Con latas de atún y una carpa: agarró su bicicleta y pedaleó cuatro días desde Retiro hasta Mar del Plata

Santiago Rivarola, un joven influencer que se destaca por su contenido en las redes sociales, se propuso viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata en bicicleta. Con el objetivo de vivir la temporada alta de verano en la Costa Atlántica junto a otros colegas de la profesión, el protagonista de esta historia tomó la decisión de pedalear por las rutas argentinas durante cuatro días hasta cumplir su cometido.

Santiago Rivarola viajó desde Retiro a Mar del Plata en bicicleta

Con una bicicleta, estilo “playera”, el hombre juntó valor para salir desde Retiro y así pedalear durante cuatro días hasta llegar a Mar del Plata. El recorrido, estipulado en 487 kilómetros, lo llevó a atravesar muchas situaciones como parar en el medio de la ruta, comer en una estación de servicio y hasta buscar un lugar al costado del camino para poder armar la carpa y descansar unas horas.

Según se conoció en sus redes sociales, la intención de Rivarola fue encarar esta aventura con el objetivo de poder stremear en la Costa Atlántica con otros colegas y así subir su caudal de seguidores.

El influencer que viajó en bicicleta a Mar del Plata y durmió en carpa al costado del camino

El plan inicial era encarar los casi 500 kilómetros que separan Retiro de Mar del Plata en solo tres días. Con un ritmo constante, el influencer se topó con la dificultad de no poder descansar de la manera adecuada tras pedalear 12 horas diarias y sumó un día más al trayecto.

El trayecto que recorrió Santiago Rivarola en su bicicleta

El primer video de Rivarola en sus redes fue publicado el pasado domingo cuando durmió en una zona rural de Chascomús. Al día siguiente, fruto de la viralización de su campaña, recibió el guiño por parte de unos dueños de cabañas en General Pirán que le ofrecieron una noche de estadía para recomponerse.

Un influencer viajó a la Costa Atlántica en bicicleta y recibió el apoyo de sus seguidores

Sin los recursos necesarios para poder costear una estadía, Rivarola analizó vender pulseras para poder tener un pequeño ingreso económico. Con el correr de los días, su historia comenzó a ser conocida y él aprovechó el envión para dejar un alias de su cuenta corriente con el objetivo de recaudar pequeñas sumas de dinero que le sirvan para poder sobrevivir en Mar del Plata, donde llegó este miércoles y fue recibido por distintos influencers que elogiaron su actitud.

"A lo que vinimos", la frase que pinta de pie y cara el proyecto ambicioso de Santiago Rivarola

Al llegar a La Feliz, Santiago explicó que su objetivo es quedarse la segunda quincena de enero en este punto turístico para poder stremear junto a otras personas y que su nombre comience a ser cada vez más reconocido en las plataformas digitales. Otro de los detalles curiosos de esta aventura es que su bicicleta se quedó sin frenos delanteros en el último tramo del viaje, lo que le sumó un condimento más a un itinerario repleto de momentos inolvidables para él.

“Soy Santi, mi sueño es ser streamer y siguiéndome me ayudas más de lo que pensás. Podés opinar lo que quieras en mi chat, siempre y cuando respetes a los demás. Y acordate que cuando quieras lograr algo, el único que se va a poner excusas sos vos mismo”, es su carta de presentación en su cuenta de Kick, donde transmitirá durante estos días de verano.