede en Pekín

AIR

33. Hija del caballo y la burra

MULA

34. En la embarcación (2 palabras)

A BORDO

36. Tipo de pantalla usada en televisores modernos

OLED

37. Tupidas (las florestas)

DENSAS

38. Prefijo utilizado con las palabras “tecnología” y “plancton”

NANO

39. Grasosa

OLEOSA

Verticales

1. Contraer matrimonio

CASAR

2. Admití

ASUMÍ

3. Besos rápidos

PICOS

4. Primera letra de “mujer”

EME

5. Barro

LODO

6. Con sensación de humillación

AVERGONZADO

7. Antílopes veloces

GACELAS

8. Deleitable

AMENO

9. Reino de Edipo

TEBAS

10. Animal como el sapo

ANURO

17. “Les ___ mi palabra”

DOY

19. Certero

ATINADO

22. Sujeto acusado de un delito (fem.)

REA

23. Matt ___, actuó en la película “La gran muralla”

DAMON

24. Imita

EMULA

25. Representación del nacimiento de Jesús

BELÉN

27. Parte posterior del pie

TARSO

28. Escuchadas

OÍDAS

29. Poema en ___: género literario

PROSA

31. Pastor de ovejas del Antiguo Testamento

ABEL

35. “___ Piece”: manga de Eiichiro Oda

ONE