Las respuestas al crucigrama del 20 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cerebro”
LA NACION
El crucigrama de este 20 de noviembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 2 debe responder a la definición de qué es “Rapero que se llama Marshall Bruce Mathers III”, mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en “No le pidas peras al ___”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Sin embargo
PERO
5. Cubren
TAPAN
10. Placentera, deleitable
AMENA
12. Llena un espacio
OCUPA
13. Analogía
SÍMIL
14. Homenaje que se tributa a Dios
CULTO
15. Incorporar
ANEXAR
17. Escuchabas
OÍAS
18. Prefijo con “abastecimiento” o “aconsejable”
DES
19. Condenadas
REAS
21. Mixturadas
AMALGAMADAS
26. Planta acuática con flores blancas azuladas
LOTO
27. Una de las letras de “obra”
ERE
28. Número de bits en un byte
OCHO
31. Manifestar admiración
ALABAR
33. Conduje
LLEVÉ
35. Doy auxilio
AYUDO
36. ___ Cyrus, cantante de “Angels Like You”
MILEY
37. Quebrados
ROTOS
38. Realicé una cirugía
OPERÉ
39. Cerebro
SESO
Verticales
1. Dar ___: tolerar
PASADA
2. Rapero que se llama Marshall Bruce Mathers III
EMINEM
3. Envío
REMESA
4. Mineral empleado en joyería
ÓNIX
5. Trastorno caracterizado por las conductas repetitivas
TOC
6. Húmeda
ACUOSA
7. Lustré
PULÍ
8. Preparada para hacer la tarea
APTA
9. Antiguas embarcaciones grandes
NAOS
11. Hizo más extenso
ALARGÓ
16. Amarra otra vez
REATA
20. Afilar
AMOLAR
22. Caer agua del cielo
LLOVER
23. Estrené
DEBUTÉ
24. Implementos agrícolas
ARADOS
25. Similar al suero
SEROSO
28. “No le pidas peras al ___”
OLMO
29. Barrita de metal utilizada para sujetar papeles
CLIP
30. Congelé
HELÉ
32. Encargados de criar y educar a los niños
AYOS
34. Ojo en Ohio
EYE
