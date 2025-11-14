Las respuestas al crucigrama del 14 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Material de calzados”
El crucigrama de este 14 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Enfermedad de la piel de origen alérgico”, mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en “Pasarse de ___: resultar anticuado.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Tranquilo (2 palabras)
EN PAZ
6. Transferir una cosa a otro
CEDER
11. Material de calzados
CUERO
12. ___ mundi: alma del mundo en latín
ÁNIMA
13. Paren
CESEN
14. Emitir su voz (el león)
RUGIR
15. Figura femenina del Edén
EVA
16. Disminuyó
AMINORÓ
18. Pasarse de ___: resultar anticuado
MODA
20. Canción de los Jackson Five
ABC
21. Congresista
ASAMBLEÍSTA
26. Comer en Connecticut
EAT
27. Escuchaban
OÍAN
28. Te desplomarías
CAERÍAS
32. ChatGPT, aplicación de inteligencia artificial
GPT
33. ___ Lavigne, cantante de “Complicated”
AVRIL
34. El mejor remedio contra el frío
CALOR
36. A mano
CERCA
37. Sustancia añadida a la tierra como fertilizante
ABONO
38. Adecentar, limpiar
ASEAR
39. Nacidos en Omsk o Volgogrado
RUSOS
Verticales
1. Enfermedad de la piel de origen alérgico
ECCEMA
2. Recién fabricados
NUEVOS
3. Fastidiosa
PESADA
4. “We ___ the Champions”, canción de Queen
ARE
5. Región
ZONA
6. Región donde se ubican Granada y Haití
CARIBE
7. Manifestó sus pensamientos
ENUNCIÓ
8. Hablo
DIGO
9. Monarca de Kuwait
EMIR
10. Como un comportamiento fuera de lo común
RARO
17. Su capital es La Valeta
MALTA
19. Continente de Boston y Bogotá
AMÉRICA
22. Menear el esqueleto
BAILAR
23. Intervalos de cien años
SIGLOS
24. Ocluyó
TAPONÓ
25. Locales de mala fama
ANTROS
28. Suciedad, para el nene
CACA
29. Animales como la cacatúa y el buitre
AVES
30. No acierte
ERRE
31. Enemigo de Simba en “El rey león”
SCAR
35. ___ Dabi: capital de Emiratos Árabes Unidos
ABU
