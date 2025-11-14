Las respuestas al crucigrama del 14 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 14 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Enfermedad de la piel de origen alérgico”, mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en “Pasarse de ___: resultar anticuado.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Tranquilo (2 palabras)

EN PAZ

6. Transferir una cosa a otro

CEDER

11. Material de calzados

CUERO

12. ___ mundi: alma del mundo en latín

ÁNIMA

13. Paren

CESEN

14. Emitir su voz (el león)

RUGIR

15. Figura femenina del Edén

EVA

16. Disminuyó

AMINORÓ

18. Pasarse de ___: resultar anticuado

MODA

20. Canción de los Jackson Five

ABC

21. Congresista

ASAMBLEÍSTA

26. Comer en Connecticut

EAT

27. Escuchaban

OÍAN

28. Te desplomarías

CAERÍAS

32. ChatGPT, aplicación de inteligencia artificial

GPT

33. ___ Lavigne, cantante de “Complicated”

AVRIL

34. El mejor remedio contra el frío

CALOR

36. A mano

CERCA

37. Sustancia añadida a la tierra como fertilizante

ABONO

38. Adecentar, limpiar

ASEAR

39. Nacidos en Omsk o Volgogrado

RUSOS

Verticales

1. Enfermedad de la piel de origen alérgico

ECCEMA

2. Recién fabricados

NUEVOS

3. Fastidiosa

PESADA

4. “We ___ the Champions”, canción de Queen

ARE

5. Región

ZONA

6. Región donde se ubican Granada y Haití

CARIBE

7. Manifestó sus pensamientos

ENUNCIÓ

8. Hablo

DIGO

9. Monarca de Kuwait

EMIR

10. Como un comportamiento fuera de lo común

RARO

17. Su capital es La Valeta

MALTA

19. Continente de Boston y Bogotá

AMÉRICA

22. Menear el esqueleto

BAILAR

23. Intervalos de cien años

SIGLOS

24. Ocluyó

TAPONÓ

25. Locales de mala fama

ANTROS

28. Suciedad, para el nene

CACA

29. Animales como la cacatúa y el buitre

AVES

30. No acierte

ERRE

31. Enemigo de Simba en “El rey león”

SCAR

35. ___ Dabi: capital de Emiratos Árabes Unidos

ABU