Abrimos la canilla, pero la pregunta sigue ahí: ¿qué tan saludable es el agua que tomamos?

El cloro es fundamental en el proceso de potabilización: actúa como desinfectante y ayuda a eliminar bacterias, virus y otros patógenos, lo que contribuyó a erradicar enfermedades como el cólera o la fiebre tifoidea. Sin embargo, su presencia puede dejar también un sabor y olor característicos (como “a pileta”) y, al reaccionar con materia orgánica, generar subproductos potencialmente preocupantes.

Los trihalometanos, por ejemplo, están relacionados con aproximadamente un 5% de los casos de cáncer de vejiga, según estimaciones en Europa. En cuanto al arsénico, presente en algunas aguas subterráneas, la exposición prolongada se vincula a distintos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Por eso incorporar un filtro en casa no sólo mejora el sabor del agua, sino que brinda una protección adicional para disfrutar de agua más sana y limpia en cada vaso.

-

Una preocupación que combina salud, diseño y hábitos cotidianos

En nuestras cocinas el agua debería ser pura, además de poder obtenerla de una forma conveniente, estética y funcional. Dvigi, marca argentina con más de 35 años de trayectoria, responde a esa tensión entre lo cotidiano y lo esencial con soluciones que combinan tecnología avanzada, diseño contemporáneo y sustentabilidad.

Algunos datos que sorprenden:

La marca Dvigi afirma que cada uno de sus purificadores Aqua permite a una familia evitar el consumo de unas 3.650 botellas plásticas de agua por año, lo que equivale a entre 146 y 183 kilos de plástico que dejan de contaminar el ambiente.

Según la empresa, comercializan alrededor de 10.000 equipos al mes. Traducido en impacto ambiental, eso significa que cada mes se ahorran hasta 1.800 toneladas de plástico, y en un año completo, más de 20.000 toneladas.

Tecnología avanzada, diseño contemporáneo y sustentabilidad: todo eso aporta un purificador DVIGI. Caro&Fer

Agua segura y rica en una solución diseñada para durar, ahora en color negro

DVIGI trae al hogar agua pura 24/7, con purificadores de calidad, estéticos y duraderos que:

Filtran hasta el 99% de cloro , además de sedimentos y metales pesados.

, además de sedimentos y metales pesados. Solo requieren reemplazar el filtro , sin descartar el equipo completo: más durabilidad, menos residuos plásticos.

, sin descartar el equipo completo: más durabilidad, menos residuos plásticos. Son fáciles de instalar , sin necesidad de electricidad o técnicos.

, sin necesidad de electricidad o técnicos. Cuentan con certificaciones de calidad (ANMAT e ISO 9001) y reconocimiento de diseño.

El nuevo AQUA NEGRO no solo asegura agua saludable, sino que aporta un toque de estilo y modernidad a cualquier cocina:

Combina en todos los ambientes : el negro es un color versátil y atemporal, que se adapta tanto a cocinas minimalistas como a espacios más clásicos o rústicos.

: el negro es un color versátil y atemporal, que se adapta tanto a cocinas minimalistas como a espacios más clásicos o rústicos. Símbolo de diseño premium : el negro es tendencia en griferías, mesadas y electrodomésticos y aporta sofisticación y elegancia.

: el negro es tendencia en griferías, mesadas y electrodomésticos y aporta sofisticación y elegancia. Funcionalidad y estética : además de realzar la decoración, el negro disimula manchas y marcas, lo que suma practicidad al día a día.

: además de realzar la decoración, el negro disimula manchas y marcas, lo que suma practicidad al día a día. Un producto de vanguardia: AQUA NEGRO es el purificador que mejor une salud, diseño y sustentabilidad.

Nuevo purificador DVIGI negro en la cocina: tendencia y sofisticación.

Con más de tres décadas de experiencia, DVIGI reafirma su compromiso con el cuidado de la salud, el diseño contemporáneo y la sustentabilidad ambiental a partir de soluciones que acompañan la vida cotidiana de miles de familias argentinas.

El nuevo AQUA NEGRO llega para combinar pureza y estilo, consolidándose como el mejor purificador del mercado: agua segura, ahorro económico y menos residuos plásticos.

Beneficio exclusivo para lectores de La Nación

Ingresando en www.dvigi.com.ar y utilizando el cupón LANACION, los lectores podrán acceder a beneficios especiales en la compra de su purificador.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.