La espeluznante teoría detrás de Bob Esponja

Bob Esponja es una de las series animadas más famosas de la historia. Ambientada en el fondo del océano, la ficción narra las aventuras de una esponja amarilla y sus amigos, en el pueblo submarino de Fondo de Bikini. Actualmente, cuenta con más de 300 episodios y a lo largo de sus 25 años al aire sacó innumerables películas que traspasaron generaciones.

Sin embargo, en las últimas horas una teoría presentada por Alice, una tiktoker conocida como @thealyyness, revolucionó las redes sociales. En su análisis, la joven explicó que cada uno de los personajes del mundo de Bob Esponja representa uno de los Siete Pecados Capitales. Quien le habría hecho notar esta mirada sobre la serie sería su sobrina menor. “Me señaló algo sobre Bob Esponja que nunca había notado. Ahora no puedo verlo de la misma manera”, confesó en un video que rápidamente se viralizó.

La teoría de los Siete Pecados Capitales de Bob Esponja

Según relató, los personajes principales buscarían llevar un mensaje simbólico a los adultos. “Nunca fue concebido como una lección infantil. Es una lectura psicológica silenciosa, algo que los adultos sienten sin notarlo conscientemente”, explicó. De acuerdo con esta teoría, cada habitante de Fondo de Bikini refleja un rasgo extremo del comportamiento humano:

Patricio - Pereza

El mejor amigo de Bob Esponja viviría en un estado de inercia total. “No es descanso ni tranquilidad, es estancamiento”, explicó Alice. Vive bajo una roca, evita toda responsabilidad y parece orgulloso de no hacer nada.

Don Cangrejo – Avaricia

El dueño del Crustáceo Cascarudo estaría dominado por el dinero. Paga mal a sus empleados, prioriza la ganancia por sobre cualquier vínculo y, en un episodio, incluso llega a vender el alma de Bob Esponja. “El dinero no es importante para él: es su esencia”, sostuvo la creadora del video.

Cada uno de los personajes tiene un significado distinto, según la teoría planteada por la influencer inglesa (Foto: Nickelodeon)

Plankton – Envidia

El eterno rival de Don Cangrejo vive obsesionado con robar la fórmula de la Cangreburger. “Es lo suficientemente inteligente como para crear algo propio, pero la envidia lo consume”, explicó Alice.

Calamardo – Ira

Representa una forma silenciosa y constante de enojo. “No explota, se amarga”, detalló. Todo lo irrita y esa frustración permanente lo va desgastando emocionalmente.

Arenita – Orgullo

La ardilla científica reflejaría la necesidad de demostrar superioridad. “No es confianza de sí misma, es medir el valor comparándose con los demás”, afirmó Alice.

Bob Esponja – Lujuria

En su sentido original, la lujuria no se asocia solo al deseo sexual, sino a una necesidad excesiva de afecto. “Bob Esponja quiere ser amado por todos, sin límites”, explicó. Su entrega desmedida termina siendo abrumadora.

¿Quién representa la gula?

El único pecado que no pudo ser explicado por la tiktoker fue la gula. Es por eso que en los comentarios del video, gran cantidad de usuarios comenzaron a realizar distintas teorías y una de las más aprobadas por la mayoría sería que la gula se encuentra representada por Perla, la hija adolescente de Don Cangrejo. “La gula debe ser Perla, siempre está comiendo porque está creciendo”, especuló un usuario sobre la ballena de la historia.