Las respuestas al crucigrama del 20 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 20 de noviembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 2 debe responder a la definición de qué es “Rapero que se llama Marshall Bruce Mathers III”, mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en “No le pidas peras al ___”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Sin embargo

PERO

5. Cubren

TAPAN

10. Placentera, deleitable

AMENA

12. Llena un espacio

OCUPA

13. Analogía

SÍMIL

14. Homenaje que se tributa a Dios

CULTO

15. Incorporar

ANEXAR

17. Escuchabas

OÍAS

18. Prefijo con “abastecimiento” o “aconsejable”

DES

19. Condenadas

REAS

21. Mixturadas

AMALGAMADAS

26. Planta acuática con flores blancas azuladas

LOTO

27. Una de las letras de “obra”

ERE

28. Número de bits en un byte

OCHO

31. Manifestar admiración

ALABAR

33. Conduje

LLEVÉ

35. Doy auxilio

AYUDO

36. ___ Cyrus, cantante de “Angels Like You”

MILEY

37. Quebrados

ROTOS

38. Realicé una cirugía

OPERÉ

39. Cerebro

SESO

Verticales

1. Dar ___: tolerar

PASADA

2. Rapero que se llama Marshall Bruce Mathers III

EMINEM

3. Envío

REMESA

4. Mineral empleado en joyería

ÓNIX

5. Trastorno caracterizado por las conductas repetitivas

TOC

6. Húmeda

ACUOSA

7. Lustré

PULÍ

8. Preparada para hacer la tarea

APTA

9. Antiguas embarcaciones grandes

NAOS

11. Hizo más extenso

ALARGÓ

16. Amarra otra vez

REATA

20. Afilar

AMOLAR

22. Caer agua del cielo

LLOVER

23. Estrené

DEBUTÉ

24. Implementos agrícolas

ARADOS

25. Similar al suero

SEROSO

28. “No le pidas peras al ___”

OLMO

29. Barrita de metal utilizada para sujetar papeles

CLIP

30. Congelé

HELÉ

32. Encargados de criar y educar a los niños

AYOS

34. Ojo en Ohio

EYE